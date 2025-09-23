Ministeeriumid saavad riigikogust sõltumatust juurde

Rahandusministeeriumi riigieelarve seaduse muutmise eelnõu, mis vähendab ministeeriumite kammitsaid riigikogus vastu võetud riigieelarvest, on liikunud valitsuse lauale. Tulevikus saavad ministeeriumid hõlpsamalt otsustada, mida ette võtta neile antud rahaga, ilma et muutusi peaks riigikogus kinnitama.

Rahandusministeerium on mõnda aega töötanud riigieelarve muudatuste kallal. Nüüd kooskõlastusringid läbinud ja valitsuse lauale jõudnud seaduse eelnõus on hulgaliselt muudatusi. Muu hulgas näiteks tõstaks see Eestis lubatud eelarve defitsiiti, võtaks üle Euroopa Liidu direktiiviga lisandunud nõuded ja muudaks eelarve liigendust, mis rahandusministeeriumi hinnangul võiks eelarve selgemaks muuta.

Kui selle aasta riigieelarves olid valitsemisalade read kirjas üldisemalt ja tegevuspõhisemalt ning detailsem vaade allasutuste kohta riigieelarve lisas, siis nüüd tahab ministeerium lisast osa detailsemat vaadet eelarvesse endasse tõsta.

Samas näeb ministeerium ette, et tõstmise käigus info detailsus väheneks. Kui 2025. aasta riigieelarve lisast on võimalik teada saada iga allasutuse kulude – tööjõukulude, majandamiskulude, finantskulude, toetuste ja muu sellise – struktuur ja ajas muutumine, oleks tulevikus seal toodud vaid allasutuste kogukulud, liigenduseta, ja kulude liigendus tulemusvaldkondade kaupa.

Näitena toob rahandusministeerium välja plaanitud muudatuse enda valitsemisala näitel.