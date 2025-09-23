X!

ABC lubas Kimmeli saate tagasi eetrisse

USA telekanal ABC lubas jutusaate "Jimmy Kimmel Live!" tagasi eetrisse ning rahvusvaheliselt tuntud koomik tuleb sel nädalal lavale tagasi.

Jimmy Kimmeli saatega seotud saaga algas möödunud nädalal, kuna ABC eemaldas ta vahepeal eetrist. 

Kimmeli saate eemaldamine oli seotud konservatiivse aktivisti Charlie Kirki tapmisega. Kirk tapeti 10. septembril, kahtlustatav Tyler Robinson vahistati mõni päev hiljem ning tema motiivi üle puhkes tuline arutelu. 

USA võimud ja Robinsoni konservatiivne perekond on teatanud, et viimastel aastatel muutus Robinson poliitilisemaks ja vasakpoolsemaks. 

Kimmel esines aga 15. septembril monoloogiga, mis tekitas pahameelt parempoolsete aktivistide ja USA võimude seas. 

"Me saavutasime nädalavahetusel uue madalseisu, kui MAGA jõuk püüdis meeleheitlikult iseloomustada seda poissi, kes mõrvas Charlie Kirki, kui kedagi muud kui üht neist ja tegi kõik, mis suudab, et selle pealt poliitilisi punkte teenida," ütles Kimmel. 

Parempoolsed aktivistid ja USA võimud leidsid, et Kimmel üritas näidata, nagu Kirki mõrvar oleks vabariiklaste toetaja. Kimmeli tööandja ABC sattus seejärel aktivistide ning võimude surve alla. 

Kimmeli sõnavõttu kritiseeris ka USA föderaalse kommunikatsioonikomisjoni (FCC) juht Brendan Carr. Ta pakkus siis välja, et FCC võib võtta meetmeid ABC-le kuuluvate jaamade ringhäälingulitsentside vastu. 

Kohalikud edastajad  Nexstar ja Sinclair teatasid siis, et lõpetavad Kimmeli saate edastamise.

ABC emafirma Disney eemaldaski Kimmeli saate eetrist ja sellega seonduv vallutas esiküljed terves maailmas. Nexstar plaanib samas ka taotleda FCC-lt heakskiitu oma tehingule ja skandaal sai hoogu juurde. 

Puhkes tuline arutelu sõnavabaduse üle ning vasakpoolsed aktivistid ja mitmed Hollywoodi staarid ähvardasid Disneyt boikoteerida. Samas kritiseerisid saate eemaldamist ka mitmed vabariiklased, sealhulgas senaator Ted Cruz.

"On uskumatult ohtlik, et valitsus paneb end olukorda, kus me ütleme, milline kõne meile meeldib ja milline mitte. Ning me ähvardame teid eetrist eemaldada, kui meile ei meeldi see, mida te räägite," rääkis Cruz. 

Disney teatas esmaspäeval, et eemaldas saate, kuna mõned Kimmeli kommentaarid olid halvasti ajastatud ja seega tundetud. 

"Oleme viimased päevad Jimmyga põhjalikke vestlusi pidanud ja pärast neid vestlusi jõudsime otsusele, et saade tuleb teisipäeval tagasi," teatas Disney. 

Kimmeli saatega seotud saaga pole aga veel lõppenud. Sinclair teatas, et plaanib alates teisipäeva õhtust asendada Kimmeli saate uudiste programmiga. Pole veel selge, kas Nexstar jätkab Kimmeli saate edastamist. 

Samuti pole õhtusaadete vaadatavus enam endisel tasemel ning sellised saated toovad telekanalitele sisse üha vähem raha. Ka Kimmeli saate telereitingud on viimaste aastate jooksul langenud. 

Inimeste tarbimisharjumused on muutunud ning traditsioonilise televisiooni asemel teevad ilma uued platvormid. Vaatajad liiguvad internetti ning YouTube'is on Kimmeli kanalil üle 20 miljoni tellija, tema saated koguvad seal miljoneid vaatamisi.

Toimetaja: Karl Kivil

