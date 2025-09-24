Kimmel: valitsuse püüe koomikuid vaigistada on Ameerika-vastane

USA valitsuse survel eelmisel nädalal eetrist eemaldatud telekoomik Jimmy Kimmel naasis teisipäeva õhtul eetrisse ning teatas, et peab võimude püüdlusi tema juhitud jutusaadet "Jimmy Kimmel Live!" vaigistada Ameerika-vastaseks tegevuseks.

"Valitsuse ähvardus sundida vaikima koomikut, kes presidendile ei meeldi, on Ameerika-vastane," ütles emotsionaalne Kimmel tormilise aplausi saatel oma pikas avamonoloogis, milles ta kiitis avalikkuse nördimusavaldusi tema ajutise eetrikeelu üle.

Kimmel kiitis pahameelt, mida väljendasid nii vasak- kui ka parempoolsed, tema saate peatamise üle, samal ajal kui vabariiklasest president Donald Trump ähvardas saadet edastava telekanali ABC kohtusse kaevata.

"Meie valitsusel ei tohi lasta kontrollida, mida me televisioonis ütleme ja mida mitte," rõhutas Kimmel.

Sageli Trumpi ja tema siseringi pilkav Kimmel pälvis eelmisel nädalal konservatiivide viha, kui ütles 15. septembril peetud monoloogis, et Trumpi toetajad üritavad ära kasutada parempoolse aktivisti Charlie Kirki mõrva.

"Me saavutasime nädalavahetusel uue madalseisu, kui MAGA jõuk püüdis meeleheitlikult iseloomustada seda poissi, kes mõrvas Charlie Kirki, kui kedagi muud kui üht neist ja tegi kõik, mis suudab, et selle pealt poliitilisi punkte teenida," ütles Kimmel, pälvides parempoolsete aktivistide ja USA võimude pahameele.

Teisipäeval võttis ta leplikuma tooni.

"Mul ei olnud kunagi kavatsust noore mehe mõrva üle nalja heita," ütles ta murduval häälel. "Samuti ei olnud minu eesmärk süüdistada ühtegi konkreetset rühma ilmselgelt sügavalt häiritud isiku tegude eest."

Kimmeli saate peatamine eelmisel nädalal tegi rõõmu Trumpile, kes vihkab pilkamist, mille osaliseks ta erinevate jutusaatejuhtide suu läbi saab.

Mõni tund enne saate eetrisse naasmist kurtis 79-aastane Trump sotsiaalmeedias ja ähvardas ABC-d.

"Miks nad tahaksid tagasi kedagi, kellel läheb nii halvasti, kes pole naljakas ja kes seab telekanali ohtu, esitades 99 protsendi ulatuses demokraatide PRÜGI?" kirjutas ta.

"Ma arvan, et me proovime ABC-d selles küsimuses proovile panna. Vaatame, kuidas meil läheb. Viimati, kui ma nende vastu läksin, andsid nad mulle 16 miljonit dollarit. See siin tundub veelgi tulusam," lisas president.

Jäi ebaselgeks, millistele õiguslikele alustele Trump enda arvates tugineda võiks. Eelmisi hagiavaldusi meediafirmade vastu – sealhulgas ABC vastu – peeti suures osas alusetuteks, kuid need lahendati ilmselt kompromissiga, et tihti kättemaksuhimulist presidenti lepitada.

Hollywoodis salvestust jälginud publiku liikmed ütlesid AFP-le, et Kimmel tabas õiget tooni.

"See oli suurepärane. Tõesti oli. Ta oli alandlik, naljakas ja lihtsalt väga siiras. Tema esitus oli täpne, südamlik... Ja see oli väga ehtne," ütles 62-aastane Dana Lotkowski, kes lendas saadet vaatama Philadelphiast.

"Ta rääkis väga kõnekalt ja jagas palju armastust kõigile, kes on haiget saanud," sõnas 34-aastane Katie Persico. "Tundsin, et olin sõnavabaduse nimel natuke osa ajaloost."

Viimane kokkupõrge Trumpi administratsiooni ja meediakriitikute vahel leidis aset eelmisel nädalal, kui Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) esimees Brendan Carr ähvardas tühistada saadet edastavate ABC sidusjaamade litsentsid, kui need ei nõua Kimmeli vallandamist.

Kaks ettevõtet, kellele kuuluvad kümned neist sidusjaamadest – Nexstar ja Sinclair – teatasid seejärel, et eemaldavad saate oma programmist, mis ajendas Disneyt saate edastamise üleriigiliselt peatama.

Sinclair – mis nõudis eelmisel nädalal, et Kimmel vabandaks Kirki perekonna ees ja teeks annetuse tema parempoolsele aktivistide rühmitusele Turning Point USA – teatas esmaspäeval, et tema sidusjaamad ei hakka saadet selle jätkudes edastama.

Teisipäeval järgis Nexstar tema eeskuju.

Boikoti tõttu jäi saade eetrist ära mitmel USA suurimal teleturul.

See otsus puudutas linnadest Washingtoni, New Orleans'i, Nashville'i ja Seattle'it.

Kimmeli ootamatu kadumine eetrist tekitas liberaalsetes ringkondades raevu, vastaste sõnul võeti ta sihikule seetõttu, et ta suhtub Trumpi kriitiliselt.

Vastased nägid selles järjekordset sammu valitsuse hiiliva kontrolli kehtestamisel sõnavabaduse üle, mis on riigi põhiseadusega tagatud õigus.

Ka mõned parempoolsed olid rahutud, sealhulgas Trumpi liitlased, nagu konservatiivne senaator Ted Cruz ja tulihingeline saatejuht Tucker Carlson.

Trump kurdab sageli teda negatiivselt kajastava meedia üle, minnes eelmisel nädalal nii kaugele, et nimetas seda ebaseaduslikuks, ning on mitu meediaorganisatsiooni kohtusse kaevanud.

ABC-d omav Disney seisis pärast Kimmeli saate peatamist silmitsi vastureaktsiooniga, millega kaasnesid klientide lahkumised platvormilt ning loojate ja Hollywoodi siseringi etteheidete laine selle üle, mida paljud pidasid selgrootuks vastuseks valitsuse kiusamisele.

Esmaspäevaks oli Disney taganenud, öeldes, et saate peatamine oli katse vältida pingelise olukorra edasist õhutamist meie riigi jaoks emotsionaalsel hetkel ning nimetades Kimmeli kommentaare halvasti ajastatuks ja seega mitte-empaatilisteks.

Kuid ettevõte teatas, et toob saate tagasi pärast päevi kestnud põhjalikke vestlusi Jimmyga.