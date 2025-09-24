ERR New Yorgis: Trumpi avaldused hõivasid ÜRO peaassambleel tähelepanu

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump tegi enne kohtumist Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskiga jõulise avalduse.

Kas te arvate, et NATO liikmesriigid peaksid laskma alla Vene lennukeid, kui need sisenevad nende õhuruumi? "Jah, arvan küll," vastas Trump.

"Me ei peaks alati muretsema selle pärast, mida Putin võib teha. Me peaksime panema teda muretsema, mida meie oleme valmis tegema," ütles Radoslaw Sikorski.

Trumpi sõnul sõltub kõik asjaoludest, kuid USA president ei välistanud sellises olukorras liitlastele ka ameeriklaste abi.

"Muidugi sõltub see asjaoludest, vigu juhtub. Piloodid ja laevakaptenid teevad ikka vigu. Kuid Poola suunatud droonid ei olnud eksitus ning venelased ei kasutanud ka võimalust, et vabandada Eesti õhuruumi rikkumise pärast. Me anname Putinile märku, et nüüd on piir käes. Lõpeta," ütles Sikorski.

"Trumpi väljaütlemine on väga kõva sõna tegelikult Putinile. Putin peaks ikkagi väga palju kordi enne läbi mõtlema, kui ta uuesti tuleb meie õhuruumi ja see on tegelikult ju kohutavalt suur poliitiline võit," sõnas Eesti välisminister Margus Tsahkna.

Olulisi teateid jagus Trumpil veel. Kui USA president on varasemalt kutsunud Ukrainat üles Venemaale järeleandmisi tegema, siis eile kirjutas Trump sotsiaalmeediaplatvormill Truth Social, et Ukraina võib veel kogu oma territooriumi tagasi võita.

"See annab väga palju lootust, et Trump lükkab nüüd selle heebli põhja väga selgelt väljendades, et Ukrainal on õigus tagasi võidelda kõik oma alad, vajadusel kasutada Venemaal jõudu. Euroopa tugi on olemas USA tugi on olemas," ütles Tsahkna.

Ukraina president sõnas kohtumise järel, et Putin on jaganud USA riigipeale infot, mis on reaalsusest kaugel. Zelenski sõnul andsid ukrainlased aga Trumpile põhjaliku ülevaate tegelikust olukorrast.

"Nüüd usaldab ta mind palju enam. Seda tänu informatsioonile, mida minu luureteenistus ja sõjaväelased on partneritega jaganud," sõnas Zelenski.

"President Trump on tuntud selle poolest, et talle meeldivad võitjad. Ukraina tabab praegu edukalt sõjalisi sihtmärke Venemaal ja võib-olla teab president Trump midagi, mida avalikkus veel ei tea," lausus Sikorski.

Zelenski lisas, et ei saa kõiki detaile avalikustada, kuid kinnitas, et kohtumine Trumpiga oli väga konstruktiivne.