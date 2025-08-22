Võrus avatakse sügisel programmeerimiskool

Võrus avatakse sel sügisel programmeerimiskool kood/Võru, mis võimaldab ka Lõuna-Eesti inimestel saada osa uudsest IT-haridusest. Kuigi uue õppekoha ehitustööd veel käivad, on sisseastumiskatsed lõppenud ja esimesed poolsada õppurit peaks septembri keskel alustama õpinguid.

Samal ajal kui Võrus käib ajaloolise endise pangahoone külge lifti ehitamine, et uus IT-kool oleks tõepoolest ka kõigile ligipääsetav, on kooli eestvedajad tegelenud sisseastumiskatsetega. Äsja lõppes kolmas periood ja viimased õppurid on tulemuste ootel. Kokku kandideeris kood/Võru kooli 92 infotehnoloogia huvilist.

"Hetkel toimusid meil vastuvõtukatsed meie Jõhvi õppekeskuses. Need kestavad kolm nädalat. Kaks nädalat on kohapeal ja kolmas nädal on distantsilt, et õpilased saaksid kätte selle tunde, et mida tähendab ikkagi projektiõpe ja mida tähendab iseõppe," sõnas kood/Võru õppekeskuse juht Kätlin Merisalu.

Koodi kooli õppima asumiseks peab olema täisealine ja omama põhiharidust. Keskmine koodi õppur on aga pigem karjääripööraja. Eelnev töökogemus ei mängi seejuures rolli. Näiteks Tallinnas elav Evert on õppinud ja töötanud finantsvaldkonnas. Nüüd kolib ta aga pealinnast tagasi Lõuna-Eestisse ja hakkab õppima kood/Võru koolis

"See kõik on mulle uus teadmine. Kui ma võtsin paar kursust programmeerimisest, siis ma sain aru, et tegelikult mind huvitab üldse küberturvalisus ja kood/Võru pakub seda suunda ja selleks see otsus ka tuli," sõnas õpilane Evert Edesi.

Ketly elab Võrus ja töötab juba praegu telekommunikatsiooni ettevõttes IT-alal.

"Mulle meeldivad detailid, mulle meeldib asjadest lõpuni aru saada, kuidas mingid asjad töötavad, miks nad niimoodi töötavad ise. Tööalaselt tegelen arendustega, arenduste sisendiga ja tegelikult see, mis seal taustal on koodi poole pealt, annaks mulle tööalaselt rohkem võimalusi. Kui ma kuulsin, et see tuleb Võrru, siis see oli see, mis andis mulle tõuke," sõnas õpilane Ketly Alliksoo.

Koodikooli Võrru tulekus näevad võimalust ka piirkonna tööstusettevõtted. Võrumaal tegutsev Eesti üks suuremaid puidutööstusettevõtteid Barrus liitus ka juba kooli asutajatega, lootuses leida koolist tulevikus vajalikku tööjõud, kuivõrd tootmiseadmed muutuvad aasta-aastalt üha keerukamaks.