X!

Eksperdid: seis kultuuri rahastamises on halvem kui halb

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Kultuurivalla eksperdid ütlesid Vikerraadio "Reporteritunnis", et kultuuriministri poolt kultuuritöötajatele järgmiseks aastaks lubatud 7,5 protsendiline palgatõus on liiga väike ja suunab asutused veel enam omatulule panustama, mis tähendab kompromissi programmis sisus.

Sirbi peatoimetaja Kaarel Tarandi sõnul on kultuuris olukord halvem kui halb.

"Sõltumata headest või halbadest aegadest üks on kindel - kultuuri rahastamise osakaal riigieelarves kahaneb 15 või 20 aastat järjest juba. Ja nüüd oleme me jõudnud kunagise tipu nelja protsendi pealt eelarvest pooleteise peale," sõnas Tarand.

Tarandi pole kultuuriministri lubatud palgatõus mingi võit, sest tõus jääb väga väikeseks.

"Kokku 7,5 miljonit eurot ei ole mitte mingisugusel moel 10 protsenti palgatõusu, seda esiteks. Teiseks tuleb tähele panna, et isegi kui see 7,5 miljonit eurot tundub nagu mingisugune raha, siis esimese asjana kannavad kõik asutused sellest kolmandiku üle haigekassale ja pensionikassale, sest see kõik on sotsiaalmaksustatud raha. Siis tulevad tulumaksud - tööjõud on ju kõige maksustatum eluvaldkond Eestis ja seetõttu riik võtab sisuliselt poole sellest, mis ta annab ju kohe oma erinevate maksudena tagasi. Nii et see neto, mis järele jääb, tuleb hea õnne korral kõigile keskmiselt 1000 eurot aastas. Võib-olla." rääkis Tarand.

"Ehk siis alla 100 euro kuus, nii et mingisuguseks võiduks seda pidada ei saa. See on selline võit, millele saab järgneda ainult poliitikute keeles öeldud negatiivne kiitus," lisas Tarand.

Rääkides kultuuritöötajale sobivast palgatõusust ütles Eesti Teatriliidu juht Gert Raudsep, et TALO, teenistujate ametiliitude organisatsioon, on kõik need aastad rääkinud sellest, et kõrgharidusega kultuuritöötaja või siis temaga võrdsustatud kvalifikatsiooni omaval töökohal töötav inimene peaks saama Eesti keskmise palka.

Eesti Panga järgmise aasta keskmise palga prognoos on 2065 eurot.

"Seda me ei ole kunagi peaaegu saavutanud. Vist ühe korra jõudsime enam-vähem lähedale, aga see on ka kõik. Me liigume tegelikult taandkursil. Meil on töötajaid vähem, kultuuritöötajate arv on vähenenud. Kui meile heideti ette, et teid, näitlejad, on liiga palju, sellepärast ei saa te õiget palka, siis tegelikult on Eesti põhipalgal näitlejate arv teatrites vähenenud vähemalt pooleteist teatri võrra kogu Eesti teatrisüsteemi arvestades," rääkis Raudsep.

"Ma ei hakka siin isegi rääkima vabakutselisest loovisikutest, sest nende seis on katastroofiline, sotsiaalsete garantiide puudumine ja nii edasi - see on nii lõputu jutt," lisas Raudsep.

Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme ütles, et ta ei saa öelda, et 7,5 protsendiline tõus kuidagiviisi neile abiks ei ole.

"Muidugi on. Aga ma olen ka öelnud oma keskastme juhtidele, et palun öelge inimestele, - sest kõik on juba võtnud kalkulaatorid ja arvutavad endale 10 protsenti juurde -, et ei ole niimoodi, sest tegelikult me ei tea üldse, [kui palju me juurde saame]. Ja isegi, kui see 10 protsenti tuleb, siis ikkagi ta on inimese peale vähe. Ta on asutusele väga suur summa, aga inimesele on ta vähe. Aga on ju ka vana tõde, et isegi kui me jõuaksime keskmise palgani ja see ei tõuseks, siis see tähendab seda, et me ikka kaotame igal aastal ju väga tänu inflatsioonile ja kaupade kallinemisele," rääkis Helme.

Helme märkis, et mida vähem on kultuuriasutuses tööl inimesi, siis seda kõrgemaks saaks tõsta palka, aga see tähendab kohutavat koormust ja kohutavalt survet töötajatele.

"Meie töötajad näevad, kuidas töötavad nende kolleegid suurtes Euroopa muuseumites. Ja see on psüühiliselt erakordselt kurnav, sest siis nad tulevad tagasi, nad saavad aru, et see raha, mida nemad saavad, saab seal tegelikult kolmanda järgu abitööline. Ja me räägime meil doktorikraadiga inimestest, kes on ikkagi pühendanud aastaid sellele, et oma taset tõsta. See tuletab mulle meelde niisugust väikest orjapidamist tegelikult," lausus Helme.

Omatulu teenimise surve suureneb veelgi

Raudsep märkis, et teatrite osas on suurematel sihtasutustel 2,1 miljonit vähem kui eelmisel aastal.

"See tähendab, et see raha tuleb kusagilt teenida. Kelle käest? Publiku käest. See tähendab, et piletite hinnad tõusevad, see tähendab seda, et järjest ja järjest vähem inimesi pääseb sellele avaliku raha eest tehtavale kunstile ligi," lausus Raudsep.

"See põhiline mõte, miks me toetame omakeelset teatrit, oma kultuuriruumi, kaob ära. Seal seal tekib ainult puhas rahateenimise vajadus, et inimestele palgad maksta. Teater, mida näeme laval, see muutub järjest odavamaks ja odavamaks, sellepärast, et ei ole raha enam seda ilusalt ja kvaliteetselt teha. Ehk siis see vaesus jõuab mitte ainult töötajateni, vaid lavalt kõigeni," lauaus Raudsep.

Raudsepa hinnangul muudab omatulu teenimise surve teatrid vähem riskialtiks. "Aga risk ja eksimise võimalus on ju ainult see, mis kuhugi edasi viib, ja mis võibolla üldse huvitav on," lisas ta.

Helme märkis, et mida kallim on muuseumipilet, seda vähem saab inimesi tulla ja mida vähem on inimesi, seda väiksem on muuseumi sissetulek.

Tarand ütles, et jube tore on rääkida, et asutused saavad omatulust maksta töötasusid, aga see on juhi halbade valikute hulgast kõige halvem, sest see on kõige kõrgemini maksustatud raha.

"Sellest omatulust, kui sa seda palkadena välja maksad, võtab riik kõige suurema osa ära ja siis midagi ei ole teha. Siis asutuste juhid mõtlevad, kuidas äkki saaks seda mingisugusel teisel, vähem maksustatud viisil maksta, ja sellega tekitame nii-öelda mittetöölepinguid - oste, teenussuhteid -, mis omakorda, kui me jõuame järgmise ringiga sellel surmaspiraali jälle sellesse kohta, kus riigil kolme aasta tagant tuleb meelde, et äkki paneks natuke palkasid juurde, märkavad nad, et koosseisud on jäänud toredasti väiksemaks ja ametlikult saab neile veel väiksema summa eraldada," lausus Tarand.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Mirko Ojakivi

Allikas: "Reporteritund"

Samal teemal

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:51

Eksperdid: seis kultuuri rahastamises on halvem kui halb

16:37

Vabaltujumises liblikat eelistanud Topkin jäi MM-iga rahule

16:12

Hein on saamas Werderis tõeliselt suurejoonelist debüüti

16:00

Õdede pikad vahetused on terviseoht nii neile kui ka patsientidele

15:57

Autoga Jurmalasse sissesõit läheb kallimaks

15:51

Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest Uuendatud

15:51

Galerii: Brenda Purtsak avas isikunäituse "Vaiksed kihid"

15:50

Selgus noormeeste jalgpallikoondise koosseis EM-valikturniiriks

15:45

Tervisekassa puudujääk järgmistel aastatel väheneb

15:40

Taani valitsus valmistab ette drooniseadust

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:51

Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest Uuendatud

24.09

Riigikogu esimehe abina asus tööle Desiree Mumm

24.09

Vene rahandusministeerium soovib Ukraina sõja rahastamiseks käibemaksu tõstmist

06:51

Uimastite üledoosi tõttu surevad Eestis nii teismelised kui ka 90-aastased

24.09

Itaallased saavad ühe töövaba päeva juurde

13:04

Venemaa mõistis Narva muuseumi direktori tagaselja 10 aastaks vangi Uuendatud

24.09

Rasket geenihaigust põdev laps vajab raviks 2,5 miljonit eurot

12:53

Valitsus tahab keelata võõrkeelde dubleeritud filmide näitamise kinos

07:16

Taani Aalborgi lennujaam peatas drooniohu tõttu tegevuse

24.09

Õiguskantsler: pangasaladusele ligipääsu eelnõu ei ole põhiseaduspärane

ilmateade

loe: sport

16:37

Vabaltujumises liblikat eelistanud Topkin jäi MM-iga rahule

16:12

Hein on saamas Werderis tõeliselt suurejoonelist debüüti

15:50

Selgus noormeeste jalgpallikoondise koosseis EM-valikturniiriks

15:15

Välismaal mängivate eestlaste klubid olid karikamängudes võidukad

loe: kultuur

15:51

Galerii: Brenda Purtsak avas isikunäituse "Vaiksed kihid"

13:27

Galerii: lõppesid filmi "Säärane mulk" võtted

12:30

Sõltumatu Tantsu Laval esietendub tantsulavastus koosolemise keerukusest

11:47

Siret Campbell: nii kõrgel püünel pole Eesti näitekirjandus varem olnud

loe: eeter

11:30

Patrullpolitseinik: narkokoerale peab meeldima mängida ja süüa

10:24

Taimsete lihaalternatiivide tervislikkus jätab soovida

09:37

Ramo Teder: rajud esinemised on jätnud jälje mu lemmikpillile

08:13

Vikerraadio kutsub arvama, mis keeles kõlab "Mees, kes teadis ussisõnu"

Raadiouudised

15:30

Raadiouudised (25.09.2025 15:00:00)

13:10

Ilm püsib sügiseselt jahe, aga üldiselt sajuta

13:10

Gümnaasiumid soovivad tehisaru kasutamiseks õppetöös riigi tuge ja selgeid juhiseid

13:10

Mesinikud on mures võltsitud mee laia leviku pärast

12:30

Raadiouudised (25.09.2025 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (25.09.2025 09:00:00)

24.09

Valitsus kinnitas tuleva aasta riigieelarve

24.09

Järjest suurem arv 70-aastaseid ja vanemaid teeb palgatööd

24.09

Päevakaja (24.09.2025 18:00:00)

24.09

Kikeperas üleujutusohtu pole ja taassoostamisega saab alustada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo