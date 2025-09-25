X!

Ministeerium soovib muuta kutsekoolide rahastamismudelit ja õppegruppide suurust

Eesti
Rakvere ametikool. Pilt on illustratiivne.
Rakvere ametikool. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Rakvere Ametikool
Eesti

Haridus- ja teadusministeerium soovib osana suuremast kutsehariduse reformist muuta kutsekoolide rahastamismudelit ning õppegruppide suurust. Kutsekoolide hinnangul ei arvesta aga uus mudel sellega, et paljudel erialadel ei ole võimalik suurt arvu õpilasi korraga juhendada.

Ministeeriumi eelnõu kohaselt peaks järgmisest septembrist olema kutsehariduses ühe õppegrupi suurus 26 õpilast. Praegu on riigi keskmine 17. See tähendab, et väiksemate gruppide pidamisel koolile nende õpigruppide eest täies mahus rahastust ei anta.

"See tähendakski seda, et 26 õpilasest alla poole meil ei ole finantseeringut. Me peame vaatama, kas meil on võimalik seda mingi muu tegevuse arvelt kokku hoida. See vahendite defitsiitsus on ikka väga suur, et ei ole enam kuskilt kokku hoida. Meie jaoks on kõikide gruppide arvust 26-pealisi gruppe võib olla kaks-kolm tükki," sõnas Rakvere ametikooli direktor Kuno Rooba.

Rooba hinnangul oleks optimaalne õppegrupi suurus 15 õpilast ja õpetaja koormus 21 kontakttundi nädalas.

"Me peame ikkagi kutseõppe puhul mõtlema sellele, et üks osa kutseõppest toimub praktiliselt. Me ei kujuta ette, et 26 kokka on korrektselt juhendatud köögis," ütles Rooba.

Uue mudeli kohaselt lisandub kutsekooli õpetaja palga-alammäärale 20 protsenti diferentseerimisfondi tasu, mida varem ei olnud. Õpetajate töötasust tohib aga tugipersonali tööjõukulu olla omakorda 20 protsenti. Ministeeriumi enda analüüsi põhjal on riigi keskmine praegu aga 36 protsenti.

"Ei tohi unustada, et sellele 20 protsendile lisatakse tuge vajavate õppijate eraldi komponent, mis tegelikult teeb selle summa ikkagi suuremaks. Tegelikult ongi nende arvestuste kohaselt keskmiselt Eesti kutseõppeasutuste peale 35 protsenti," lausus HTM-i kutsehariduse valdkonna juht Marili Lehtmets.

Tartu rakendusliku kolledži direktori Raini Jõksi sõnul vähendaks aga rahastusmudeli muudatus suureneva õpilaste hulga valguses õpetajate palgafondi ja muu personali kulusid tuleks samuti kärpida.

"See tähendab väga tõsist väljakutset, et kuidas nüüd sellega hakkama saada. Eks me peame üle vaatama kui palju meid on. Küll on väga kiiduväärt, et see diferentseerimisfond ka meie õpetajatele tuleb. Põhimõtteliselt diferentseerimisfondi lisandudes oleks tegelikult prognoosi järgi meie õpetajate palgafond pool miljonit väiksem. Kust see nii-öelda poole miljoniline vähenemine tuleb, tulenebki sellest, et teatud õppegruppidel tasustatakse tulevikus neid õppetunde vähem ja selleks on vaja kohanemisaega," ütles Tartu rakendusliku kolledži direktor Raini Jõks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:32

Üle-eestilise suitsusaunade loenduse käigus on kaardistatud pooltuhat sauna

21:29

Reedel on oodata päikselist ja sooja ilma

21:22

Lähiajal ei ole kavas ehitada raudtee ülesõitusid mitmetasandilisteks

21:14

Ministeerium soovib muuta kutsekoolide rahastamismudelit ja õppegruppide suurust

21:11

Liverpooli suvise ostu debüüt lõppes karmil noodil

21:05

Opositsioonierakonnad on riigieelarve suhtes kriitilised

21:00

Ebras tuli MM-i U-23 grupisõidus samuti 15. kohale Uuendatud

20:43

Bensiinikriis läheb Venemaal üha hullemaks

20:38

Churakov tuli juunioride GP-etapil kümnendaks

20:30

Juhan Ulfsak: tunne, et maailm on kõige halvemas kohas, on jätkuvalt õhus

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:53

Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest Uuendatud

13:04

Venemaa mõistis Narva muuseumi direktori tagaselja 10 aastaks vangi Uuendatud

24.09

Riigikogu esimehe abina asus tööle Desiree Mumm

06:51

Uimastite üledoosi tõttu surevad Eestis nii teismelised kui ka 90-aastased

12:53

Valitsus tahab keelata võõrkeelde dubleeritud filmide näitamise kinos

24.09

Rasket geenihaigust põdev laps vajab raviks 2,5 miljonit eurot

18:39

Taani Aalborgi lennujaam peatas drooniohu tõttu tegevuse Uuendatud

24.09

Vene rahandusministeerium soovib Ukraina sõja rahastamiseks käibemaksu tõstmist

24.09

Itaallased saavad ühe töövaba päeva juurde

15:22

EISA koondab asutuse õhemaks kärpimise käigus turismijuhi ametikoha

ilmateade

loe: sport

21:11

Liverpooli suvise ostu debüüt lõppes karmil noodil

21:00

Ebras tuli MM-i U-23 grupisõidus samuti 15. kohale Uuendatud

20:38

Churakov tuli juunioride GP-etapil kümnendaks

19:40

Eesti saalijalgpalli meistritiitli nimel võistleb kaheksa meeskonda

loe: kultuur

20:30

Juhan Ulfsak: tunne, et maailm on kõige halvemas kohas, on jätkuvalt õhus

18:57

Galerii: Kumus avati Mari Kurismaa esimene retrospektiivnäitus

18:49

Kultuuriministeerium lõpetab välismaal õppijatele stipendiumi jagamise

18:32

Rakvere teatris tembutab Karlsson katuselt

loe: eeter

11:30

Patrullpolitseinik: narkokoerale peab meeldima mängida ja süüa

10:24

Taimsete lihaalternatiivide tervislikkus jätab soovida

09:37

Ramo Teder: rajud esinemised on jätnud jälje mu lemmikpillile

08:13

Vikerraadio kutsub arvama, mis keeles kõlab "Mees, kes teadis ussisõnu"

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (25.09.2025 18:00:00)

17:55

Valitsus hakkab eesti keele oskuse üle karmimalt järele valvama

17:35

Opositsioon tegi valitsuse poolt üleantud eelarve eelnõu maatasa

17:35

Kalamaja muuseumis on avatud Piret Tali uus näitus

16:00

Õdede pikad vahetused on terviseoht nii neile kui ka patsientidele

15:45

Tervisekassa puudujääk järgmistel aastatel väheneb

15:40

Taani valitsus valmistab ette drooniseadust

15:30

Raadiouudised (25.09.2025 15:00:00)

13:10

Ilm püsib sügiseselt jahe, aga üldiselt sajuta

13:10

Mesinikud on mures võltsitud mee laia leviku pärast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo