Tallinnas alustab oktoobris tööd valveperearst

Tallinnas alustab oktoobris tööd valveperearst, linna rahastatava teenuse eesmärgiks on pakkuda alternatiivi erakorralise meditsiini osakondadele (EMO) ka nädalavahetustel.

Abilinnapea Karl Sander Kase ütles, et valvearsti teenuse eesmärk on tagada kättesaadav esmatasandi arstiabi ning aidata kujundada inimeste harjumusi.

"Eesmärk on pakkuda alternatiivi EMO-dele ka nädalavahetustel. Suurem osa Tallinna haiglate EMO-desse pöördujatest kategoriseeruvad rohelisse ja sinisesse triaažikategooriasse. See tähendab, et nende seisund ei vaja kiiret erakorralist abi ja neile saab tuge pakkuda ka läbi esmatasandi arstiabi. Valveperearstiteenus on viis, kuidas pakkuda leevendust EMO-de koormusele, et jääks rohkem ressurssi kiirema abi osutamiseks kriitilistele patsientidele. Ühtlasi kujundab teenus inimeste harjumust pöörduda kõigepealt perearstikeskusesse, mitte haigla erakorralise meditsiini osakonda," selgitas Kase.

Esmajärjekorras peaksid inimesed jätkuvalt pöörduma enda perearsti poole.

Teenust hakkab osutama OÜ Ennetuskliinik.   

Vastuvõtule pääseb eelregistreerimise alusel nädalavahetustel ja riigipühadel kell 10.00-18.00. Aega on võimalik registreerida kas läbi üleriigilise digiregistratuuri või helistades keskuse vastuvõtutelefonile. Uued vastuvõtuajad avatakse eelneva päeva õhtul kell 18.00. 

Teenust osutatakse Confido Tervisekeskuses Veerenni tänaval ning see on kõigile patsientidele tasuta sõltumata elukohast või ravikindlustuse olemasolust.  

Praegu sõlmitava lepingu kohaselt pakutakse teenust kuni järgmise ehk 2026. aasta lõpuni. Projekti kogumaksumuseks kujunes veidi vähem kui 275 000 eurot. Partneri leidmiseks viis linn läbi hanke, millele saabus üks pakkumine.  

