Sõja 1312. päev: Ukraina kesk- ja idaosas oli Vene droonirünnaku tõttu öösel õhuhäire

Vene jõud ründasid öösel taas Vinnõtsja oblasti elutähtsat taristut. Venelaste droonirünnaku tõttu kuulutati Ukraina kesk- ja idaosas ning Kiievis välja õhuhäire.

Oluline Ukraina sõjas reedel, 27. septembril kell 22.53:

- Erdoğan: Türgi töötab välja teekaarte rahu saavutamiseks Ukrainas;

- Ukraina hävitas riiki rünnanud 115 Vene droonist 97;

- Venemaa teatas kolme Ida-Ukraina küla vallutamisest;

- Kiievis oli venelaste droonirünnaku tõttu öösel õhuhäire;

- Zelenski käskis suurendada armee lepinguliste töötajate arvu;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 970 sõdurit.

Erdoğan: Türgi töötab välja teekaarte rahu saavutamiseks Ukrainas

Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani sõnul töötab Ankara välja teekaarte rahu saavutamiseks Ukrainas ning ei peatu sellel teel, edastas uudisteportaal Ukrinform laupäeval viitega Türgi uudistekanalile TRT Haber.

USA-st New Yorgist ÜRO peaassambleelt naasnud Erdoğan ütles ajakirjanikele, et Vene-Ukraina sõda põhjustab kahju kogu maailmale ja see tuleb lõpetada.

Türgi jätkab jõupingutusi õiglase rahu saavutamiseks, lisas ta.

"Sõjad, konfliktid ja pinged maksavad maaialmale inimesi, aega ja ressursse. Vaadakem sõda Ukraina ja Venemaa vahel. Kas te arvate, et ainult need riigid kannavad kaotusi? See on protsess, mis paneb kõik kaotama. See ongi sõda," lausus Erdoğan.

"Tulemused, mida me oleme saavutanud, näitavad, et meie jõupingutused pole asjatud. Musta mere viljakoridor, vangide vahetus ja Istanbuli kõnelused on ainult mõned neist tulemustest. Türgina jätkame oma võitlust kuni verevalamise lõppemiseni," rõhutas ta.

Türgi president ütles ka ÜRO peaassambleel esinedes, et Ankara jätkab oma jõupingutusi relvarahu ja õiglase rahu saavutamiseks Ukraina sõjas.

Ukraina hävitas riiki rünnanud 115 Vene droonist 97

Ukraina relvajõud hävitasid ööl vastu laupäeva riiki rünnanud 115 Vene ründedroonist 97, teatasid õhujõud.

Õhujõudude teatel tabas 18 drooni kuues kohas sihtmärke.

Venemaa teatas kolme Ida-Ukraina küla vallutamisest

Aeglaselt ja kulukate lahingutega Ukraina kaitsest läbi tungivad Vene väed teatasid laupäeval kolme Ida-Ukraina küla vallutamisest.

Relvajõudude teatel hõivati Derõlove ja Maiske küla Donetski oblastis ning Stepove küla Dnipropetrovskis.

Vene väed liiguvad suuresti laastatud Ida-Ukrainas edasi vaevaliselt meeterhaaval, hõivates alasid, kus on vähe terveks jäänud hooneid ja elanikud on suuremalt jaolt põgenenud.

Vene kaitseministeeriumi väitel on nad vallutanud aasta algusest saadik umbes 0,8 protsenti kogu Ukraina maismaaterritooriumist.

Ukraina teatas, et Hersoni oblastis sai Venemaa öistes rünnakutes üks inimene surma ja 12 kannatada.

Venemaa omakorda teatas Ukraina droonirünnakust, mis peatas töö Tšuvaššia naftapumbajaamas.

Kiievis oli venelaste droonirünnaku tõttu öösel õhuhäire

Vene jõud ründasid öösel taas Vinnõtsa oblasti elutähtsat taristut. Venelaste droonirünnaku tõttu kuulutati Ukraina kesk- ja idaosas ning Kiievis välja õhuhäire.

Venemaa Brjanski oblasti kuberner teatas ukrainlaste droonirünnakutest. Vene agentuuri Interfax teatel suleti ajutiselt Volgogradi, Kaasani ja Astrahani lennuväli.

Vene lennundusameti Rosaviatsia avalduse kohaselt olid piirangud vajalikud, et tagada lendude ohutus.

Zelenski käskis suurendada armee lepinguliste töötajate arvu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidas reedel koosoleku, kus käskis suurendada armee lepinguliste töötajate arvu.

"Viisin läbi koosoleku. Täpsemalt, mis puudutab meie armee lepinguid, siis käskisin lepingukomponenti suurendada," ütles Zelenski oma õhtuses pöördumises.

Saabusid ka Ukraina välisluureteenistuse ja luure peadirektoraadi teated Venemaa relvatootmise, üldise tööstuse ja rünnatud kütusekompleksi kohta.

"Oleme seadnud uued eesmärgid. Maailm näeb nüüd, et Venemaa on sisenenud olukorda, kus sõda tekitab üha rohkem probleeme nii Venemaa süsteemile endale, Venemaa majandusele kui ka Venemaa ühiskonnale," sõnas president.

Tema sõnul on praegu kriitilise tähtsusega küsimus, kuidas hoiduda Venemaale agressioonisõja pärast avaldatava surve leevendamisest.

"Sanktsioonid, kaubanduspiirangud Venemaaga, piirangud skeemidele, mida nad kasutavad ja millest kasu lõikavad – kõik see toimib. Me eeldame, et Euroopa Liit kiidab heaks 19. sanktsioonide paketi. Me ootame samme Ameerika Ühendriikidelt," lisas Zelenski.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 970 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 107 400 (võrdlus eelmise päevaga +970);

- tankid 11 204 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 288 (+1);

- suurtükisüsteemid 33 186 (+39);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1502 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1223 (+1);

- lennukid 427 (+0);

- kopterid 345 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 63 931 (+362);

- tiibraketid 3747 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 62 909 (+91);

- eritehnika 3977 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.