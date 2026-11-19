Ettekande teevad sotsiaalkomisjoni liige Tanel Kiik (SDE), Tartu ülikooli psühholoogia instituudi kliinilise psühholoogia professor, kliiniline psühholoog-psühhoterapeut Kirsti Akkermann, Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku juht, laste- ja noorukite psühhiaater Madis Parksepp ning sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Anniki Lai.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Signe Riisalo (Reformierakond) sõnul on Eesti laste vaimne tervis muret tekitav ja kiireid lahendusi napib. Ta tõi esile, et umbes veerand Eesti nootest kogeb suuri vaimse tervise raskusi, sealhulgas ärevust või depressiivseid sümptomeid, märkimisväärne osa teismelistest mõtleb enesevigastamisest ning suitsiid on Eestis jätkuvalt üks peamisi noorte surmapõhjuseid.

Riigikogu liikmed saavad igale ettekandjale esitada ühe küsimuse. Pärast ettekandeid ja küsimustele vastamist avatakse läbirääkimised, kus saavad sõna võtta esmalt fraktsioonide esindajad ja seejärel kõik riigikogu liikmed.