Ukraina kesk- ja idaosas oli venelaste droonirünnaku tõttu öösel õhuhäire

Vene jõud ründasid öösel taas Vinnõtsja oblasti elutähtsat taristut. Venelaste droonirünnaku tõttu kuulutati Ukraina kesk- ja idaosas ning Kiievis välja õhuhäire.

Oluline Ukraina sõjas reedel, 27. septembril kell 7.26:

- Kiievis oli venelaste droonirünnaku tõttu öösel õhuhäire;

- Zelenski käskis suurendada armee lepinguliste töötajate arvu.

Kiievis oli venelaste droonirünnaku tõttu öösel õhuhäire

Vene jõud ründasid öösel taas Vinnõtsa oblasti elutähtsat taristut. Venelaste droonirünnaku tõttu kuulutati Ukraina kesk- ja idaosas ning Kiievis välja õhuhäire.

Venemaa Brjanski oblasti kuberner teatas ukrainlaste droonirünnakutest. Vene agentuuri Interfax teatel suleti ajutiselt Volgogradi, Kaasani ja Astrahani lennuväli.

Vene lennundusameti Rosaviatsia avalduse kohaselt olid piirangud vajalikud, et tagada lendude ohutus.

Zelenski käskis suurendada armee lepinguliste töötajate arvu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidas reedel koosoleku, kus käskis suurendada armee lepinguliste töötajate arvu.

"Viisin läbi koosoleku. Täpsemalt, mis puudutab meie armee lepinguid, siis käskisin lepingukomponenti suurendada," ütles Zelenski oma õhtuses pöördumises.

Saabusid ka Ukraina välisluureteenistuse ja luure peadirektoraadi teated Venemaa relvatootmise, üldise tööstuse ja rünnatud kütusekompleksi kohta.

"Oleme seadnud uued eesmärgid. Maailm näeb nüüd, et Venemaa on sisenenud olukorda, kus sõda tekitab üha rohkem probleeme nii Venemaa süsteemile endale, Venemaa majandusele kui ka Venemaa ühiskonnale," sõnas president.

Tema sõnul on praegu kriitilise tähtsusega küsimus, kuidas hoiduda Venemaale agressioonisõja pärast avaldatava surve leevendamisest.

"Sanktsioonid, kaubanduspiirangud Venemaaga, piirangud skeemidele, mida nad kasutavad ja millest kasu lõikavad – kõik see toimib. Me eeldame, et Euroopa Liit kiidab heaks 19. sanktsioonide paketi. Me ootame samme Ameerika Ühendriikidelt," lisas Zelenski.