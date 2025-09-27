X!

Jõgeval peetud Eesti künnimeistrivõistlustel sai näha mitme põlvkonna masinaid

Eesti
Jõgeval peeti Eesti künnimeistrivõistlusi
Vaata galeriid
36 pilti
Eesti

Jõgeval peeti Eesti künnimeistrivõistlusi, kus sai näha mitme põlvkonna künnimasinaid. Esimest korda oli avalikkuse ees künnirobot, mis võib juba lähitulevikus oluliselt leevendada tööjõupuudust põllumajanduses.

Kui künnivõistlustel osales üle kahekümne mehe ja masina, siis rahvatraktoreid T-25 ehk põkasid oli väljas seitse. Põka on traktor, mille töö tulemus sõltub väga palju roolikeerajast.

"See ader on natuke kerge ka. Sa võid soovida seal oma tahtmist, aga mullastik muudab selle olukorra täiesti teistsuguseks, aga mehed on järjest professionaalsemad, adrad on paremaks tehtud ja teevad väga head kündi," sõnas Põkade klassi peakohtunik Margus Lepp.

Legendaarne künnimeister Raido Kunila oli võistlejate rivis laupäevalgi ja näitas, et oli väärt Eesti künnimeistri tiitlit juba kuueteistkümnendat korda.

"Tehnikat tuleb kogu aeg ise ehitada ja edasi arendada. Enda oskusi tuleb ka arendada," lausus 16-kordne Eesti künnimeister Raido Kunila.

Kõrval põllul sai näha tulevikutraktorit ehk Eesti ainsat künnirobotit, mille maaülikool soetas teadustegevuseks Hollandist.

"Töö ajal ikkagi robot toimetab autonoomselt, aga juhtimine toimub sellisel kujul, et töö planeeritakse ette ja see etteplaneerimine on ikkagi siis inimese poolt vaja eelnevalt ära teha," sõnas Eesti Maaülikooli Rõhu katsejaama juhataja Toomas Tõrra.

Kui künnirobot maksab 250 000 eurot ja lisaks tuleb agregaadid muretseda, siis samasuguses jõuklassis tavatraktori hind on umbes 200 000 eurot.

"Põllumajanduses on meil praegu töötkätest kõvasti puudu ja kui ettevõttel nüüd mõni mees jääb puudu, siis ta võiks robotiga mõnda töötajat asendada," ütles Tõrra.

Jõgeva põllul nähtud künnirobot töötab elektriga, mida toodab masinal olev diiselgeneraator. Kui 350-liitrine paak täis valada, võib künnirobot 24 tundi järjest segamatult põldu mustaks pöörata.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

säravad tähed

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:22

Aigro krooniti Eesti parimaks suviseks suusahüppajaks

21:19

Jõgeval peetud Eesti künnimeistrivõistlustel sai näha mitme põlvkonna masinaid

21:17

Pühapäeval võid sadada vähest hoovihma

21:13

Iga-aastane militaarõppus Orkaan pani üksused proovile Saaremaal

21:10

ERR Moldovas: parlamendivalimistel selgub, kas riik jätkab EL-i kursil

21:10

Tribuntsov püstitas paari tunni jooksul kaks rahvusrekordit Uuendatud

20:54

Mets kuulus pika vigastuspausi järel esmakordselt koosseisu

20:30

Jahe kevad ja vihmane suvi vähendasid õunasaaki

20:30

Jõgeval näidati avalikkusele künnirobotit

20:17

Crystal Palace lõpetas üleminutite väravaga Liverpooli võiduseeria

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.09

Eesti lükkas Saksa relvafirma Rheinmetall laskemoonatehase pakkumise tagasi

18:18

Kohalik elanik leidis Pärnumaalt võõra riigi drooni tüki Uuendatud

26.09

Töölepingu seaduse muudatused lubavad 15–17-aastastel töötada kaks tundi päevas

26.09

Sõja 1311. päev: Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

14:10

Ukraina kesk- ja idaosas oli venelaste droonirünnaku tõttu öösel õhuhäire Uuendatud

09:11

Rakveres tehti ümber väidetavalt kohe korralikult tehtud Ukuaru väljak

16:12

Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

26.09

EISA koondas seitse juhti ning sulgeb teenuseid

26.09

Eesti 200 juht riigikogus: automaks on tulnud, et jääda

26.09

Hein säras debüüdil heade tõrjetega, aga Kane püstitas ikkagi väravarekordi

ilmateade

loe: sport

21:22

Aigro krooniti Eesti parimaks suviseks suusahüppajaks

21:10

Tribuntsov püstitas paari tunni jooksul kaks rahvusrekordit Uuendatud

20:54

Mets kuulus pika vigastuspausi järel esmakordselt koosseisu

20:17

Crystal Palace lõpetas üleminutite väravaga Liverpooli võiduseeria

loe: kultuur

16:24

Pildid: kunstiakadeemia galeriis avati kaks uut näitust

15:56

Ansambel Sadu avaldas debüütalbumi "Probleemid paradiisis"

15:22

Dirigent Mihhail Gerts: orkester peab igas proovis vähemalt korra naerda saama

13:09

Galerii: Eik andis Kultuurikatlas oma seni suurima soolokontserdi

loe: eeter

15:22

Dirigent Mihhail Gerts: orkester peab igas proovis vähemalt korra naerda saama

12:41

VIDEO | "Ringvaade" külastas Koplis seisvat Bekkeri veetorni

11:26

Kaheksa küsimust klassikatähele: Harald Trass

09:02

ETV+ peatoimetaja Ekaterina Taklaja: üks suur tööalane unistus on täitunud

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (27.09.2025 18:00:00)

17:45

Moldova homsed parlamendivalimised otsustavad riigi kursi

17:45

Tallinnas on erakondade seas võrdselt lasteaia kohatasu kaotamise pooldajaid ja vastaseid

26.09

Päevakaja (26.09.2025 18:00:00)

26.09

Nursipalu harjutusvälja laiendamine on tõstnud Rõuge valla halduskoormust

26.09

Narva-Jõesuu matmispaigast tulid välja 40 Saksa sõduri säilmed

26.09

Vandeadvokaat: seadus ei kaitse alastifotode levitamise ohvreid

26.09

Narva tööstuspark pakub krunti elektritootjale, kes võiks suurettevõtteid odava elektriga varustada

26.09

Automaks on tulnud selleks, et jääda, arvavad Reformierakonna ja Eesti 200 poliitikud

26.09

Raadiouudised (26.09.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo