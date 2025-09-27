Jõgeval peetud Eesti künnimeistrivõistlustel sai näha mitme põlvkonna masinaid

Jõgeval peeti Eesti künnimeistrivõistlusi, kus sai näha mitme põlvkonna künnimasinaid. Esimest korda oli avalikkuse ees künnirobot, mis võib juba lähitulevikus oluliselt leevendada tööjõupuudust põllumajanduses.

Kui künnivõistlustel osales üle kahekümne mehe ja masina, siis rahvatraktoreid T-25 ehk põkasid oli väljas seitse. Põka on traktor, mille töö tulemus sõltub väga palju roolikeerajast.

"See ader on natuke kerge ka. Sa võid soovida seal oma tahtmist, aga mullastik muudab selle olukorra täiesti teistsuguseks, aga mehed on järjest professionaalsemad, adrad on paremaks tehtud ja teevad väga head kündi," sõnas Põkade klassi peakohtunik Margus Lepp.

Legendaarne künnimeister Raido Kunila oli võistlejate rivis laupäevalgi ja näitas, et oli väärt Eesti künnimeistri tiitlit juba kuueteistkümnendat korda.

"Tehnikat tuleb kogu aeg ise ehitada ja edasi arendada. Enda oskusi tuleb ka arendada," lausus 16-kordne Eesti künnimeister Raido Kunila.

Kõrval põllul sai näha tulevikutraktorit ehk Eesti ainsat künnirobotit, mille maaülikool soetas teadustegevuseks Hollandist.

"Töö ajal ikkagi robot toimetab autonoomselt, aga juhtimine toimub sellisel kujul, et töö planeeritakse ette ja see etteplaneerimine on ikkagi siis inimese poolt vaja eelnevalt ära teha," sõnas Eesti Maaülikooli Rõhu katsejaama juhataja Toomas Tõrra.

Kui künnirobot maksab 250 000 eurot ja lisaks tuleb agregaadid muretseda, siis samasuguses jõuklassis tavatraktori hind on umbes 200 000 eurot.

"Põllumajanduses on meil praegu töötkätest kõvasti puudu ja kui ettevõttel nüüd mõni mees jääb puudu, siis ta võiks robotiga mõnda töötajat asendada," ütles Tõrra.

Jõgeva põllul nähtud künnirobot töötab elektriga, mida toodab masinal olev diiselgeneraator. Kui 350-liitrine paak täis valada, võib künnirobot 24 tundi järjest segamatult põldu mustaks pöörata.