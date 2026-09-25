Künnimeistrivõistlustel selgitatakse välja andekaimad kündjad

Lakkamatus vihmasajus kogunes avamisele 16 võistlejat, künniseltsi lipu heiskasid mullused meistrid Priit Puuorg ja Raido Kunila. Mehed tulid meistritiitlit püüdma ka reedel.

"Ikkagi esikoht on siin silme ees, mida ma tahan saavutada," lausus Eesti künnimeister 2025 pöördatrade klassis, MM-i 18. koht 2026 Priit Puuorg, lisades, et märja maaga on keerulisem sirget vagu saada.

"Märg maa on nagu künnaks või sees, võrreldes kuiva maaga. Mulle meeldib. Kõige keerulisem on praegu sirget vagu saavutada, sest tegelikult on libe ja selle käigus on vaja muud elemendid võimalikult hästi teha, et kõrt välja ei jääks, et vagu oleks sirge - algusvagu ja lõpuvagu," sõnas Puuorg.

Täiskasvanutele pakub konkurentsi ka 13-aastane Tääksi noormees Jaan Hiiemäe, kes võitis nädal tagasi Olustveres rahvusvahelised koolinoorte künnivõistlused.

"Enne Olustveret nädal aega harjutasin ja peale Olustveret ühe korra käisin harjutamas ja nüüd siis siin. Traktorirooli taha sattusin vanaisa kaudu, sest tal oli palju traktoreid. Juba väiksena istusin porilaua peal ja vaatasin, mida tema teeb," ütles Hiiemäe.

Ka tänavu antakse välja antakse viis meistritiitlit- tava- ja pöördatradel, noortele tavaatradel, pöördatrade vabaklassis ja põkade klassis. Hinnatakse künni sügavust ja kvaliteeti, viimast isegi kuni 16. elemendis.

"Võin uhkusega öelda, et kui me võrdleme ennast maailma kündjatega, siis me oleme tugevate grupi lõpus ehk me kindlasti oskame künda. Aga meil jääb harjutamise aega puudu. Ehk me peaksime palju rohkem kündma, aga selleks on vaja kahte asja: aega ja raha. Kui aega on kõigile võrdselt antud 24 tundi, siis künnirahval rahaga on viimastel aastatel üsna kitsas olnud," sõnas künnimeistrivõistluste peakohtunik Taavi Võsa.

Laupäeva hommukul alustatakse Väätsal rohumaakündi. Lisaks näeb töötamas robortraktorit ja põkasid, aga tehakse ka hobukündi.