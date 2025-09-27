X!

Lavrov ÜRO-s: Moskval ei ole kavatsust Euroopa riike rünnata

Välismaa
Venemaa välisminister Sergei Lavrov.
Venemaa välisminister Sergei Lavrov. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMApress.com/Bianca Otero
Välismaa

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles 28. septembril ÜRO Peaassambleel maailma juhtidele, et Moskval pole mingit kavatsust rünnata Euroopa riike, hoiatades samal ajal, et igasugune agressioon Venemaa vastu saab otsustava vastuse.

"Venemaal pole kunagi olnud ega ole selliseid kavatsusi," ütles Lavrov, viidates väidetele, et Moskva võiks rünnata NATO riike. "Kuid igasugune agressioon minu riigi vastu saab otsustava vastuse."

Sarnaseid teateid on Venemaa avaldanud varemgi. Moskva eitas korduvalt Ukrainasse sissetungi plaanimist, kuid 24. veebruaril 2022 algatasid Venemaa väed õhurünnakuid ja maapealset rünnakut mitmest suunast – Valgevenest Kiievi suunas, Krimmist lõunas ja okupeeritud Donbassist Harkivi suunas.

USA president Donald Trump ütles ajakirjanikele selle nädala alguses, et tema arvates suudab Ukraina tagasi võita kogu Venemaale kaotatud territooriumi – see on märkimisväärne kõrvalekalle varasematest märkustest, mis viitasid sellele, et Kiiev võib olla sunnitud maad loovutama. Trump tegi oma avalduse pärast kohtumist president Volodõmõr Zelenskiga ÜRO kohtumise raames.

Lavrov kordas Moskva väidet, et riik on endiselt avatud läbirääkimistele.

"Venemaa on olnud ja jääb avatuks läbirääkimistele konflikti algpõhjuste kõrvaldamiseks. Oleme korduvalt teinud ettepanekuid leppida kokku õiguslikult siduvates julgeolekugarantiides," ütles ta, süüdistades Kiievit ja liitlasi dialoogist keeldumises.

Ta süüdistas NATO-t ka katses kogu Euraasia sõjaliselt ümber piirata ning ütles, et nii alliansil kui ka EL-il ei tohiks olla mingeid kahtlusi Venemaa valmisolekus ohu korral sõjaliselt reageerida.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov võttis sõna ajal, mil Euroopas on kasvav mure NATO õhuruumi loata lendude pärast. Alliansi hävitajad tulistasid hiljuti Poola kohal alla droone ning Eesti teatas Vene hävitajate sisenemisest õhuruumi.

Venemaa on süüdistused ümber lükanud, väites, et droonid ei sihtinud Poolat ja süüdistades Ukrainat signaalide segamist nende kursilt kõrvalekaldumises. Moskva lükkas ümber ka Eesti väited õhuruumi rikkumiste kohta. Euroopa ametnikud peavad aga intsidente tahtlikeks provokatsioonideks, mille eesmärk on testida NATO reaktsiooni.

Saksamaad sarjanud Lavrov vihjas selle natsiminevikule

Vene välisminister vihjas laupäeval, et Saksamaa on naasmas oma natsiminevikku, rünnates teravalt kantsler Friedrich Merzi, kes on asunud suurendama riigi kaitsekulutusi.

Lavrov mõistis hukka Merzi väidetavalt militaristliku retoorika. Merz on korduvalt väljendanud kahetsust Saksamaa natsikuritegude pärast ning on kaitsekulutuste suurendamise põhjendusena viidanud Venemaa sissetungile Ukrainasse.

"Kantsler teatas uhkelt, et tema eesmärk on taas muuta Saksamaa Euroopa peamiseks sõjaliseks veduriks," ütles Lavrov ÜRO-s toimunud pressikonverentsil.

"Kui natsismi, fašismi, holokausti ja genotsiidi kuritegusid toime pannud riigi esindaja ütleb, et Saksamaast peab saama suur sõjaline jõud, on tal ilmselgelt kärbunud ajalooline mälu ja see on äärmiselt ohtlik," sõnas Lavrov.

Saksamaa, mis kunagi vedas Venemaaga tehtavat koostööd, sealhulgas energeetika vallas, muutis pärast Moskva 2022. aasta sissetungi Ukrainasse järsult kurssi ja on saanud üheks Kiievi peamiseks toetajaks.

Merz on kutsunud Euroopat üles oma kaitsekulutusi suurendama, kuna kardetakse, et Ühendriigid distantseeruvad president Donald Trumpi juhtimisel oma ajaloolistest kohustustest alliansi ees.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

Samal teemal

säravad tähed

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:32

Selevko kerkis Slovakkias vabakavaga neljandale kohale

23:08

Võrkpalliekspert Nõmmistu: Eesti koondis ei jääks MM-il häbisse

22:53

Ukraina kesk- ja idaosas oli venelaste droonirünnaku tõttu öösel õhuhäire Uuendatud

22:39

Baruto kutsus ajaloo vägevaima sumomaadleja Eestisse

22:25

Lavrov ÜRO-s: Moskval ei ole kavatsust Euroopa riike rünnata

22:13

ETV spordisaade, 27. september

22:00

Selver alistas Balti liiga avamängus tiitlikaitsja Bigbanki kindlalt Uuendatud

21:51

Suurorg aitas oma klubi teiste eestlaste üle võidule

21:50

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:22

Aigro krooniti Eesti parimaks suviseks suusahüppajaks

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.09

Eesti lükkas Saksa relvafirma Rheinmetall laskemoonatehase pakkumise tagasi

18:18

Kohalik elanik leidis Pärnumaalt võõra riigi drooni tüki Uuendatud

22:53

Ukraina kesk- ja idaosas oli venelaste droonirünnaku tõttu öösel õhuhäire Uuendatud

16:12

Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

09:11

Rakveres tehti ümber väidetavalt kohe korralikult tehtud Ukuaru väljak

26.09

Töölepingu seaduse muudatused lubavad 15–17-aastastel töötada kaks tundi päevas

26.09

Sõja 1311. päev: Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

16:17

Meedia: Zaporižžja tuumajaam on juba kolm päeva ilma välise toiteta

26.09

Hein säras debüüdil heade tõrjetega, aga Kane püstitas ikkagi väravarekordi

07:06

Tähtajalise elamisloa saanute arv jääb tunduvalt alla sisserände piirarvu

ilmateade

loe: sport

23:32

Selevko kerkis Slovakkias vabakavaga neljandale kohale

23:08

Võrkpalliekspert Nõmmistu: Eesti koondis ei jääks MM-il häbisse

22:39

Baruto kutsus ajaloo vägevaima sumomaadleja Eestisse

22:13

ETV spordisaade, 27. september

loe: kultuur

16:24

Pildid: kunstiakadeemia galeriis avati kaks uut näitust

15:56

Ansambel Sadu avaldas debüütalbumi "Probleemid paradiisis"

15:22

Dirigent Mihhail Gerts: orkester peab igas proovis vähemalt korra naerda saama

13:09

Galerii: Eik andis Kultuurikatlas oma seni suurima soolokontserdi

loe: eeter

15:22

Dirigent Mihhail Gerts: orkester peab igas proovis vähemalt korra naerda saama

12:41

VIDEO | "Ringvaade" külastas Koplis seisvat Bekkeri veetorni

11:26

Kaheksa küsimust klassikatähele: Harald Trass

09:02

ETV+ peatoimetaja Ekaterina Taklaja: üks suur tööalane unistus on täitunud

Raadiouudised

20:30

Jahe kevad ja vihmane suvi vähendasid õunasaaki

20:30

Jõgeval näidati avalikkusele künnirobotit

18:35

Päevakaja (27.09.2025 18:00:00)

17:45

Moldova homsed parlamendivalimised otsustavad riigi kursi

17:45

Tallinnas on erakondade seas võrdselt lasteaia kohatasu kaotamise pooldajaid ja vastaseid

26.09

Päevakaja (26.09.2025 18:00:00)

26.09

Nursipalu harjutusvälja laiendamine on tõstnud Rõuge valla halduskoormust

26.09

Narva-Jõesuu matmispaigast tulid välja 40 Saksa sõduri säilmed

26.09

Vandeadvokaat: seadus ei kaitse alastifotode levitamise ohvreid

26.09

Narva tööstuspark pakub krunti elektritootjale, kes võiks suurettevõtteid odava elektriga varustada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo