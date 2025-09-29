Moldova euroopameelne partei säilitas parlamendis enamuse

Moldova euroopameelne partei võitis viimased valimised ning esialgsete tulemuste kohaselt suutis säilitada parlamendis ka enamuse.

Alates 2021. aastast võimul olev paremtsentristlik Tegevus- ja Solidaarsuspartei (Partidul Acțiune și Solidaritate – PAS) on viimastel andmetel kogunud 50,2 protsenti häältest.

Venemeelsete jõudude ühendus järgnes 24,2 protsendiga, kui loetud oli enam kui 99,9 protsenti häältest, vahendas Politico.

Eelmistel parlamendivalimistel neli aastat tagasi sai PAS 52,8 protsenti häältest.

Valimisi varjutasid süüdistused Venemaa sekkumise kohta.

Moldova president Maia Sandu ütles nädal tagasi rahva poole pöördudes, et kui valimised võidavad venemeelsed jõud, siis võib Moldovast saada hüppelaud Vene vägede sissetungiks Odessa oblastisse.

Seetõttu kutsus Moldova president rahvast üles kaitsma riiki ega lubama selle alistumist võõrastele huvidele. Sandu sõnul on tagajärjed ohtlikud nii riigile endale ja ka kogu piirkonnale, kui Venemaa peaks Moldova üle kontrolli kehtestama.

"Kõik Moldova kodanikud kannatavad. Euroopa lõppeb Moldova piiril. Euroopa fondid peatuvad Pruti jõel. Liikumisvabadus võib lakata. Meie maast võib saada hüppelaud sissetungiks Odessa oblastisse. Transnistria piirkond destabiliseeritakse," hoiatas Sandu.