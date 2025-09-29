X!

Võrreldes eelmiste valimistega on Tallinnas tänavu valimisjaoskondi poole vähem

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigi valimisteenistus katsetab kohalike omavalitsuste volikogude valimise elektroonilist hääletust ning omavalitsused teevad ettevalmistusi jaoskondade avamiseks. Valimisnädal algab 13. oktoobril.

Riigi valimisteenistus, valimiskomisjon, audiitorid ja vaatlejad olid esmaspäeval Toompeal, et jälgida, kuidas algab seekordsete valimiste elektrooniline hääletus ja kas salajasus on tagatud. Valmistati krüpteerimisvõtmed, mis jagati ka valimiskomisjoni liikmetele ning kaks võtit jäid riigi valimisteenistusele.

"Täna siis loodi elektroonlise hääletamise süsteemi võtmed - avalik võti häälte salastamiseks ja privaatvõti häälte avamiseks. Privaatvõti on jagatud Vabariigi valimiskomisjoni liikmete ja valimisteenistuse teenistujate vahel," sõnas Riigi Valimisteenistuse juht Arne Koitmäe esmaspäeval.

Krüpteerimisvõtmeid kontrollitakse teisipäeval proovihääletusel ja see annab kindluse, et elektroonilise hääletamise süsteem on valimisteks valmis. Koitmäe sõnul on ka kõik teised ettevalmistused lõpusirgele jõudmas sedeliga valimiseks.

"Meil on kõik materjalid olemas, komplekteeritud ja me jaotame neid praegu maakondade vahel. 13. oktoobril saavad kõik paberhääletada ja samuti ka e-hääletada," ütles Koitmäe.

Tallinnas on seekordsetel valimistel 44 jaoskonda ja neid on umbes poole vähem kui eelmistel kohalikel valimistel.

"Me analüüsisime kolme viimase valimiste pealt, et millised on need kohad, kus valijad eelistavad valimas käia ning need on peamiselt kaubanduskeskused ja sellised populaarsemad kohad, mis jäävad inimeste käiguteedele. Nendesse kohtadesse olemegi jaoskondi planeerinud," lausus Tallinna valimiskomisjoni esimees Priit Lello.

Eelhääletuseks avab Tallinn 16 jaoskonda ja valimispäeval on lahti kõik 44. Valimistega tegeleb pealinnas umbes 460 inimest.

"Mida lähemale valimistele jõuame seda rohkem on inimesi kaasatud ja kes need inimesed põhiliselt on? Need on jaoskonnakomisjoni liikmed, kuna jaoskondade hulk on vähenenud, oleme suurendanud jaoskondades töötavate inimeste arvu," ütles Lello.

Eelhääletada ja e-hääletada saab juba ülejärgmisel esmaspäeval. Valimispäev on 19. oktoobril.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

