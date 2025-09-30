X!

Soome hundipopulatsioon kasvas aastaga järsult

Hunt
Hunt Autor/allikas: ERR
Soome loodusvarakeskus teatas teisipäeval, et huntide arv on riigis plahvatuslikult kasvanud ning riigis elab nüüd umbes 430 kriimsilma.

Aastaga kasvas Soome hundipopulatsioon ligi 40 protsendi võrra, märtsis elas riigis 413-465 kriimsilma. Veel eelmisel aastal elas Soomes 277-321 hunti, vahendas Yle. 

Soomes on umbes 76 piirkonda, mida asustab kas hundikari või -paar.

Hundipopulatsiooni suurus kõigub aasta jooksul märkimisväärselt. Loodusvarakeskuse prognoos novembrikuu populatsiooni suuruseks on umbes 560 hunti. 

Tuleva aasta märtsiks on populatsiooni suuruseks hinnatud ligikaudu 440 hunti. 

Soome põllumajandus- ja metsandusministeerium on alates suvest valmistanud ette seadust, mis lubaks Soomes hundijahti. Ministeeriumi esindaja Sami Niemi teatas teisipäeval pressikonverentsil, et huntide arvukus on Soomes nüüd tasemel, mis võimaldab populatsiooni ohjamise eesmärgil jahti pidada.

Hundijaht on kogu Euroopas paisunud teravaks poliitiliseks vaidluseks. Vaidlus kogus hoogu juurde, kui 2022. aastal murdis hunt Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni poni. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

