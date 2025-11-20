Soome lubab alates 2026. aasta algusest huntide küttimist

Soome valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, mis lubab 2026. aasta algusest huntide küttimist nende arvukuse piiramiseks, kirjutab Yle.

Eesmärk on, et seadus jõustuks 2026. aasta 1. jaanuaril. Esialgse plaani järgi tohib selleks ajaks küttida kuni 65 hunti.

Sellest teatas valitsuse põllumajandus- ja metsandusminister Sari Essayah neljapäevasel pressikonverentsil. Valitsus on saatnud jahiseaduse muutmise eelnõu parlamendile arutamiseks.

"Valitsus suhtub tõsiselt kodanike kasvavasse muresse huntide ja suurkiskjate pärast," ütles Essayah pressikonverentsil.

Valitsuse ettepaneku kohaselt kaotatakse huntide aastaringne kaitsestaatus. Edaspidi reguleeritakse hundi kaitse- ja jahihooaega valitsuse määrusega ning iga-aastaseid piirkondlikke jahikvoote põllumajandus- ja metsandusministeeriumi määrusega.

Essayah sõnul on seaduse eesmärk luua pikaajaline lahendus hundipopulatsiooni kontrollimiseks, kus sihipärane küttimine aitaks vähendada hundi tekitatud kahju ja probleeme.

Soome Loodusvarade Instituudi (Luke) septembris avaldatud hinnangu järgi on huntide arv Soomes oluliselt kasvanud. Luke hindas populatsiooni suuruseks tänavu märtsis 413–465 isendit ning prognoosis kasvu jätkumist.

"See on ajalooline muudatus," ütles Essayah.

Muudatuste taustaks on mais heaks kiidetud muudatused EL-i elupaikade direktiivis, millega viidi hunt rangelt kaitstud liigist üle kaitstud liigi kategooriasse. Direktiivi järgi võib kaitstud liiki küttida, samas kui rangelt kaitstud liigi puhul on küttimine lubatud vaid erandjuhtudel, kui loomad kujutavad otsest ohtu.

Lisaks on Soome valitsuse programmis märgitud, et suurkiskjate populatsiooni piirav küttimine tagatakse seadusandlusega. Programmis on eraldi punkt hundijahi võimaldamise kohta.

Huntide küttimist lubati ka 2021. aasta detsembris. Soome metsloomakeskus väljastas eriload 18 hundi küttimiseks, kuid looduskaitseorganisatsioonid kaebasid load halduskohtusse ja neid ei rakendatud.

Jahipidamist katsetati ka aastatel 2015–2016, kuid toona kütiti ebaproportsionaalselt palju karjade alfa-isendeid, mida peeti sobimatuks.

Hunt võeti Soomes kaitse alla 1973. aastal.

Valitsuse ettepanek esitatakse järgmiseks parlamendile arutamiseks.