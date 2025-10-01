"Pealtnägija": Eesti mees tembeldati Vene luurajaks

Kogu Euroopa jahib praegu Venemaa mõjuagente ja sabotööre. Alles eelmisel nädalal häiriti mitmes riigis lennujaamade tööd ja Eestis mõisteti süüdi järjekordne Vene eriteenistuse kaastööline.

Hübriidsõja taustale asetub ka 22-aastase Matthias Rikka juhtum, kes peeti talvel Lätis kinni kriitilise taristu juures koos Ukraina sõbraga ja sai kahtlustuse spionaažis. Tänaseks on selge, et tegu oli arusaamatusega, millest siiski tasub ka teistel õppida.

Türil kasvanud Matthiase vanaema töötab raudteel, poiss käis maast-madalast temaga kaasas ja teismelisena kujunes sellest kirglik hobi.

"See on nagu kalastamine peaaegu, lähed raudtee äärde nagu kalamees läheb jõe äärde. Ootad, kas näkkab," ütles Matthias.

Transiidiekspert Raivo Vare sõnul oli Eestis trainspottereid ehk rongivaatlejaid juba siis, kui ta nullindate keskel Eesti Raudteel töötas. Täna on neid Eestis aktiivseid paarkümmend, üle maailma tuhandeid.

Kui Matthias loeb hobi alguseks aastat 2018, siis pisut hiljem nakatus sellesse Ukrainas elanud Lev. "See oli minu jaoks väga meditatiivne ja huvitav protsess. Aga hiljem muutus see sooviks jäädvustada hetki – mälestused, huvitavad rongid, mõned väga vanad, haruldased masinad," ütles Lev.

Eesmärk pole lihtsalt kõiki ronge pildistada, vaid jahtida haruldasi lokomotiive või erilisi olukordi. Nii Matthiase kui Levi portfooliod on kohati väga efektsed ja mõni tabamus teeks ilmselt profipiltniku kadedaks.

Matthias möönab, et aastate jooksul on olnud olukordi, kus mõni trainspotter ronis ohtlikku kohta või kutsuti neid kontrollima politsei, aga tänaseks on Eestis enamike näod siinsetele vedurijuhtidele juba tuttavad, möödudes lastakse tervituseks vilet ja tilgutatakse isegi infot, kui midagi põnevat liigub.

Nagu tõestavad nii Matthiase kui Levi galeriid, on nad hobi tõttu üksjagu reisinud. IT-sektoris töötav Lev pages pärast täiemahulise sõja algust Iirimaale, mistõttu on tal sealt palju pilte. Kaks aastat tagasi tutvus ta veebis Matthiasega ja 2023. aasta veebruaris väisas esimest korda Eestit.

Kaks noormeest pildistasid siin koos ja ukrainlane sõitis edasi Lätti, nagu näha ka tema avalikust fotogaleriist. "Lätis oli aastal 2023, kui ma olin jaamas ja pildistasin raudteed otse jaamas, kuskil kell kolm öösel. Politseipatrull sõitis mööda ja märkas mind. Siis tekkisid küsimused, aga kõik lõppes rahumeelselt. Nad ütlesid, et Lätis üldiselt pole hea mõte jaamades pildistada, aga soovitasid minna "pergonile" – see on raudtee lõik jaamade vahel – ja seal võib vabalt pildistada," rääkis Lev.

Road-trip algas aga kohe Eestis sekeldusega. 12. veebruaril – samal ajal, kui toimus Eesti elektrivõrgu lahti ühendamine Venemaast – pildistati rongi Rakvere lähedal. "Me ei teadnud, et Tapa poole vaadates vasakut kätt üle metsa oli mingisugune kriitiline taristu, mingi alajaam. Aga seal kaitsevägi valvas ja arvas, et oleme mingisugune kahtlane element ja kutsuti politsei meile ja politsei viis meid politseijaoskonda ja küsitles natuke meid ja võttis ka meie seadmed ülevaatuseks," lausus Matthias.

Nagu näitavad ka rongifotod, jätkasid kutid teekonda Lõuna-Eestis ja Lätis. Sõideti Matthiase autoga ja ööbiti hostelites, korra isegi autos. Erinevalt Eestist on Lätis aga rongide ja raudtee pildistamise osas palju jäigemad reeglid.

Kutid teadsid Läti piirangutest, aga kuna seni pääsesid kõik rongivaatlejad halvemal juhul hoiatusega, jätkasid filmimist ja pildistamist. Venemaa-suunalised veod on küll kõvasti kukkunud, aga mitte täiesti lakanud. 24. veebruaril jälitasid nad haruldast rongi, mis oli teel Režeknesse ja edasi Venemaale. Esimest korda jäid nad silma 24. veebruari hommikul Liepajas drooni lennutades.

Politsei pidas tandemi kinni Jelgava linnas. Läti kaitsepolitsei VDD kinnitusel leiti kinnipeetud välismaalaste juurest hulka tehnikat: viis mobiiltelefoni, neli drooni, kaks kaamerat, USB-seade ja üks rajakaamera, mis jätab ülikahtlase mulje.

Asi oli naljast kaugel. Viimasel ajal üha sagedamaks muutunud Venemaaga seostatud hübriidrünnakute hulgas on mitmeid raudteeliikluse häirimisi ja taristu rikkumisi Euroopas. Raivo Vare kinnitas, et sabotaaži võimalusi on palju ja potentsiaalne kahju märkimisväärne, kas või gaasitsisternid.

Läti kohus võttis Matthiase ja Levi vahi alla, kahtlustatuna spionaažis ja noormehed pandi eeluurimise ajaks Riia keskvanglasse.

Noormehed veetsid trellide taga kuus nädalat ja vabastati 8. aprillil. Veel kolm kuud hiljem saadeti teade, et kriminaalasi lõpetati.

"Pealtnägija" kommentaari palvele vastas VDD, et uurimine ei kinnitanud, et "kriitilise taristu lubamatu fotografeerimine ja filmimine toimus Venemaa luure ja eriteenistuse ülesandel". Selline sõnastus jätab õhku küsimuse – kas see võis toimuda kellegi teise ülesandel?

Niisiis, väike müsteerium püsib. Matthias töötas varem saekaatris ja kuna tegi vangistuse tõttu üle kuu aja tööluusi, sai hundipassi, kahtlane kuulsus takistab aga tema sõnul uue ameti leidmist. Just selleks oli ta valmis juhtunust avalikult rääkima.