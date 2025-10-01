X!

Põllumajandus- ja toiduamet lõpetas loomataudi hädaolukorra

Eesti
Saimre Seakasvatuse osaühingu Nurme sigala Viljandi vallas Kannukülas.
Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Praeguseks on kõik sead farmides, mida tabas sigade Aafrika katk (SAK), hukatud ning tehtud on esmane desinfektsioon, teatas põllumajandus- ja toiduamet (PTA), kes lõpetab loomataudi hädaolukorra, kuid valmisoleku taset ei langeta.

PTA peadirektori Raimo Heinami sõnul lõpetatakse loomataudi hädaolukord, kuid sellega taudialased tööd ei lõppe.

"Kuivõrd taudialane olukord muutus kriitiliseks, siis rakendasime loomataudi hädaolukorra plaani. Täna on kõik seni aktiivsetes taudikolletes olnud loomad hukatud. Ekseko territooriumil olev teine farm jääb piirangute ja täiendavate uuringute alla järgnevateks nädalateks," lausus Heinam.

Töö ei lõppe, vaid käivad aktiivsed jätkutegevused. "Teeme kokkuvõtteid ning kaasame selleks erinevaid osapooli, sealhulgas Maaülikooli, loomapidajaid, aga ka hädaolukorda kaasatud partnerasutusi. Vaatame üle oma tänased protsessid, mis puudutavad nii bioturvalisuse kontrolle, valmisoleku tagamist, aga ka suhtlust loomapidajatega. Uuendame ja muudame reageerimisplaane ning ettevalmistust," ütles Heinam.

Muu hulgas jätkab PTA koostöös lahenduse otsimist Metsküla matmispaigale kõige lähemal olevate elanike puurkaevude ehitamiseks, kuna matmispaiga vajadus on ka võimalike tulevaste loomataudide osas olulise tähtsusega.

PTA lõpetab Paju sigalas ja Metsküla ettevalmistatavas matmispaigas viibimiskeelud. Teised viibimiskeelud jäävad hetkel kehtima oktoobrikuu lõpuni.

Selle aasta seisuga on tabandunud 11 farmi ning ja taudi edasise leviku vältimiseks on tulnud hukata ligikaudu 56 000 kodusiga.

Käesoleva aasta 1. oktoobri seisuga on SAK diagnoositud 187 metsseal.

Kõik SAK-i puhangud Eesti kodusigadel alates epideemia algusest on diagnoositud suveperioodil, ajavahemikus juunist septembrini. Aastatel 2015–2017, 2021, 2023 ja 2025 on olnud 41 taudikollet, kus on umbes 110 000 hukkunud või hukatud siga ning kolded on põhjustanud hinnanguliselt üle 22 miljoni euro arvestuslikku majanduslikku kahju.

Toimetaja: Marko Tooming

