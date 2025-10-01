X!

Elektrilevi alustab 15 minuti arvestite paigaldamist 4–5 aasta pärast

Majandus
Elektrilevi.
Elektrilevi. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Eesti elektriturg läks üle 15-minutilistele hindadele, mis muudab elektrihinna arvestamise täpsemaks. Kuid esialgu on Elektrilevi paigaldanud vaid äritabijatele ja väikesele osale kodutarbijatest arvesteid, mis suudaks sellist hinda jälgida. Elektrilevi alustab kodudes suuremat 15-minutiliste arvestite paigaldamist alles nelja-viie aasta pärast.

Elektribörsil hakati hinda kuvama veerandtunni kaupa senise tunnipõhise arvestuse asemel. Euroopa Liidu elektrituru reeglid nõuavad täpsemat tootmise ja tarbimise arvestust, sest lühem aeg kajastab paremini hinnamuutusi.

Elektrimüüjatele tuleb muutusega arvestustööd juurde, tarbijate hinnapakette see kuidagi ei mõjuta.  

"Pigem hind muutub lihtsalt täpsemaks. 15 minuti tsükkel anna tarbijatele rohkem lisatööriistu oma tarbimist täpsemalt juhtida. Kuna taastuvenergiat on süsteemides palju, siis kui ühel 15-minutilisel perioodil näiteks tuul ei puhu ja järgmisel 15 minutil puhub hästi suur tuul, siis kindlasti võib volatiilsus ka lühiajaliselt tekkida. Kui me vaatame kuu keskmist hinda, siis kuu keskmine hind ei muutu," lausus Enefiti juhatuse liige Sander Randver.

Kuid praegu saavad 15-minutilist tarbimist jälgida enamasti suurtarbijad ja elektritootjad, sest Elektrilevi on välja vahetanud kõik äriklientide 38 000 arvestit ja koduklientidel 71 300 arvestit. See on kokku 109 000 arvestit, kuid Elektrilevil on ligi 700 000 arvestit. Seega on välja vahetatud 15 protsenti arvestitest, mida oli võimalik tehniliselt üle viia.

Järgmiste paigaldus algab siis, kui tulevad uued arvestid.

"See saab toimuma nelja-viie aasta pärast ja lõppeb aastate võrra edasi. Tegelikult on oluliseks kriteeriumiks arvesti eluiga. Ehk me ei lähe neid arvesteid vahetama, kus arvesti on täna veel töökorras. Umbes 2030-ndate keskpaik võiks see aeg, kus on mõistlik jõuda sinna, kus kõigil on vahetatud," ütles Elektrilevi võrguteenuse arendusjuht Tõnu Roosve.

Arvesti vahetuseni jagatakse kõik loetud tunnikogused neljaga ja saadakse arvestuslikud 15 minuti kogused. Oma tarbimiskäitumist saab hakata jälgima aga alles siis, kui uus arvesti on olemas.  

"Kui esimesel veerandtunnil näiteks tarbida vähem ja viimasel rohkem, siis esimese veerandtunni tarbimiskogus korrutatakse ju esimese veerandtunni hinnaga ja vastavalt viimane viimasega ja saadakse erinev tulemus. See muudab keskmist elektrihinda, mida börsipaketiga kodutarbija saab osta," lausus Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

mõtle kaasa

valimised 2025

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:06

"Pealtnägija": kas rahvakohtunike süsteem on ajale jalgu jäänud?

19:01

Disainiöö moeetendus tutvustas kolme ambitsioonikat moebrändi

18:56

Toomas Vavilov: tegevmuusiku jaoks on 365 päeva aastas muusikapäev

18:55

Evenepoelile polnud vastast ka EM-il, Eesti noortelt korralikud tulemused

18:51

Poola pikendas piirikontrolli Leedu ja Saksamaaga aprillini

18:45

Transpordiamet teisaldas täna Koidula piiripunkti parklast kolmteist autot

18:45

Järvamaa haigla on rahaliselt kehvas seisus ning ka tööõhkkond on halb

18:45

Päevakaja (01.10.2025 18:00:00)

18:42

Elektrilevi alustab 15 minuti arvestite paigaldamist 4–5 aasta pärast

18:38

Aktuaalne kaamera kell 17:00

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.09

Politsei pidas seksuaalkuriteos kahtlustatuna kinni staažika õpetaja

18:16

Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas Uuendatud

16:01

Prantsuse võimud pidasid kinni Vene varilaevastiku tankeri Uuendatud

30.09

Hegseth nõudis USA kindralitelt sõdalasvaimu taaselustamist

30.09

Sõja 1315. päev: Venemaa ründas päevasel ajal droonidega Dnipro linna Uuendatud

30.09

Kevadel muutuv põhikooli lõpetamise kord tekitab koolides segadust

30.09

Eksperdid: noorte ja tööandjate hoiakute lõhe kasvatab tööpuudust

30.09

Koolikohustuse pikendamine paneb omavalitsused keerulisse olukorda

07:46

Grupp koalitsioonisaadikuid loodab Eestist teha kaughasartmängu paradiisi

30.09

Talihoolduse teenuspakkuja heidab Tallinna linnale ette töötingimusi

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

18:55

Evenepoelile polnud vastast ka EM-il, Eesti noortelt korralikud tulemused

18:17

Swiatek kaotas tänavu teist korda otsustava seti nulliga

17:28

Võrkpalli karikasari algas Tallinna Ülikooli võiduga esiliigarivaali üle

17:09

Järgmise aasta Rally Estonial on WRC klassis võistlemas teinegi eestlane

loe: kultuur

19:01

Disainiöö moeetendus tutvustas kolme ambitsioonikat moebrändi

18:56

Toomas Vavilov: tegevmuusiku jaoks on 365 päeva aastas muusikapäev

16:26

Oidsalu: kultuuri valitsemine vajaks ülevaatamist

15:17

Pildid: Vanemuises jõuab vaatajate ette Arvo Pärdi "Lapsepõlve lugudel" põhinev lavastus

loe: eeter

19:06

"Pealtnägija": kas rahvakohtunike süsteem on ajale jalgu jäänud?

17:25

Sopran Annabel Soode: "Klassikatähtedes" osalemine on pikaajalise unistuse täitumine

16:16

Ott Lepland: minu lauljatee algas lasteaias klaveri all

14:51

Galerii: Klassikaraadio tähistas raadiomaja fuajees muusikapäeva

Raadiouudised

18:35

Kultuuriministeeriumi ja HTMi liitmise mõte vääriks kaalumist, leiavad nii praegused kui endised ministrid

15:30

Raadiouudised (01.10.2025 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (01.10.2025 12:00:00)

11:00

Euroopa Liit tunneb muret Bulgaaria õigusriigi pärast

10:40

Taaraautomaatide sidumine pangakontodega eeldab osapoolte kokkulepet ja vastavat rakendust

10:05

Grupp koalitsioonisaadikuid loodab Eestist teha kaughasartmängu paradiisi

09:50

Riik lõpetab angerja asustamise toetamise Saadjärve, Kaiavere, Kuremaa ja Vagula järve

09:30

Raadiouudised (01.10.2025 09:00:00)

30.09

Päevakaja (30.09.2025 18:00:00)

30.09

Eksperdid: USA Gaza rahuplaan jätab mitmed teemad lahtiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo