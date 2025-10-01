Elektrilevi alustab 15 minuti arvestite paigaldamist 4–5 aasta pärast

Eesti elektriturg läks üle 15-minutilistele hindadele, mis muudab elektrihinna arvestamise täpsemaks. Kuid esialgu on Elektrilevi paigaldanud vaid äritabijatele ja väikesele osale kodutarbijatest arvesteid, mis suudaks sellist hinda jälgida. Elektrilevi alustab kodudes suuremat 15-minutiliste arvestite paigaldamist alles nelja-viie aasta pärast.

Elektribörsil hakati hinda kuvama veerandtunni kaupa senise tunnipõhise arvestuse asemel. Euroopa Liidu elektrituru reeglid nõuavad täpsemat tootmise ja tarbimise arvestust, sest lühem aeg kajastab paremini hinnamuutusi.

Elektrimüüjatele tuleb muutusega arvestustööd juurde, tarbijate hinnapakette see kuidagi ei mõjuta.

"Pigem hind muutub lihtsalt täpsemaks. 15 minuti tsükkel anna tarbijatele rohkem lisatööriistu oma tarbimist täpsemalt juhtida. Kuna taastuvenergiat on süsteemides palju, siis kui ühel 15-minutilisel perioodil näiteks tuul ei puhu ja järgmisel 15 minutil puhub hästi suur tuul, siis kindlasti võib volatiilsus ka lühiajaliselt tekkida. Kui me vaatame kuu keskmist hinda, siis kuu keskmine hind ei muutu," lausus Enefiti juhatuse liige Sander Randver.

Kuid praegu saavad 15-minutilist tarbimist jälgida enamasti suurtarbijad ja elektritootjad, sest Elektrilevi on välja vahetanud kõik äriklientide 38 000 arvestit ja koduklientidel 71 300 arvestit. See on kokku 109 000 arvestit, kuid Elektrilevil on ligi 700 000 arvestit. Seega on välja vahetatud 15 protsenti arvestitest, mida oli võimalik tehniliselt üle viia.

Järgmiste paigaldus algab siis, kui tulevad uued arvestid.

"See saab toimuma nelja-viie aasta pärast ja lõppeb aastate võrra edasi. Tegelikult on oluliseks kriteeriumiks arvesti eluiga. Ehk me ei lähe neid arvesteid vahetama, kus arvesti on täna veel töökorras. Umbes 2030-ndate keskpaik võiks see aeg, kus on mõistlik jõuda sinna, kus kõigil on vahetatud," ütles Elektrilevi võrguteenuse arendusjuht Tõnu Roosve.

Arvesti vahetuseni jagatakse kõik loetud tunnikogused neljaga ja saadakse arvestuslikud 15 minuti kogused. Oma tarbimiskäitumist saab hakata jälgima aga alles siis, kui uus arvesti on olemas.

"Kui esimesel veerandtunnil näiteks tarbida vähem ja viimasel rohkem, siis esimese veerandtunni tarbimiskogus korrutatakse ju esimese veerandtunni hinnaga ja vastavalt viimane viimasega ja saadakse erinev tulemus. See muudab keskmist elektrihinda, mida börsipaketiga kodutarbija saab osta," lausus Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson