X!

Fermi Energia ja Enefit Greeni hinnangul ainult laenukäendamisest ei piisa

Majandus
GE Hitachi BWRX-300 visualiseering.
GE Hitachi BWRX-300 visualiseering. Autor/allikas: Fermi Energia
Majandus

Kliimaministeerium loob riikliku laenukäenduse, mis aitaks tuua Eestisse miljardeid eurosid maksvaid energeetikaprojekte nagu meretuulepargid või tuumajaam. Meretuuleparkide rajamiseks arendajate sõnul ainult laenukäendamisest ei piisa, tuumajaama aga Fermi Energia juhi hinnangul ilma käenduseta üldse rajada ei saagi.

Riik on endiselt huvitatud, et Eestisse tuleks suuri energeetikaprojekte, nagu meretuulepargid või tuumaelektrijaamad, kuid toetusi selleks ei maksta. Pankade jaoks on sellised suurprojektid liiga riskantsed. Nüüd on kliimaministeeriumis valmimas meede, kus riik garanteeriks projektide pangalaenu.

"Käendusmeetmest võib olla abi, et saada pikem laenuperiood ja vähendada intressikulu, aga see jätab siiski lahendamata küsimuse, et milline peaks olema elektrienergia hind järgmise 30 aasta jooksul. Kui tuua analoogia kodulaenust, siis käendus on jah alati abiks, aga ilma stabiilset sissetulekut näitamata, on väga raske saada pankadelt laenu. Käendusest üksi kindlasti ei piisa. Meil on vaja leida ostja elektrile või saada riigilt garantii, et sellel elektril on teatav väärtus. Pikaajalised lepingud otse tarbijatega või riigiga," sõnas Enefit Greeni meretuuleenergia valdkonnajuht Johann-Gustav Lend.

Fermi Energia juht Kalev Kallemets ütles, et peaaegu kõikides Euroopa riikides on tuumajaamu ehitatud riiklike tagatismeetmega, nagu käendused või riiklikud laenud.

"Praktiliselt kogu laenumaht peaks olema ikkagi garanteeritud ühel või teisel moel. Kui me arvestame, et kahe reaktoriga jaama kogukulu on 3,4 miljardit eurot ja sellest umbes kaks kolmandikku oleks laen, siis kogu see laen tuleb, kas eksprodikrediidi kaudu või siis otse kommertslaen - see peab olema garanteeritud. Kui käendust ei ole, siis me tõenäoliselt ei saagi ehitada," ütles Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets.

Käendusmeede pole veel päris valmis ja seetõttu pole veel ka selge, millistel tingimustel EISA vahendusel suurinvesteeringuid käendama hakatakse.

"Kui jääb elektrimüügist laenumakse teenindamiseks raha puudu, siis selle puuduoleva summa maksab EISA. Aga EISA-le tekib siis selle summa ulatuses nõue selle sama energiatootmisvara vastu," lausus energeetikaminister Andres Sutt.

Nõude tekkimiseks peab ettevõte emiteerima EISA-le võlakirju. Riigi vaates muutub käendus isetasuvaks.

"Praegu oleme pakkunud kuni 30 aastat ehk see võimaldab kindlasti aja jooksul selle raha tagasi maksta. Võimaldab seda väga lihtsal põhjusel: elektrihind ei saa jääda nulli ja ei saa jääda ka väga madalaks, sest elektri osatähtsus majanduses kasvab ehk nõudlus tõuseb," sõnas Sutt.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:55

Tänavuse Pärnu filmifestivali keskmes on põlisrahvad

18:54

Mängufilm "Uus raha" uurib läbi huumoriprisma rahapsühholoogiat

18:48

Glinka pääses Prantsusmaal raske võiduga põhiturniirile

18:47

Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast Uuendatud

18:41

Fermi Energia ja Enefit Greeni hinnangul ainult laenukäendamisest ei piisa

18:35

Päevakaja (06.10.2025 18:00:00)

18:34

Poliitikute hinnangul võiks riigieelarve olla arusaadavam

18:19

Mustmaa esimesest koondisekutsest: ei saa öelda, et ma ei ole seda oodanud

18:07

USA ülemkohus ei võtnud Ghislaine Maxwelli apellatsiooni menetlusse

18:00

Eesti ja Läti vahel avati Euroopa esimene piiriülene soojaühendus

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:47

Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast Uuendatud

11:02

Merkeli väitel viis Poola ja Balti riikide tegevus Venemaa kallaletungini Ukrainale Uuendatud

05.10

Eesti on mitmel korral lasknud käest võimaluse tuua riiki suurtootmisi

11:56

Suuremad meediaväljaanded keerasid oma arhiivi Digaris avalikkuse eest lukku

05.10

Sõja 1320. päev: Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poolas tõusid õhku hävitajad Uuendatud

05.10

Iisraeli süüdistatakse Greta Thunbergi halvas kohtlemises

07:11

Meedia andmeil püüti Süüria endist diktaatorit Venemaal mürgitada

16:01

Prantsusmaa uus peaminister astus tagasi Uuendatud

05.10

Neeme Väli: kui Ukraina saab Tomahawki raketid, aitab see nende võidule kaasa

06:09

Naisi hakatakse geeniandmetest lähtuvalt rinnavähi kontrolli kutsuma

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

18:48

Glinka pääses Prantsusmaal raske võiduga põhiturniirile

18:19

Mustmaa esimesest koondisekutsest: ei saa öelda, et ma ei ole seda oodanud

17:54

Paalberg esimesest koondisekutsest: päris šokeeriv oli!

17:33

Mets: tahame fännidele head emotsiooni pakkuda

loe: kultuur

18:55

Tänavuse Pärnu filmifestivali keskmes on põlisrahvad

18:54

Mängufilm "Uus raha" uurib läbi huumoriprisma rahapsühholoogiat

14:17

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

14:01

Suri ooperilaulja Tiit Tralla

loe: eeter

14:17

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

13:58

Mäetoa talu peremees: saame hakkama nii arbuusi kui bataadi kasvatamisega

12:56

"Terevisioonis" valmisid eestimaisest bataadist maitsvad gnocchi'd

09:24

"Klassikatähtede" teise saate võitis taas pianist Havryil Sydroyk

Raadiouudised

17:50

Korrakaitseseaduse muutmise eelnõus tekitab segadust kogunemise piiramine

16:40

Rahapesu risk on Eestis mõnes sektoris kasvanud

15:20

Gaza läbirääkimistel on hulk lahtisi otsi

15:20

Raadiouudised (06.10.2025 15:00:00)

14:35

Võrtsjärve kalurid muretsevad angerjate asustamise toetamise vähendamise pärast

12:25

Raadiouudised (06.10.2025 12:00:00)

11:25

Andres Sutt soovib sajamiljonilistele projektidele pakkuda laenukäendust

09:55

Valmiv seadus laseb geeniandmeid tervishoius kasutada

09:20

Raadiouudised (06.10.2025 09:00:00)

05.10

Päevakaja (05.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo