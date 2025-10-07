X!

Fotod: Lehtme osales oma süüasja arutamise eelistungil video teel

Eesti
Harju maakohtus toimus eelistung Johanna-Maria Lehtme kohtuasjas
Vaata galeriid
7 pilti
Eesti

Harju maakohtus toimub teisipäeval eelistung usalduse kuritarvitamises ja omastamises süüdistatava MTÜ Slava Ukraini ühe asutaja ja endise juhi Johanna-Maria Lehtme süüasjas. Lehtme osales istungil video teel.

Kohus kutsus eelistungile ka Lehtme ning võimaldas talle osalemise video teel, öeldi ERR-ile kohtust. Nagu juuresolevatelt fotodelt näha, siis Lehtme seda võimalust ka kasutas. Lehtmet kaitseb endine prokurör, vandeadvokaat Dmitri Teplõhh.

Johanna-Maria Lehtme kaitsja Dmitri Teplõhh Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Riigiprokuratuur alustas Lehtmega seotud kriminaalmenetlust 2023. aasta mais. Kaks aastat kestnud rahvusvahelise kriminaalmenetluse tulemusena koostas keskkriminaalpolitsei koostöös Ukraina kolleegidega mahuka toimiku, mille põhjal koostatud süüdistusakt saadeti augusti alguses üldmenetluses Harju maakohtusse.

"Süüdistuses heidetakse MTÜ Slava Ukraini ühele asutajale ja endisele juhile Johanna-Maria Lehtmele ette MTÜ usalduse kuritarvitamist ning annetusrahade omastamist suures ulatuses," ütles kohtueelset menetlust juhtinud riigiprokurör Sigrid Nurm.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:12

Maailmameister Lember: ei olnud lihtne, tagasilööke oli päris palju

11:11

Usaldus poliitiliste institutsioonide vastu langes

10:55

Prantsusmaa poliitiline ebastabiilsus teeb Euroopa murelikuks

10:54

Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

10:48

Energia hinnalangus vähendab inimtöö väärtust

10:41

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest

10:25

Uuring: veerand elanikest peab Eesti poliitikat liiga Iisraeli-meelseks

10:21

Euroopa Liit plaanib parandada veebiküpsiste reeglit

10:14

Fotod: Lehtme osales oma süüasja arutamise eelistungil video teel

10:11

Otse kell 15: arhitektide liidu ruumiteemaline debatt

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.10

Sõja 1321. päev: Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast Uuendatud

06.10

Merkeli väitel viis Poola ja Balti riikide tegevus Venemaa kallaletungini Ukrainale Uuendatud

10:54

Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

06.10

Suuremad meediaväljaanded keerasid oma arhiivi Digaris avalikkuse eest lukku

06:43

Kubilius: Saksa luure andmeil arutatakse Kremlis NATO ründamist

06.10

Prantsusmaa uus peaminister astus tagasi Uuendatud

06.10

Teisipäeval on elektri börsihinnas suured hüpped Uuendatud

06.10

Slava Ukraini otsustas Lehtme vastu hagi esitamata jätta

06.10

Taro väiksema ohuga kogunemiste keelamisest: see ei ole selle eelnõu mõte

08:27

Soome tolli juht: Hiina veebiostude tsunami tuleks peatada

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

11:12

Maailmameister Lember: ei olnud lihtne, tagasilööke oli päris palju

10:41

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest

10:05

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

09:24

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

loe: kultuur

10:11

Otse kell 15: arhitektide liidu ruumiteemaline debatt

09:31

Karl Joonas Alamaa: talletasime kaasaegset Eesti moeajalugu

08:44

Linnamuuseumi hoidlates ootab avatud kogusid 169 000 museaali

08:00

Kultuuri kodu | Merle Karusoo viib kokku inimesed ja nende lood

loe: eeter

09:49

Ooperilaulja Kadri Tegelmann: käsukirjad laual saadavad me peret siiani

09:31

Karl Joonas Alamaa: talletasime kaasaegset Eesti moeajalugu

08:44

Linnamuuseumi hoidlates ootab avatud kogusid 169 000 museaali

06.10

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

Raadiouudised

09:35

Raadiouudised (07.10.2025 09:00:00)

06.10

Päevakaja (06.10.2025 18:00:00)

06.10

Eesti ja Läti vahel avati Euroopa esimene piiriülene soojaühendus

06.10

Korrakaitseseaduse muutmise eelnõus tekitab segadust kogunemise piiramine

06.10

Rahapesu risk on Eestis mõnes sektoris kasvanud

06.10

Gaza läbirääkimistel on hulk lahtisi otsi

06.10

Raadiouudised (06.10.2025 15:00:00)

06.10

Võrtsjärve kalurid muretsevad angerjate asustamise toetamise vähendamise pärast

06.10

Raadiouudised (06.10.2025 12:00:00)

06.10

Andres Sutt soovib sajamiljonilistele projektidele pakkuda laenukäendust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo