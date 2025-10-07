Fotod: Lehtme osales oma süüasja arutamise eelistungil video teel

Harju maakohtus toimub teisipäeval eelistung usalduse kuritarvitamises ja omastamises süüdistatava MTÜ Slava Ukraini ühe asutaja ja endise juhi Johanna-Maria Lehtme süüasjas. Lehtme osales istungil video teel.

Kohus kutsus eelistungile ka Lehtme ning võimaldas talle osalemise video teel, öeldi ERR-ile kohtust. Nagu juuresolevatelt fotodelt näha, siis Lehtme seda võimalust ka kasutas. Lehtmet kaitseb endine prokurör, vandeadvokaat Dmitri Teplõhh.

Johanna-Maria Lehtme kaitsja Dmitri Teplõhh Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Riigiprokuratuur alustas Lehtmega seotud kriminaalmenetlust 2023. aasta mais. Kaks aastat kestnud rahvusvahelise kriminaalmenetluse tulemusena koostas keskkriminaalpolitsei koostöös Ukraina kolleegidega mahuka toimiku, mille põhjal koostatud süüdistusakt saadeti augusti alguses üldmenetluses Harju maakohtusse.

"Süüdistuses heidetakse MTÜ Slava Ukraini ühele asutajale ja endisele juhile Johanna-Maria Lehtmele ette MTÜ usalduse kuritarvitamist ning annetusrahade omastamist suures ulatuses," ütles kohtueelset menetlust juhtinud riigiprokurör Sigrid Nurm.