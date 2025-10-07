Koalitsioon tahab juba tänavu kaks automaksuga seotud muudatust ellu viia

Esmaspäeval läbis automaksu lastesoodustuse eelnõu esmalugemise. Leevendust soovivad veel puuetega inimeste koda, autode müügi- ja teenindusettevõtete liit ja liisingliit. Sel aastal plaanib koalitsioon anda kuni 100 eurot aastas autoomanikele, kellel on vähemalt üks 18-aastane laps. Lisaks auto hävimisel või välisriiki müümisel osa maksu tagasi anda. Muudatusi tuleb tuleval aastal kindlasti veel.

"Me kaalusime seda, et kas kõik need mootorsõiduki maksumuudatused panna kokku, aga pidasime seda liiga riskantseks, et järsku jääb venima või tekib mingisuguseid lahendusi, aga see viimasel hetkel ei sobi. Me tõesti otsustasime seda koerasaba mitu korda lõigata ja seda valu siin riigikogus taluda," ütles riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann.

Keskerakond on automaksule esitanud mitu eelnõu nii maksu tühistamiseks kui ka leevendamiseks ja peab koalitsiooni praegust leevendust valimiste eelseks mänguks.

"Praegu peaks üleüldse automaksust vabastama kõik lastega pered, aga samuti puuetega inimesed. See, mida tehakse, on miinimum ja see on vaid kosmeetiline muudatus. Üleüldse peaks tegelikult liikuma selles suunas, et automaks täielikult tühistada," lausus riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart.

Isamaa sõnul ei aita automaksu ükski remont ja järgnevate muudatustega tehakse see lihtsalt segasemaks.

"Kõigepealt 2028. aastaks planeeritakse sisuliselt keskmist palka teenivatelt inimestelt nii-öelda vajaduspõhiselt lastetoetus ära võtta ja nüüd tegeletakse mingi automaksu lapsetoetusega, mis on kontseptuaalselt vale. Vale on ka selles mõttes, et püütakse remontida täiesti vigast asja," ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Opositsioon on ühel meelel, et peale 2027. aasta riigikogu valimisi automaks kaob.

"Tuleb päev, mil nad hääletavad kõik selle poolt, sest sellel maksul puudub poliitiline peremees täna," lisas Reinsalu.

"Kui Keskerakond peaks tulema valitsusse aastal 2027, siis me selle automaksu ka tühistame," ütles Kovalenko-Kõlvart.