Vana-Võromaal ja Setomaal alustasid kaks lasteaiarühma õppetööd võro ja seto keeles

Vana-Võromaal ja Setomaal avati sel sügisel kaks uut lasteaiarühma, kus kogu õppetegevus toimub ainult võro ja seto keeles. Põhjuseks tõdemus, et laste seas on piirkondliku keele mõistmine väga halvas seisus ning kodudes on omakeele edasi andmine praktiliselt katkenud, samas on aga just lasteaiarühmad kodude järel kõige mõjusamad piirkondlike keelte hoidmiseks.

Setomaa lasteaia Meremäe maja setokeelse lasteaiarühma "Tsirgupesäkene" lapsed alustasid tänavu sügisest natuke teistmoodi kooliteed – tere hommikust asemel öeldakse tere hummogust ja sööma minemise asemel minnakse süümä ehk teisisõnu kõike, mis lasteaias tehakse, tehakse seto keeles. Teisipäeval õpiti näiteks Seto nädalal sõira ja karaski tegu.

"Oleme ka ümber jutustanud ehk neid momente on ka olnud. Aga enamusest – loomad, numbrid, nädalapäevad – saavad lapsed juba väga hästi aru," vastas Setomaa lasteaia "Tsirgupesäkese" rühma õpetaja Kaja Ziugand küsimusele, kui palju lapsed keelt mõistavad.

Ka lapsevanemad on muudatusega rahul.

"Ütleme nii, et mida rohkem keeli oskab, seda parem on. Ta kuuleb nagunii vanavanemate käest. Siin ta saab rohkem teadmisi, mida mingi sõna tähendab, sest muidu on nii, et ta kuuleb, et on üks huvitav sõna, aga ta ei tea, mis see sõna on," lausus viie lapse ema ja setokeelse lasteaiarühma lapsevanem Maret Utsal.

Võru lasteaias Tähesära Sõlekese majas avati sel sügisel võrokeelne lasteaiarühm "Päävätsirgu", mis on esimene Võru linna lasteaiarühm, kus kogu õppetöö käib ainult võru keeles.

Omakultuuri õpetamise toetuseks on Võro ja Seto Instituut ja Võrumaa Arenduskeskus loonud kohalikus keeles õppematerjale ning toetab õpetajaid koolitustega.

"Seal on tehtud selline koduleht, kus on hästi palju abimaterjale ka lasteaiaõpetajatele. Et sealt me oleme juba kuulanud muinasjuttu ja laule ja lugusid ja printimislehti printinud, et see on hästi suureks abiks, koolitus veel käib," lausus Ziugand.

Omakeelsete lasteaiarühmade loomine on Vana-Võromaal ja Setomaal võetud südameasjaks ning eesmärk on selliste rühmade arvu aasta-aastalt kasvatada.