Värskas toimusid Setomaa lasteaia "olümpiamängud"

Juba teist korda tulid Setomaa valla lasetaiarühmad kokku, et mõne tunni jooksul ühendada liikumine ja mäng. Ürituse korraldajad loodavad, et kui lapsed saavad mängides sporti teha, siis võib ju neist nii mõnigi jõuda kunagi ka olümpia võistlusele.

"Kõik on ühiselt koos, meil on siin kõik tegevuskohad kaasatud ja see aasta me keskendume just olümpiaaladele. Siin on näiteks ratsutamine, kõrgushüpe. Takistusrada ei ole, aga sellega on seotud erinevad spordialad ja see kõik on selle eesmärgiga, et tuua seda sportimist lastele lähemale läbi lõbusate mängude ja tegevuste, et pallivise ei pea olema selline tuim ja tõsine asi, see võib olla ka läbi olümpiarõngaste viskamine," rääkis Setomaa lasteaia direktor Sanna Saarestik.

Mängudel osalenud Jasmin ütles, et kõige raskem ala oli kõrgushüpe. Emilia lisas, et talle meeldis väikseid palle visata. Kristoferi jaoks oli raske hobusega sõita.

"Õpetajad on see aasta väga hästi alad valinud, lastel on tõesti lõbus, näha on, et kaasatud on erinevad lihasgrupid ja kuidas liikuda. Ja kuna me hästi palju näeme seda, et vanemad ei käi nii palju lastega liikumas, siis lasteaed saab tuua selle lähemale ja võib-olla me kaasame ka vanemad olümpiamängudele," lausus Saarestik.