USA Illinois' osariiki saabus 200 Texase rahvuskaartlast

Üksused saadeti missioonile, mille eesmärk on kaitsta föderaalvalitsuse funktsioone, personali ja vara, ütles anonüümseks jääda soovinud ametnik, lisades, et rahvuskaartlased on mobiliseeritud esialgu 60 päevaks.

President Donald Trump andis nädalavahetusel loa 700 rahvuskaartlase Chicagosse saatmiseks. Illinois' ametnikud pöördusid seejärel kohtusse.

Oma hagis süüdistasid Illinois' peaprokurör ja Chicago linna esindajad Trumpi USA üksuste kasutamises "oma poliitiliste vaenlaste karistamiseks".

Sisejulgeolekuminister Kristi Noem on samas kaitsnud plaani saata sõjaväelased Chicagosse, väites, et USA suuruselt kolmas linn on "sõjatsoon".

Trump on ähvardanud rahvuskaarti Chicagosse saata juba ligi kuu aega, tuues põhjenduseks linnas toimuva kuritegevuse ja tulistamised. Kohalikud võimud nii linna kui ka osariigi tasandil on Trumpi plaane kritiseerinud ja nimetanud seda võimu kuritarvitamiseks. Illinois'i kuberner JB Pritzker ütles, et Trump "proovib luua kriisi".

Samal ajal keelas föderaalkohtunik Oregoni osariigis Trumpil 200 rahvuskaardi sõduri saatmise vasakpoolsete juhitud Portlandisse, nimetades Trumpi põhjendusi "faktidest irdunuks" ja põhiseaduse vastaseks.

Chicago on mitmes linn, kuhu Trump on soovinud vägesid saata, lisaks Portlandile on nende seas ka Washington, Los Angeles ja Memphis.