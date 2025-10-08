Ministeerium plaanib müüa ringkonnakohtu hoone Tallinna kesklinnas

Justiits- ja digiministeerium kavatseb sulgeda ja müüa Tallinna ringkonnakohtu hoone aadressil Pärnu maantee 7 ning viia ringkonnakohtu töö üle Lubja 4 majja, kus juba tegutsevad Harju maakohus, Põhja ringkonnaprokuratuur ning ka Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK), teatas Eesti Ekspress. Kohtu ja prokuratuuri paiknemine samas hoones on juba varasemalt kriitikat pälvinud.

Kui praegu asub Harju maakohus Lubja 4 hoone vasakus otsas, keskel Põhja ringkonnaprokuratuur ning paremal RIK, kusjuures kaks viimast kasutavad ühte pääslat ja turvakontrolli, siis ministeeriumi plaani kohaselt viidaks RIK Lubja tänavalt ära ja asemele tuuakse ringkonnakohus, mis tähendab, et õigusemõistjad peavad hakkama käima tööl koos prokuröridega, kirjutas Eesti Ekspress kolmapäeval.

Leht meenutas, et varasemalt on mitmed nimekad juristid pidanud mõistlikuks vältida kohtu ja prokuratuuri ninapidi kokku panemist ning tõi välja riigikohtu esimehe Märt Raski 2018. aastal tehtud hoiatuse liitmajade loomise eest, milles ta ütles, et nii ei ole ega näi õigusemõistmine enam objektiivne.

Ekspressi andmeil avalikustas justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta (Eesti 200) ringkonnakohtu kolimise plaani septembris peetud kohtute haldamise nõukoja istungil, kus ta rääkis, et peaminister Kristen Michali (Reformierakond) valitsus arvestab riigieelarve koostamisel nelja aasta perspektiivis Pärnu mnt 7 kohtumaja müügist saadava tuluga.

Laekuvat raha tahetakse kasutada riigi IT-asutuste loodava ühishoone väljaehitamiseks, mille rajamise eelarve on ligi 20 miljonit eurot, kusjuures täiesti uut maja selleks püstitama ei hakata, vaid sobivaks kohandatakse aadressil Lasnamäe 2 olemasolev kümnekorruseline büroohoone, mis kuulub Riigi Kinnisvara AS-ile.

Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta kinnitas Ekspressile plaani müüa Pärnu maantee 7 hoone ja koondada Tallinnas kohtute tegevus Lubja 4 majja, põhjendades seda vajadusega kohtusüsteemis kinnisvarakulusid kärpida.

Samas tunnistas ta, et osa kohtunikke on sellele vastuväiteid esitanud, mistõttu on vaja neid otsuseid veel kaaluda.

Tallinna ringkonnakohtu esimees Kristjan Siigur ütles Ekspressile, et ta pole seni näinud arvutusi, mis maja sulgemisel üldse mingisugusegi tegeliku säästu tekkimist kinnitaks ning leidis, et kui sääst on väike või puudub sootuks, ei oleks kesklinnas asuvast "pika ajalooga väärikast hoonest õigusemõistmise äraviimine kuigi arukas plaan".

Hoones Pärnu maantee 7 tegutseb peale Tallinna ringkonnakohtu ka Tallinna halduskohus ning mõlema kohtu kinnisvarakulud on tänavu kokku 542 000 eurot.