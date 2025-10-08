X!

Ministeerium plaanib müüa ringkonnakohtu hoone Tallinna kesklinnas

Eesti
Tallinna ringkonnakohus
Tallinna ringkonnakohus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Justiits- ja digiministeerium kavatseb sulgeda ja müüa Tallinna ringkonnakohtu hoone aadressil Pärnu maantee 7 ning viia ringkonnakohtu töö üle Lubja 4 majja, kus juba tegutsevad Harju maakohus, Põhja ringkonnaprokuratuur ning ka Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK), teatas Eesti Ekspress. Kohtu ja prokuratuuri paiknemine samas hoones on juba varasemalt kriitikat pälvinud.

Kui praegu asub Harju maakohus Lubja 4 hoone vasakus otsas, keskel Põhja ringkonnaprokuratuur ning paremal RIK, kusjuures kaks viimast kasutavad ühte pääslat ja turvakontrolli, siis ministeeriumi plaani kohaselt viidaks RIK Lubja tänavalt ära ja asemele tuuakse ringkonnakohus, mis tähendab, et õigusemõistjad peavad hakkama käima tööl koos prokuröridega, kirjutas Eesti Ekspress kolmapäeval.  

Leht meenutas, et varasemalt on mitmed nimekad juristid pidanud mõistlikuks vältida kohtu ja prokuratuuri ninapidi kokku panemist ning tõi välja riigikohtu esimehe Märt Raski 2018. aastal tehtud hoiatuse liitmajade loomise eest, milles ta ütles, et nii ei ole ega näi õigusemõistmine enam objektiivne.

Ekspressi andmeil avalikustas justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta (Eesti 200) ringkonnakohtu kolimise plaani septembris peetud kohtute haldamise nõukoja istungil, kus ta rääkis, et peaminister Kristen Michali (Reformierakond) valitsus arvestab riigieelarve koostamisel nelja aasta perspektiivis Pärnu mnt 7 kohtumaja müügist saadava tuluga.

Laekuvat raha tahetakse kasutada riigi IT-asutuste loodava ühishoone väljaehitamiseks, mille rajamise eelarve on ligi 20 miljonit eurot, kusjuures täiesti uut maja selleks püstitama ei hakata, vaid sobivaks kohandatakse aadressil Lasnamäe 2 olemasolev kümnekorruseline büroohoone, mis kuulub Riigi Kinnisvara AS-ile.

Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta kinnitas Ekspressile plaani müüa Pärnu maantee 7 hoone ja koondada Tallinnas kohtute tegevus Lubja 4 majja, põhjendades seda vajadusega kohtusüsteemis kinnisvarakulusid kärpida.

Samas tunnistas ta, et osa kohtunikke on sellele vastuväiteid esitanud, mistõttu on vaja neid otsuseid veel kaaluda.

Tallinna ringkonnakohtu esimees Kristjan Siigur ütles Ekspressile, et ta pole seni näinud arvutusi, mis maja sulgemisel üldse mingisugusegi tegeliku säästu tekkimist kinnitaks ning leidis, et kui sääst on väike või puudub sootuks, ei oleks kesklinnas asuvast "pika ajalooga väärikast hoonest õigusemõistmise äraviimine kuigi arukas plaan".

Hoones Pärnu maantee 7 tegutseb peale Tallinna ringkonnakohtu ka Tallinna halduskohus ning mõlema kohtu kinnisvarakulud on tänavu kokku 542 000 eurot.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

kõik rehkendama!

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:24

Hegle Pärna: kas Digar jääbki lukku?

09:23

Otse kell 12.30: Nobeli keemiapreemia väljakuulutamine

09:16

Kristin Kuuba tagas kõrgetasemelisel turniiril koha 16 parema seas

09:14

Hispaania Baleaaride saarestik seisab silmitsi tõsise rändekriisiga

08:57

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:48

Kersti Kaljulaid: spordis ei ole demokraatiat

08:45

Otse kell 10: teaduspoliitika konverents tehisaru rakendamisest Uuendatud

08:44

Hiinlannast eesti keele fänn: mina teen oma magistritöö sihitisest

08:41

Keskkonnaamet andis loa Soomaal hunte küttida

08:18

OTSE: Riigikogu erikomisjon arutab energiamajanduse plaanide mõju eelarvele

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.10

Sõja 1322. päev: Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

07.10

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

07.10

Fotod: Lehtme end süüdi ei tunnista ja taotleb kohtuasja lõpetamist Uuendatud

07.10

Soome tolli juht: Hiina veebiostude tsunami tuleks peatada

07.10

Leedu autojuhid eelistavad kütuse võtmiseks Eesti tanklaid

07.10

Enamik Lehtme hagist loobumist pooldanud Slava Ukraini liikmetest otsust põhjendada ei soovi

07.10

Uuring: ligi pooled Eesti õpetajaist plaanivad lähiaastail ametit vahetada

07.10

Euroopa Liit plaanib parandada veebiküpsiste reeglit

06.10

Sõja 1321. päev: Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast

07.10

Kubilius: Saksa luure andmeil arutatakse Kremlis NATO ründamist

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

09:16

Kristin Kuuba tagas kõrgetasemelisel turniiril koha 16 parema seas

08:48

Kersti Kaljulaid: spordis ei ole demokraatiat

08:08

Eesti malenaiskond jätkas EM-il võidukalt

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

loe: kultuur

08:00

Kultuuri kodu | Ain Angeri ees on suurte ooperimajade uksed avali

07.10

Tekstiilikunstnik Aili Jung ketras Silueti moepildid seinavaipadeks

07.10

Kultuurikatlas toimunud häkatonil pandi Eesti muinaslood videomängudesse

07.10

Festival Moekunstikino toob ekraanile kümme moefilmi

loe: eeter

08:44

Hiinlannast eesti keele fänn: mina teen oma magistritöö sihitisest

07.10

Tunnustuspreemia pälvinud Juliana Volož: mänedžeritöös on iga päev midagi uut

07.10

Tallinnas on monumente nii suurkujudest ja loomadest kui lihtsast inimesest

07.10

Tšellist Marcel Johannes Kits: see kontsert läheb küll metsikuks kätte

Raadiouudised

07.10

Päevakaja (07.10.2025 18:00:00)

07.10

Viljandi Kutseõppekeskust vaevab ruumikitsikus

07.10

Harju maakohtus toimus eelistung Johanna Maria Lehtme süüasjas

07.10

Tartus esietendub Arvo Pärdi lastelugudele kirjutatud "Jussikese koolitee"

07.10

Pärnus käib vaidlus Ammende villa lähistele korterelamute ehitamise ümber

07.10

Aastaks 2030 tuleb 90 protsenti tekstiilijääke koguda eraldi ja sorteerida

07.10

Raadiouudised (07.10.2025 15:00:00)

07.10

Eesti õpetaja on rahvusvahelises võrdluses kõrgelt haritud ja suure autonoomiaga

07.10

Raadiouudised (07.10.2025 12:00:00)

07.10

Prantsusmaa poliitiline ebastabiilsus teeb Euroopa murelikuks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo