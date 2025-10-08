Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata

"Meie talvegraafik tuleb 40 protsenti väiksem kui see oli eelmisel aastal, kuna Tallinna lennujaam tõstab lennujaama tasusid 70 protsenti," ütles Tallinnas peetud pressikonverentsil Ryanairi kommertsjuht Jason McGuinness.

Kõnealused liinid on Milano Bergamo, Paphos, Rooma Ciampino, Veneetsia Treviso ja Viin.

McGuiness ütles, et on pakkunud Eesti valitsusele ja lennujaamale, et Ryanair on valmis oma lennuliiklust Tallinnast ka kahekordistama, ent selleks tuleks lennujaamatasu tõus tagasipöörata.

McGuiness ütles, et ta tahaks mõelda, et Ryanair ei pane Tallinnast kõiki liine tulevikus kinni, aga Tallinn tähendab lennuettevõtte jaoks väga väikest panust. "Kas me tahame Tallinnast välja tõmmata? Ei. Aga kui lennujaama tasud veelgi tõusevad, siis ilmselt jah," ütles ta.

"Hetke plaan on mitte täiesti välja tõmmata," lisas ta.

Ryanair teatas mainitud lennuliinide sulgemisest aprillist oktoobrini juba veebruaris.

Ryanairiga on praegu Tallinnast võimalik lennata Barcelonasse, Berliini, Dublinisse, Stockholmi, Londoni Stanstedi ja Milano Malpensa lennujaama.

Tallinna lennujaam: me ei plaani tasusid järgmise kahe aasta jooksul tõsta

Tallinna lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe ütles ERR-ile, et kuivõrd Ryanair teataski nende liinide ajutisest sulgemisest juba veebruaris, siis Tallinna lennujaam ei arvestanudki nende taasavamisega sellel talvehooajal.

"Ryanair reageeris oma liinimuutustega juba veebruarikuus, kus ta need samad liinid, millest ta täna uuesti räägib kinni pani ja me oma plaanides ja graafikutes ei olegi kuskil arvestanud, et ta neid liine talveks avab," ütles Pärgmäe.

Küll aga jääb Pärgmäele selgusetuks, mis 70 protsendilisest tasude tõusust Ryanair räägib.

"See kindlasti ei ole korrektne. Nende enda käest tuleb küsida, millel nende arvutused põhinevad," ütles Pärgmäe.

"Lennujaam selle aasta jooksul tasude tõstmisest teatanud ei ole. Hoopis vastupidi - kuu aega tagasi meil oli kõikide lennujaama kasutajatega, sealhulgas ka Ryanairiga iga-aastane kasutajate komitee, kus me teatasime, et 2025. aasta lõpus ega 2026. ega ka 2027. aastal me lennujaama tasusid tõsta ei plaani. Viimane lennujaama tasude muutus oli lennujaamas kevadel, kui lennujaam kehtestas otsekulude katteks julgestustasu suurusjärgus umbes kolm eurot. Ja selle me kommunikeerisime oma kasutajatele välja juba eelmise aasta septembris. Ehk need muutused on väga pikalt ette teada ja tehtud," rääkis Pärgmäel.

"Lennujaama tasude konsulteerimine on seaduses sätestatud protsess, see toimub meil iga aasta septembrikuus, kus kõik lennujaama kasutajad kogunevad koosolekule, lennujaam saadab ette materjalid. Ja lennujaama tasud on tegelikult seaduse ja metoodikaga reguleeritud, ehk see protsess on väga täpselt ette antud, kuidas käib tasude konsulteerimine. Ryanairiga liinide osas viimane kõnelus oli meil reedel, küll teiste inimestega, kes täna pressikonverentsi pidasid, ja see möödus väga sõbralikus meeleolus. Nii et see tänane pressikonverents oli selgelt üllatav," kommenteeris Pärgmäe veel.

Pärgmäe sõnul on Ryanairi turuosa Tallinna lennujaamas 12 protsenti.