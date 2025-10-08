X!

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata

Majandus
lennujaam
lennujaam Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Ryanair jätab talveks taasavamata viis juba veebruaris suletud lennuliini Tallinnast, tuues põhjuseks lennujaama tasude tõusu.

"Meie talvegraafik tuleb 40 protsenti väiksem kui see oli eelmisel aastal, kuna Tallinna lennujaam tõstab lennujaama tasusid 70 protsenti," ütles Tallinnas peetud pressikonverentsil Ryanairi kommertsjuht Jason McGuinness.

Kõnealused liinid on Milano Bergamo, Paphos, Rooma Ciampino, Veneetsia Treviso ja Viin.

McGuiness ütles, et on pakkunud Eesti valitsusele ja lennujaamale, et Ryanair on valmis oma lennuliiklust Tallinnast ka kahekordistama, ent selleks tuleks lennujaamatasu tõus tagasipöörata.

McGuiness ütles, et ta tahaks mõelda, et Ryanair ei pane Tallinnast kõiki liine tulevikus kinni, aga Tallinn tähendab lennuettevõtte jaoks väga väikest panust. "Kas me tahame Tallinnast välja tõmmata? Ei. Aga kui lennujaama tasud veelgi tõusevad, siis ilmselt jah," ütles ta.

"Hetke plaan on mitte täiesti välja tõmmata," lisas ta.

Ryanair teatas mainitud lennuliinide sulgemisest aprillist oktoobrini juba veebruaris.

Ryanairiga on praegu Tallinnast võimalik lennata Barcelonasse, Berliini, Dublinisse, Stockholmi, Londoni Stanstedi ja Milano Malpensa lennujaama.

Tallinna lennujaam: me ei plaani tasusid järgmise kahe aasta jooksul tõsta

Tallinna lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe ütles ERR-ile, et kuivõrd Ryanair teataski nende liinide ajutisest sulgemisest juba veebruaris, siis Tallinna lennujaam ei arvestanudki nende taasavamisega sellel talvehooajal.

"Ryanair reageeris oma liinimuutustega juba veebruarikuus, kus ta need samad liinid, millest ta täna uuesti räägib kinni pani ja me oma plaanides ja graafikutes ei olegi kuskil arvestanud, et ta neid liine talveks avab," ütles Pärgmäe.

Küll aga jääb Pärgmäele selgusetuks, mis 70 protsendilisest tasude tõusust Ryanair räägib.

"See kindlasti ei ole korrektne. Nende enda käest tuleb küsida, millel nende arvutused põhinevad," ütles Pärgmäe.

"Lennujaam selle aasta jooksul tasude tõstmisest teatanud ei ole. Hoopis vastupidi - kuu aega tagasi meil oli kõikide lennujaama kasutajatega, sealhulgas ka Ryanairiga iga-aastane kasutajate komitee, kus me teatasime, et 2025. aasta lõpus ega 2026. ega ka 2027. aastal me lennujaama tasusid tõsta ei plaani. Viimane lennujaama tasude muutus oli lennujaamas kevadel, kui lennujaam kehtestas otsekulude katteks julgestustasu suurusjärgus umbes kolm eurot. Ja selle me kommunikeerisime oma kasutajatele välja juba eelmise aasta septembris. Ehk need muutused on väga pikalt ette teada ja tehtud," rääkis Pärgmäel.

"Lennujaama tasude konsulteerimine on seaduses sätestatud protsess, see toimub meil iga aasta septembrikuus, kus kõik lennujaama kasutajad kogunevad koosolekule, lennujaam saadab ette materjalid. Ja lennujaama tasud on tegelikult seaduse ja metoodikaga reguleeritud, ehk see protsess on väga täpselt ette antud, kuidas käib tasude konsulteerimine. Ryanairiga liinide osas viimane kõnelus oli meil reedel, küll teiste inimestega, kes täna pressikonverentsi pidasid, ja see möödus väga sõbralikus meeleolus. Nii et see tänane pressikonverents oli selgelt üllatav," kommenteeris Pärgmäe veel.

Pärgmäe sõnul on Ryanairi turuosa Tallinna lennujaamas 12 protsenti.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

kõik rehkendama!

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:30

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

11:16

Vabariiklaste kandidaat astub kriitikute kiuste New Yorgi valimistulle

11:14

Ševoldajeva avalikustas naiste koondise koosseisu Balti turniiriks

11:06

"Masterchefi" kohtunik Silver Illak: kõige enam on köögis põletusvigastusi

10:59

ERR-i teleuudised kell 9:00

10:49

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata

10:45

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

10:43

Laura Kipper: muuseum ei ole poliitilise võitluse areen

10:40

Land: krooniline matemaatikaõpetajate põud jätab hätta tuhanded noored

10:27

Brüsselis algab neli päeva kestev Arvo Pärdi festival

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.10

Sõja 1322. päev: Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

07.10

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

07.10

Leedu autojuhid eelistavad kütuse võtmiseks Eesti tanklaid

07.10

Fotod: Lehtme end süüdi ei tunnista ja taotleb kohtuasja lõpetamist Uuendatud

07.10

Enamik Lehtme hagist loobumist pooldanud Slava Ukraini liikmetest otsust põhjendada ei soovi

09:48

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

07.10

Uuring: ligi pooled Eesti õpetajaist plaanivad lähiaastail ametit vahetada

07.10

Soome tolli juht: Hiina veebiostude tsunami tuleks peatada

07.10

Koalitsioon tahab juba tänavu kaks automaksuga seotud muudatust ellu viia

07.10

Euroopa Liit plaanib parandada veebiküpsiste reeglit

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

11:14

Ševoldajeva avalikustas naiste koondise koosseisu Balti turniiriks

10:45

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

10:19

Eesti jalgpallur leidis Itaalias uue koduklubi

09:50

Florida Panthers alustas Stanley karika kaitsmist edukalt

loe: kultuur

10:43

Laura Kipper: muuseum ei ole poliitilise võitluse areen

10:27

Brüsselis algab neli päeva kestev Arvo Pärdi festival

10:09

Vaata uuesti: arhitektide liidu ruumiteemaline debatt

09:48

Kanuti Gildi Saalis tuuakse publiku ette lavastus sportlaseks olemisest

loe: eeter

11:06

"Masterchefi" kohtunik Silver Illak: kõige enam on köögis põletusvigastusi

10:40

Land: krooniline matemaatikaõpetajate põud jätab hätta tuhanded noored

10:10

Alpinist Kunnar Karu: märg lumi on mägedes kõige raskem ilmastikunähtus

08:44

Hiinlannast eesti keele fänn: mina teen oma magistritöö sihitisest

Raadiouudised

10:25

Rakveres läheb valimistele favoriidina vastu Isamaa

10:20

Eesti maksu-ja tolliamet pooldab Hiina postipakkide tulva piiramist

09:55

Euroopa Liit kaalub teraseimpordi vähendamist ja terasetollide suurendamist

09:50

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

09:25

Raadiouudised (08.10.2025 09:00:00)

07.10

Päevakaja (07.10.2025 18:00:00)

07.10

Viljandi Kutseõppekeskust vaevab ruumikitsikus

07.10

Harju maakohtus toimus eelistung Johanna Maria Lehtme süüasjas

07.10

Tartus esietendub Arvo Pärdi lastelugudele kirjutatud "Jussikese koolitee"

07.10

Pärnus käib vaidlus Ammende villa lähistele korterelamute ehitamise ümber

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo