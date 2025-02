Ryanair tühistab lennud Tallinnast paljudesse linnadesse

Tallinna lennujaam sai esmaspäeva õhtul esimesi teateid reisijatelt, et lennud on tühistatud ning märgati, et Ryanair on oma kodulehel piletimüügi osasse sihtkohtadest peatanud.

"See tuli meile suure üllatusena, sest veel eelmisel nädalal toimunud kohtumisel kinnitas lennufirma, et lendab suvel 11 liinil. Samuti ei ole lennufirma meid teavitanud rahuolematusest liinide, lennujaamatasude osas ega lennuplaani muudatusest," ütles lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts.

Ta lisas, et lennujaam loodab esimesel võimalusel Ryanairilt teada saada, kas tegemist on lennukite puudusega või mõne muu põhjusega ning selgitada välja, mis saab liinidest talvehooajal.

Holts märkis, et liinikaardilt läheb ajutiselt välja siiski vaid neli liini, sest Billundisse saab Air Balticuga ning Milanos saab lennata ka Malpensa lennujaama. Kokkuvõttes tähendab see, et eelmise aasta 50 liini asemel saab sel suvel Tallinnast lennata 49 sihtkohta.

Tallinna Lennujaama esindaja tõi välja, et Ryanair on teinud tänavuse aasta suvehooajal suuri liinikärpeid Austrias, Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaanias, Taanis ja Itaalias, süüdistades nende riikide valitsusi lennundusega seotud tasude tõstmises. Ryanair teatas eelmise aasta teises pooles ka probleemidest lennukite saadavusega, mille tõttu suleti näiteks baas Billundis ja vähendatakse lennukite arvu nelja võrra Bergamos.

Holtsi sõnul teadis Ryanair Tallinna lennujaama kolme euro suurusest julgestustasu kehtestamisest alates eelmise aasta septembrist ning vaatamata sellele kinnitas suvise lennuplaani 11 liiniga.

"Kui muudatus on seotud ka selle tasuliigiga, siis reisijate rahulolematuse vähendamiseks võinuks juba suvist lennuplaani koostades ja enne lennupiletite müügi alustamist muudatused graafikutesse sisse viia, aga ka lennujaama oma kavatsustest teavitada," nentis Holts.

Ryanairi tühistatud lendude mõju hindab lennujaam esialgsetel andmetel väikeseks. Ühtlasi püütakse Holtsi kinnitusel leida tühistatud liinidele uued vedajad.

Tühistatud lendude arvelt väheneb reisijate arv alla viie protsendi võrra ja 2025. aasta reisijate arv jääb eelmise aasta tasemele, ütles Holts. Ta lisas, et Ryanair jätkab lendamist Barcelona, Berliini, Dublini, Londoni (Stansted), Milano (Malpensa) ja Stockholmi liinidel.

Sel suvehooajal avab Air Baltic Tallinnast uued lennuliinid Reykjaviki, Tiranasse (Albaania) ja Barcelonasse ning senise lühikese seeria asemel lendab terve suvehooaja vältel Palma de Mallorcasse.