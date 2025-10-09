Autotootjad nõuavad EL-i 2035. aasta sisepõlemismootorikeelu leevendamist

Autotootjad kritiseerisid Euroopa Liidu plaani keelata alates 2035. aastast sisepõlemismootoriga autode müük. Autotootjate sõnul ei ole Brüssel arvestanud tööstuse seisukohtadega ning kava bensiinimootorite keelamiseks on liiga jäik.

Ajalehe Financial Times poolt nähtud dokumendis, mis saadeti enne poliitika suuremat läbivaatamist Euroopa Komisjonile, teatas Euroopa Autotootjate Liit (ACEA), et keeld põhineb "aegunud eeldustel ja liiga optimistlikel oletustel".

ACEA kutsus üles võtma meetmeid, mis annaksid tootjatele suurema paindlikkuse. Kliimaaktivistid hoiatavad aga, et autotootjate ettepanekute elluviimisel väheneks elektriautode müük Euroopas poole võrra.

Sisepõlemismootorite keeld on üks Euroopa Liidu roheleppe keskseid poliitikaid. Rohelepe seab eesmärgiks vähendada liidu kasvuhoonegaaside heitkogused aastaks 2050 nulltasemeni.

Kuid sisepõlemismootorite keeld on muutunud üheks Euroopa Liidu vastuoluliseimaks seaduseks, kuna Euroopa tööstus peab konkureerima madalamate kuludega tootjatega, eelkõige Hiinast, ning tegelema bürokraatiaga, mida tekitavad EL-i keskkonnareeglid.

ACEA dokumendis öeldakse, et kavandatav keeld annab autotootjatele "väga jäiga ja ühedimensioonilise tee" eesmärgi saavutamiseks, sundides neid müüma vaid elektriautosid. ACEA sõnul peaks 2035. aasta eesmärgi saavutamiseks moodustama akutoitel elektriautod tänavu 25 protsenti uutest automüükidest, kuid jaanuarist augustini oli see näitaja vaid umbes 16 protsenti.

Dokumendis tsiteeritud S&P Globali prognoosi kohaselt moodustavad elektriautod 2035. aastal 63 protsenti uutest automüükidest.

Autotootjad peavad kuni 2035. aastani täitma järk-järgult karmistuvaid heitmenõudeid. ACEA tegi ettepaneku leevendada trahve autotootjatele, kes ei eesmärke täita, ning anda tootjatele kvoote vanade autode utiliseerimise ja tootmisprotsessi käigus vähendatud süsinikdioksiidi heitmete eest.

Kuid kliimaktivistide grupp Transport & Environment ütles, et dokumendis toodud meetmed tähendaksid, et autotootjad peaksid 2035. aastal saavutama vaid 52 protsenti elektriautode turuosast. Autode valdkonna direktor Lucien Mathieu kritiseeris tööstuse ettepanekuid, öeldes, et need "hävitaksid investeerimiskindluse, mida Euroopa vajab, et elektriautode võidujooksus järele jõuda".

ACEA dokumendis toodi kõrged energiahinnad ja uute autode nõudluse vähenemine välja kui tegurid, mis takistavad Euroopa autotööstusel eesmärke saavutada.

Viimastel aastatel on Hiina konkurentidega võistlevad Euroopa tootjad koondanud kümneid tuhandeid töökohti.

Euroopa autotööstus esitas nõudmised ajal, mil USA president Donald Trumpi administratsioon püüab Ühendriikides leevendada kasvuhoonegaaside heitmeid piiravaid reegleid. Kuid kriitikud väidavad, et bensiiniautode keelu leevendamine annaks tarbijatele segaseid signaale. Elektriautode müük on sel aastal Euroopas võrreldes eelmise aastaga kasvanud 30 protsenti.

Kriitikud hoiatasid ka, et tehnoloogiline lõhe Euroopa ning Hiina elektriautode tootjatega võib veelgi suureneda, kui Euroopa tootjad nüüd elektriautodele ülemineku tempot aeglustavad.

Saksamaa valitsus korraldab neljapäeval autotööstuse tippkohtumise. Saksamaa kantsler Friedrich Merz on 2035. aasta sisepõlemismootorite keelu vastu ning on öelnud, et arutleb selle teema üle EL-i liidritega kuu lõpus toimuval kohtumisel. Merziga koalitsiooni kuuluvad sotsiaaldemokraadid (SPD) on lõhenenud selle üle, kas keeld tühistada või mitte.

ACEA peadirektor Sigrid de Vries ütles kolmapäeval, et autotootjad täidavad elektrifitseerimise eesmärke ning et nende dokument "pakub käegakatsutavaid lahendusi, mis aitavad ülemineku toimima panna".