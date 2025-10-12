Ministeerium plaanib toidukaupadele lihtsamat tervisealast märgistust

Regionaal- ja põllumajandusministeerium plaanib võimaldada ettevõtjatel vabatahtlikult kasutada süsteemi, mis aitab inimestel toote pakendilt kiiresti aru saada, kui toitev või tasakaalustatud see on.

Poodides käies võib märgata, et mõne pakendi on peal värvilist tähesüsteemi A-st E-ni. See on nutri-skoor, mis annab kiire ja lihtsa hinnangu toote üldisele toiteväärtusele.

Roheline A tähendab, et tegu on üldiselt tervislikuma valikuga, E aga, et tootes on näiteks rohkem suhkrut soola või rasva. Süsteem on levinud näiteks Belgias, Hollandis ja Prantsusmaal.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõuniku Hellika Kallaste sõnul soovib ka Eesti võtta kasutusele süsteemi, mis annab pakendilt esimese ja kiire ülevaate, kui toitev või tasakaalustatud toode on.

Praegu käib arutelu selle üle, et ettevõtetele anda sellise süsteemi kasutamise võimalus vabatahtlikkuse alusel. Millise süsteemi võiks kasutusele võtta, see selgub Kallaste sõnul arutelude käigus.

"Tõsi, ka praegu on pakendil, enamasti tagaküljel, toitumisalane teave olemas, aga sageli on infot keeruline leida ja selle mõistmine nõuab natukene taustateadmisi. See on nüüd see koht, kus selline märgistus saab inimesele appi tulla," rääkis ta.

Kallaste märkis, et märgistuse eesmärk ei ole arvesse võtta kõiki võimalikke aspekte, mis võib inimest toidu puhul huvitada. "Näiteks ei arvesta konkreetseid toidu koostisosi, loomade heaolu, pestitsiidide jääke ega muud sellist, eeskätt põhineb ikkagi toitumisalasel teabel."

Kallaste sõnul ei asenda see kõiki toitumisalaseid soovitusi vaid on hea kiire abimees. "Kõik üldised toitumispõhimõtted on aluseks: toidupüramiid, taldrikureegel. Märgistus on üks abivahend, mis tuleb inimesele appi ja võiks töötada hästi poekeskkonnas, kus tegelikult on valikuid väga palju erinevate toodete vahel."

Ettevõtteid võiks süsteemi kasutuselevõtmisel motiveerida näiteks võimalik konkurentsieelis toote positiivseid omadusi esile tuues, märkis Kallaste. "Loomulikult see motivatsioon võib olla otseselt seotud selle tootega või tooteportfelliga, mida müüakse. Me ei saagi eeldada, et kui asi on vabatahtlik, siis kõik tulevad, aga teame, et on ettevõtjaid, kes on huvitatud sellest."