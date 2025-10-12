X!

"Ukraina stuudios" kell 18.45: Helga Kalm ja Anton Aleksejev

Välismaa
Välismaa

Pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks julgeolekuekspert Helga Kalm ja ajakirjanik Anton Aleksejev.

USA president Donald Trump lubas kohtumisel Soome presidendi Alexander Stubbiga, et Ühendriigid suurendavad koos NATO-ga survet Ukrainas rahu saavutamiseks. Mida sellest avaldusest välja lugeda ja kuidas edeneb Tomahawk tiibrakettide Kiievile tarnimise saaga, mis Moskvale suurt peavalu valmistab, seda analüüsib julgeolekuekspert Helga Kalm.

Venemaa jätkab massiivset õhuterrorit Ukraina tsiviiltaristu pihta, hävitades talve eel elektrijaamu ja muid tavaeluks hädavajalikke objekte. Ukrainlaste hakkamasaamist nendes tingimustes ja valmistumist pimedaks ja külmaks, kirjeldab äsja sealt lähetusest saabunud ERR-i ajakirjanik Anton Aleksejev.

Saatejuht on Reimo Sildvee.

Toimetaja: Valner Väino

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:36

Mark Lajal pääses väärt võiduga ATP turniiri põhitabelisse

14:30

Hamasi esindaja: pantvangide vabastamine algab esmaspäeva hommikul Uuendatud

14:25

Riigiarhivaar Priit Prisko: 99,7 protsenti rahvusarhiivi külastustest toimub veebis

14:18

"Ukraina stuudios" kell 18.45: Helga Kalm ja Anton Aleksejev

14:11

Monacolasest suurüllataja tegi Shanghais tenniseajalugu

13:57

Ministeerium plaanib toidukaupadele lihtsamat tervisealast märgistust

13:40

Eesti golfikoondis teenis võistkondlikul MM-il ajaloo parima tulemuse

13:13

Reigo Ahven start-up ettevõtjate bändist: meie kõik lood peavad lõpuks minema pungiks

13:11

Lalajan kaitses "Seimi kaalus" tiitlit, edukaim koondis Põhja-Korea

12:47

Uus infosüsteem võib väljastpoolt Schengenit tulijatele tuua pikad ooteajad

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.10

Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid Uuendatud

11.10

Brittide lennukid tegid 12-tunnise patrull-lennu Venemaa piiri ääres

00:00

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

11.10

Sõja 1326. päev: Ukraina ründas naftatöötlemistehast 1400 kilomeetrit rindest Uuendatud

11.10

Suri näitleja Diane Keaton

10.10

PPA sulges ajutiselt Saatse saapa läbisõidu

10:48

Zelenski kutsus Trumpi üles lõpetama Ukraina sõda Lähis-Ida eeskujul Uuendatud

11.10

Hanked vaidlustati, kuid Tallinn leidis lahenduse, kuidas kõnniteed lumest puhtaks saab

09:15

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

10.10

Eestis on rõivaste ja jalatsite juurdehindlus pea 80 protsenti

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

14:36

Mark Lajal pääses väärt võiduga ATP turniiri põhitabelisse

14:11

Monacolasest suurüllataja tegi Shanghais tenniseajalugu

13:40

Eesti golfikoondis teenis võistkondlikul MM-il ajaloo parima tulemuse

13:11

Lalajan kaitses "Seimi kaalus" tiitlit, edukaim koondis Põhja-Korea

loe: kultuur

14:25

Riigiarhivaar Priit Prisko: 99,7 protsenti rahvusarhiivi külastustest toimub veebis

12:19

Pimedate Ööde filmifestival kuulutas välja põhivõistlusprogrammi

11:35

Arvustus. Kinoteatri uue sarja risk, rõõm ja rutiini murdmine

10:33

Raadio Tallinna kuu plaat. Sten-Olle tuletab meelde autorilaulu olemuse

loe: eeter

13:13

Reigo Ahven start-up ettevõtjate bändist: meie kõik lood peavad lõpuks minema pungiks

12:00

90. sünnipäeva tähistanud Rein Järlik: tunnen rõõmu, kui ajakirjandusest midagi hullu lugeda pole

10:33

Raadio Tallinna kuu plaat. Sten-Olle tuletab meelde autorilaulu olemuse

10:26

Robert Linna: biitlid on nii isikupärased tegelased, seda kombinatsiooni pole võimalik taastada

Raadiouudised

11.10

Päevakaja (11.10.2025 18:00:00)

11.10

Lääne-Virumaale rajati Eesti sügavaim soojuspuurauk

10.10

Päevakaja (10.10.2025 18:00:00)

10.10

Jäälõhkujate ehitamine USA-le loob Soomes tuhandeid töökohti

10.10

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele

10.10

Riik teeb ettevalmistusi Eesti Posti erastamiseks

10.10

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus on jõudnud poole peale

10.10

Raadiouudised (10.10.2025 15:00:00)

10.10

Poliitreklaami uued reeglid tekitavad ohtralt küsimusi

10.10

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo