"Ukraina stuudios" kell 18.45: Helga Kalm ja Anton Aleksejev

Pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks julgeolekuekspert Helga Kalm ja ajakirjanik Anton Aleksejev.

USA president Donald Trump lubas kohtumisel Soome presidendi Alexander Stubbiga, et Ühendriigid suurendavad koos NATO-ga survet Ukrainas rahu saavutamiseks. Mida sellest avaldusest välja lugeda ja kuidas edeneb Tomahawk tiibrakettide Kiievile tarnimise saaga, mis Moskvale suurt peavalu valmistab, seda analüüsib julgeolekuekspert Helga Kalm.

Venemaa jätkab massiivset õhuterrorit Ukraina tsiviiltaristu pihta, hävitades talve eel elektrijaamu ja muid tavaeluks hädavajalikke objekte. Ukrainlaste hakkamasaamist nendes tingimustes ja valmistumist pimedaks ja külmaks, kirjeldab äsja sealt lähetusest saabunud ERR-i ajakirjanik Anton Aleksejev.

Saatejuht on Reimo Sildvee.