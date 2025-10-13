X!

Riigikaitsekomisjoni liikmed tahavad tagasi tuua maavanemaid ja maakondi

Eesti
Parteitu Leo Kunnas oli üks ettepaneku tegijatest.
Parteitu Leo Kunnas oli üks ettepaneku tegijatest. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed Meelis Kiili (RE), Alar Laneman (RE), Peeter Tali (Eesti 200), Anti Poolamets (EKRE) ja Leo Kunnas (parteitu) tegid tsiviilkriisi ja riigikaitse seadus eelnõusse hulga muudatusettepanekuid, teiste seas taasluua maakonnad ja maavanemad.

Postimees kirjutas, et kui kunagi oli Eestis 15 maakonda, siis ettepaneku järgi luuakse neid neli.

"Kuigi on muidki põhjendatud kaalutlusi, aga puhtalt kriisi- ja sõjaaja juhtimise seisukohast oleks regionaalse juhtimistasandi optimaalne vajadus neli maavalitsust, kes juhiksid nelja maakonda," märgitakse riigikogu veebilehel avaldatud ettepanekus.

Selgitustes lisatakse, et kaitseväe, kaitseliidu, politsei- ja piirivalveameti, päästeameti ja teiste ametite regionaalsete üksuste vastutusalad peaksid kattuma uute loodavate maakondade piiridega.

Taasluuakse maavanema institutsioon, kes juhib kriisiolukorra ning selle tagajärjel väljakuulutatud erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra lahendamist maakonna haldusterritooriumil.

Samuti tuleks luu uus kohtuinstitutsioon nimega riigikaitsekohus, mis on tegelikult palju aastaid vana mõte, aga vahepeal ära unustatud. Riigikaitsekohus arutaks riigikaitseliste küsimustega seotud kohtuasju. 

Lisaks käidi välja ettepanek, et edaspidi hakkab riigimetsa majandamise keskus (RMK) metsaraiumist ja -istutamist kooskõlastama maakaitseringkonna ülemaga.

Valitsuse algatas 2. juunil tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu. Eelnõu reguleerib riigikaitse rahu- ja sõjaaegset korraldust, kriisiolukorraks, sealhulgas selle lahendamiseks välja kuulutatud eriolukorraks, erakorraliseks ja sõjaseisukorraks valmistumist ja nende olukordade lahendamist, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni korraldust, Eesti Vabariigi osalemist rahvusvahelises sõjalises koostöös, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise õiguslikke aluseid ning järelevalvet ja vastutust.

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: Postimees; ERR

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:26

President: jätke kõrvale need, kes jagavad tühje või ebareaalseid lubadusi

07:19

Kolmandas kvartalis kogusid erakonnad annetustena ligi 1,4 miljonit eurot Uuendatud

06:56

ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

06:35

Riigikaitsekomisjoni liikmed tahavad tagasi tuua maavanemaid ja maakondi

06:10

Esmaspäeval algab kohalike valimiste eel- ja e-hääletamine Uuendatud

05:59

Euroopa Komisjon leiutab lahendust kodude hinna taskukohasemaks muutmiseks

05:54

Trump ähvardas Putinit Tomahawkide andmisega Ukrainale

05:00

Äriturismi soodustava konverentsikeskuse jaoks riigil raha ei ole

12.10

Jõgeva Tähe saalihokimeeskond tähistas juubelit: saalis on ikka sama lõhn

12.10

Peeba Arandi edust F1-sarjas: motospordis muinasjutte ei ole

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.10

Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid

12.10

Sõja 1327. päev: Zelenski kutsus Trumpi üles lõpetama Ukraina sõda Lähis-Ida eeskujul Uuendatud

11.10

Suri näitleja Diane Keaton

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

11.10

Brittide lennukid tegid 12-tunnise patrull-lennu Venemaa piiri ääres

12.10

Pühapäevast käivitub Euroopas uus piirikontrolli infosüsteem

12.10

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

12.10

Arengupsühholoogid: haridussüsteem surub emotsionaalsed oskused tagaplaanile

11.10

Sõja 1326. päev: Ukraina ründas naftatöötlemistehast 1400 kilomeetrit rindest

12.10

Hamasi esindaja: pantvangide vabastamine algab esmaspäeva hommikul Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

12.10

Jõgeva Tähe saalihokimeeskond tähistas juubelit: saalis on ikka sama lõhn

12.10

Peeba Arandi edust F1-sarjas: motospordis muinasjutte ei ole

12.10

Itaalia poolkaitsja ERR-ile: väärisime Eestiga mängudest kuut punkti

12.10

ETV spordisaade, 12. oktoober

loe: kultuur

12.10

ETV2 eetrisse jõuab Pärnu filmifestivali võitnud Kullar Viimse dokfilm "Torn"

12.10

Riigiarhivaar Priit Pirsko: 99,7 protsenti rahvusarhiivi külastustest toimub veebis

12.10

Pimedate Ööde filmifestival kuulutas välja põhivõistlusprogrammi

12.10

Arvustus. Kinoteatri uue sarja risk, rõõm ja rutiini murdmine

loe: eeter

12.10

Reigo Ahven start-up ettevõtjate bändist: meie kõik lood peavad lõpuks minema pungiks

12.10

90. sünnipäeva tähistanud Rein Järlik: tunnen rõõmu, kui ajakirjandusest midagi hullu lugeda pole

12.10

Raadio Tallinna kuu plaat. Sten-Olle tuletab meelde autorilaulu olemuse

12.10

Robert Linna: biitlid on nii isikupärased tegelased, seda kombinatsiooni pole võimalik taastada

Raadiouudised

12.10

Põhja-Pärnumaa opositsioon soovib tühistada tuuleparkide eriplaneeringu

12.10

Ida-Viru sai 5 ja Lääne-Virumaa 15 uut kerksuskeskust

12.10

Eestis plaanitakse toidupakenditele lihtsamat tervislikkuse märgistust

12.10

Küberrünnakute ja hübriidohtude vastu aitab era- ja riigisektori koostöö

12.10

Saatse kohalikud ootavad kiiremas korras uut sõiduteed

12.10

Uriini kiirtestide tõhususes tasub kahelda

12.10

Päevakaja (12.10.2025 18:00:00)

11.10

Päevakaja (11.10.2025 18:00:00)

11.10

Lääne-Virumaale rajati Eesti sügavaim soojuspuurauk

10.10

Päevakaja (10.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo