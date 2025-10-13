Uuring: Austria parempopulistide toetus kerkis 38 protsendini

Küsitlusfirma Lazarsfeldi kohaselt liigub Vabaduspartei (FPÖ) toetus tõusvas trendis ning Jörg Haideri käe all olnud parempopulistlik partei on ülekaalukalt Austria populaarseim poliitiline jõud. Opositsioonis oleva FPÖ toetus on kerkinud lausa 38 protsendini, samal ajal väheneb koalitsioonierakondade toetus.

Veebruari alguses jooksid liiva Vabaduspartei ja Austria Konservatiivse Rahvapartei (ÖVP) läbirääkimised valitsuse moodustamiseks. Pärast seda alustas ÖVP kõnelusi sotsiaaldemokraatide (SPÖ) ja liberaalse erakonnaga.

Uus võimuliit seisab nüüd aga silmitsi populaarsuse järsu langusega. SPÖ toetus kukkus rekordmadalale ehk 17 protsendini. Konservatiivide toetus on 20 protsenti, liberaalide toetus aga vaid kaheksa protsenti.

Küsitluse kohaselt toetab praegu Vabadusparteid 38 protsenti küsitletutest. Küsitluste järgi on FPÖ alates 2022. aasta lõpust olnud Austria populaarseim partei. 2024. aasta valimistel oli FPÖ toetus veel 29 protsenti, järgnesid ÖVP 26 ja SPÖ 21 protsendiga.

Viimaste valimiste põhiteemad olid elukalliduse kasv ja turvalisus. Inflatsioon on olnud riigis kiire, majanduskasv pole vastanud rahva ootustele. Austrias nõutakse ka üha rohkem sisserände reeglite karmistamist.

FPÖ asutati juba 1956. aastal, endise SS-i ohvitseri poolt. 1980. aastate keskpaigas kerkis erakonna etteotsa Jörg Haider. Ta kogus oma immigratsioonivastaste sõnavõttudega palju poolehoidjaid, Haideril õnnestus erakond ka valitsusse viia. See tõi kaasa kriisi Austria ja Euroopa Liidu suhetes.

FPÖ maadles ka tõsiste natsisüüdistustega ajal, mil erakonda juhtis Haider, kes hukkus 2008. aastal autoavariis. Praegu juhib FPÖ-d Herbert Kickl, kes lubab samuti jõuliste meetmetega muuta riigi sisserändepoliitikat.