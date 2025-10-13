X!

USA survestab Euroopa Liitu kestlikkuse nõudeid leevendama

Välismaa
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Autor/allikas: Dati Bendo/Euroopa Komisjon
Välismaa

Suvel Euroopa Liidu ja USA vahel sõlmitud kaubanduslepe on küll leevendanud kaubandussõja ohtu, kuid USA nõudmised pole lõppenud. Eriti erimeelsused digi- ja rohereeglite asjus tähendavad, et kaubandussuhted on endiselt pingelised.

Juuli lõpus neelas Euroopa Liit alla 15-protsendise tollimaksu oma toodetele USA-s. Šotimaal sõlmitud lepe ei olnud seotud vaid kaubandusuhtega, vaid peegeldas laiemat tõde, et Euroopal on vaja hoida häid suhteid USA-ga.

"Euroopa Liit pidi loobuma paremast leppest osaliselt seetõttu, et mõeldi selle peale, mis toimub Ukrainas," rääkis Politico kaubandusreporter Camille Gijs.

Euroopa Liit tahtis kindlustada, et Trumpi administratsioon ei tõmbaks tagasi.

Komisjon lubas, aga ka rahu kaubanduses. Valge Maja nõudmised pole samas lõppenud - see rahu on väga õhukesel jääl.

"Siiski kuulen ma Euroopa ettevõtetelt tihti, et kuigi see lepe ei paku stabiilsust, siis see annab selguse, kuhu suunas me liigume," sõnas Gijs.

Kuid ka see selgus on ohtu sattunud. USA nõuab üha jõulisemalt, et Euroopa Liit leevendaks oma rohe- ja digireegleid.

"Brüsseli žargoonis äriühingute kestlikkusalase hoolsuskohustuse direktiiv on tormikeerise keskmes, sest Washington näeb selles piiravat mõju kaubandusele," sõnas Gijs.

Tegemist on vana vaidlusega. Komisjon ütleb, et Euroopa rohe- ja digireeglid ei ole osa kaubandusläbirääkimistest. Valge maja näeb aga asju teisiti ja loodab saada USA ettevõtele leevendusi. Šotimaa kokkuleppega neid tülisid ei lahendatud.

"Me ei pööra tagasi oma seadusi. Me ei tee järeleandmisi oma seadusandlikus iseseisvuses. Mitte USA jaoks, mitte kellegi jaoks," lausus Euroopa Komisjoni kõneisik Olof Gill.

Samade reeglitega pole rahul ka paljud Euroopa ettevõtted. Seega püüab komisjon ka ise teha leevendusi.

"Komisjon teeb tööd selle nimel, et leida lahendus, kuidas kokku sobitada enda kodused plaanid ja osa Trumpi nõudmised ilma, et paistaks välja, et survele alistutakse," sõnas Gijs.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:20

USA survestab Euroopa Liitu kestlikkuse nõudeid leevendama

21:17

Eesti piiripunktides rakendus EL-i riikidesse sisenemise ja lahkumise digitaalne süsteem

21:12

Viipekeelsed uudised

20:48

Beljajeva võitis Horvaatias satelliitturniiri

20:47

Trump ja piirkondlikud liidrid allkirjastasid Gaza rahulepingu

20:23

Esmaspäeval algas kohalike valimiste eel- ja e-hääletamine Uuendatud

19:58

Marx Aru võitis Sportinguga Portugali superkarika

19:44

Tuneesiale ei löödud MM-valiksarjas ühtegi väravat

19:34

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:30

Allikad: Zelenski kohtub reedel Valges Majas Trumpiga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:56

ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

18:37

Trump ähvardas Putinit Tomahawkide andmisega Ukrainale Uuendatud

08:38

Arstide mediaankuupalk koos kõigi lisatasudega oli 5115 eurot

12:13

Hamas vabastas kõik 20 pantvangi Uuendatud

13:15

Birgit Sarrap: isa armastas vahel alkoholi natuke rohkem kui oma peret

11.10

Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid

15:09

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

12.10

Saatse kohalikud ootavad kiiremas korras uut sõiduteed

15:04

Arstide seast teenivad enim suu-, näo- ja lõualuukirurgid

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

20:48

Beljajeva võitis Horvaatias satelliitturniiri

19:58

Marx Aru võitis Sportinguga Portugali superkarika

19:44

Tuneesiale ei löödud MM-valiksarjas ühtegi väravat

18:34

Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

loe: kultuur

18:53

Kuressaare Laurentiuse kiriku 25 aastat kestnud ehitustööd jõudsid lõpule

18:39

Galerii: akvarellikunstnikud avasid Raplas suure ülevaatenäituse

18:37

Märt Kivi: tänu Heino Parsile on eesti animatsioon väga ainulaadne

15:14

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" kogus avanädalavahetusel ligi 7500 vaatajat

loe: eeter

15:01

Synne Valtri: mu esimene esinemine toimus nelja-aastaselt Keila rongis

13:52

ERR-i kanalid tähistavad Heino Parsi 100. sünniaastapäeva

13:45

ETV2 kultuurisügise avab "Plekktrumm"

13:40

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Getter Jaani

Raadiouudised

18:40

Viljandis asetati täna nurgakivi spaa- ja konverentsihotellile

18:40

Nädalavahetusel toimus Võrumaal avatud saunade nädalalõpp

18:40

Päevakaja (13.10.2025 18:00:00)

15:30

Raadiouudised (13.10.2025 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (13.10.2025 12:00:00)

11:00

Äriturismi soodustava konverentsikeskuse jaoks riigil raha ei ole

10:55

Egiptuses algab Gaza-teemaline tippkohtumine

09:30

Raadiouudised (13.10.2025 09:00:00)

12.10

Põhja-Pärnumaa opositsioon soovib tühistada tuuleparkide eriplaneeringu

12.10

Ida-Viru sai 5 ja Lääne-Virumaa 15 uut kerksuskeskust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo