X!

Lätis elavad 841 Vene kodanikku seisavad silmitsi väljasaatmisega

Välismaa
Kohvrid
Kohvrid Autor/allikas: Jenny Va / ERR
Välismaa

Lätis elavad 841 Vene kodanikku ei täitnud tähtajaks nõudeid pikaajalise elamisloa uuendamiseks ja nüüd võib neid ees oodata riigist väljasaatmine.

Läti politsei- ja piirivalveameti juulis koostatud andmete järgi on 841 riigis elava Vene kodaniku alaline elamisluba aegunud. Möödunud suvel vastu võetud immigratsiooniseaduse muudatused nägid ette, et need isikud pidid sooritama riikliku keeleeksami ning esitama dokumendid, et taotleda Euroopa Liidu alalise elaniku staatust hiljemalt 30. juuniks.

Läti kodakondsus- ja migratsiooniamet (PMLP) saatis elamisloa kaotanud isikutele kirjad, milles paluti neil 13. oktoobriks Lätist lahkuda.

PMLP pressiesindaja Madara Puke selgitas, et amet alustas pärast tähtaega nende isikute andmete kontrollimist. "Pärast 13. oktoobrit ei ole neil inimestel enam alust Lätis viibida, välja arvatud juhul, kui nad näiteks täna saadavad postiga dokumente elamisloa taotlemiseks," rääkis pressiesindaja.

841 inimesest, kellele saadeti teavituskirjad, on 358 esitanud elamisloa uuendamise taotluse.

PMLP lisas, et elamislubade tühistamise hetkel peatusid isikute pensionide ja muude toetuste väljamaksed. Iga juhtumit menetletakse järgmise kahe kuu jooksul, et otsustada, kas välja saatmise korraldus tuleb väljastada. Eelduste kohaselt on osa neist, kes pole mingit huvi elamisloa vastu üles näidanud, juba Läti territooriumilt lahkunud.

Riia piirivalve teenistuse juht leitnantkolonel Gatis Ruža kinnitas, et kedagi neist ei ole veel välja saadetud.

"Protseduur näeb ette, et kodakondsus- ja migratsiooniamet edastab meile teabe nende Vene Föderatsiooni kodanike kohta, kes ei ole kirjale reageerinud ega alustanud oma elamisloa korda ajamist. Pärast seda, kui oleme teabe saanud, külastab piirivalve migratsiooniteenistus isikute elukohti, ja kogu see info läheb tagasi PMLP-le. Nemad seejärel otsustavad, kas lubada isikul seaduslikkust taotleda, määrata vabatahtlik lahkumine või jõustada sunniviisiline väljasaatmine," sõnas Ruža.

Sunniviisilise väljasaatmise korral võetakse isik kinni ja paigutatakse kinnipidamiskeskusesse või lubatakse tal jääda oma elukohta seni, kuni väljasaatmise protseduur on lõpule viidud.

Kokku on Läti viimaste aastate immigratsiooniseaduse muudatused mõjutanud umbes 30 000 Vene kodanikku. Enamik neist on nõuetele vastanud ja saanud elamisloa.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

Samal teemal

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:57

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:54

Lätis elavad 841 Vene kodanikku seisavad silmitsi väljasaatmisega

18:45

Pärnakad on KOV valimiste esimestel päevadel käinud aktiivselt eelhääletamas

18:45

PÖFF saab juurde uue võistluskava

18:44

Dollari odavnemise mõju jõuab toiduhindadesse alles järgmisel aastal

18:41

Spaade majutuskohtade arv suureneb lähiaastail veel viiendiku võrra

18:40

Eesti malenaiskond saavutas EM-il 13. koha, individuaalselt säras Narva

18:36

Transpordiamet: sügiseks võib Saatse saapa ümbersõit valmis olla

18:36

Pärnu valijad ootavad poliitikutelt lahendusi mitmele murele

18:35

Päevakaja (14.10.2025 18:00:00)

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:33

Tallinna-Tartu rongid hakkavad tuleval nädalal taas kiiremini sõitma

10:18

Finnair pidi istmete puhastamise tõttu tühistama kümneid lende

13.10

Birgit Sarrap: isa armastas vahel alkoholi natuke rohkem kui oma peret

11:19

Swedbank ei arvesta enam peretoetusi kodulaenuvõtja sissetulekute hulka

13.10

Arstide seast teenivad enim suu-, näo- ja lõualuukirurgid

13.10

ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

14:30

Vene rünnakus Harkivi haiglale sai viga vähemalt kuus inimest Uuendatud

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

13.10

Seadusemuudatuse korral saaks Saatse saapa ümbersõidu ehitus alata 2026. aastal Uuendatud

04:51

Kaitsepolitsei eelarve väheneb, välisluureameti oma jätkab tõusu

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

18:40

Eesti malenaiskond saavutas EM-il 13. koha, individuaalselt säras Narva

18:30

VAATA OTSE | Eesti jalgpallikoondis tahab Moldova teist korda alistada Uuendatud

18:16

Jaapani jalgpallikoondis alistas esmakordselt Brasiilia

17:41

Bruins ja Panthers pidid vastu võtma esimesed kaotused

loe: kultuur

15:24

Purga vihjas võimalusele kultuuritöötaja palgamiinimum kaotada

15:15

Galerii: Open House Tallinn avas tuntud hoonete uksed üle 9100 külastajale

13:41

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: arhitektuurivõistlustest valimiste eel

13:01

Tallinnas esineb šoti punkbänd The Exploited

loe: eeter

17:29

Pildid: laulu- ja tantsupeo korraldajad tänasid rahvusringhäälingu tegijaid

16:18

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

15:46

Eurovisiooni uus peaprodutsent Gert Kark: ETV-st on pärit minu tööeetika ja -tahe

15:22

EBU lükkab Eurovisiooni teemalise arutelu detsembrisse

Raadiouudised

17:25

Venemaa valitsus vähendas piiranguid reserv-väelaste kasutamiseks välismaal

17:25

Enamik Eesti gümnaasiumiõpilasi ei käi kodule lähimas koolis

17:25

Saatse saabaste ümbersõiduteed valmivad erinevatel aegadel

15:25

Raadiouudised (14.10.2025 15:00:00)

13:55

Euroopa Liidu liikmesriigid lükkasid edasi sõnumite lugemise hääletuse

13:10

Põllumajandus-Kaubanduskoda seoks välistöölise palga valdkonna keskmisega

12:25

Raadiouudised (14.10.2025 12:00:00)

10:59

Ida-Virumaale õpetajaks siirdujatel soovitatakse uurida koolide tausta Uuendatud

09:45

Regionaalsetest koostöölepingutest loodetakse arengutõuget kohalikule ettevõtlusele

09:20

Raadiouudised (14.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo