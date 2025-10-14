Lätis elavad 841 Vene kodanikku seisavad silmitsi väljasaatmisega

Lätis elavad 841 Vene kodanikku ei täitnud tähtajaks nõudeid pikaajalise elamisloa uuendamiseks ja nüüd võib neid ees oodata riigist väljasaatmine.

Läti politsei- ja piirivalveameti juulis koostatud andmete järgi on 841 riigis elava Vene kodaniku alaline elamisluba aegunud. Möödunud suvel vastu võetud immigratsiooniseaduse muudatused nägid ette, et need isikud pidid sooritama riikliku keeleeksami ning esitama dokumendid, et taotleda Euroopa Liidu alalise elaniku staatust hiljemalt 30. juuniks.

Läti kodakondsus- ja migratsiooniamet (PMLP) saatis elamisloa kaotanud isikutele kirjad, milles paluti neil 13. oktoobriks Lätist lahkuda.

PMLP pressiesindaja Madara Puke selgitas, et amet alustas pärast tähtaega nende isikute andmete kontrollimist. "Pärast 13. oktoobrit ei ole neil inimestel enam alust Lätis viibida, välja arvatud juhul, kui nad näiteks täna saadavad postiga dokumente elamisloa taotlemiseks," rääkis pressiesindaja.

841 inimesest, kellele saadeti teavituskirjad, on 358 esitanud elamisloa uuendamise taotluse.

PMLP lisas, et elamislubade tühistamise hetkel peatusid isikute pensionide ja muude toetuste väljamaksed. Iga juhtumit menetletakse järgmise kahe kuu jooksul, et otsustada, kas välja saatmise korraldus tuleb väljastada. Eelduste kohaselt on osa neist, kes pole mingit huvi elamisloa vastu üles näidanud, juba Läti territooriumilt lahkunud.

Riia piirivalve teenistuse juht leitnantkolonel Gatis Ruža kinnitas, et kedagi neist ei ole veel välja saadetud.

"Protseduur näeb ette, et kodakondsus- ja migratsiooniamet edastab meile teabe nende Vene Föderatsiooni kodanike kohta, kes ei ole kirjale reageerinud ega alustanud oma elamisloa korda ajamist. Pärast seda, kui oleme teabe saanud, külastab piirivalve migratsiooniteenistus isikute elukohti, ja kogu see info läheb tagasi PMLP-le. Nemad seejärel otsustavad, kas lubada isikul seaduslikkust taotleda, määrata vabatahtlik lahkumine või jõustada sunniviisiline väljasaatmine," sõnas Ruža.

Sunniviisilise väljasaatmise korral võetakse isik kinni ja paigutatakse kinnipidamiskeskusesse või lubatakse tal jääda oma elukohta seni, kuni väljasaatmise protseduur on lõpule viidud.

Kokku on Läti viimaste aastate immigratsiooniseaduse muudatused mõjutanud umbes 30 000 Vene kodanikku. Enamik neist on nõuetele vastanud ja saanud elamisloa.