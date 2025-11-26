X!

Vene kodanike arv Eestis on nelja aastaga kümnendiku võrra vähenenud

Eesti
Maarjamäe memoriaalile soditud Vene lipuvärvid.
Maarjamäe memoriaalile soditud Vene lipuvärvid. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Vene Föderatsiooni kodanike arv Eestis on nelja viimase aastaga ligi kümne protsendi võrra vähenenud ning eriti järsult on kukkunud Vene kodakondsusega laste arv, selgub siseministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti (PPA) esitatud statistikast.

Kehtiv elamisluba või elamisõigus oli 31. oktoobri seisuga 78 819 Venemaa kodanikul, teatas PPA pressiesindaja Martin Raid ERR-ile.

Samas 2021. aasta 31. detsembri seisuga oli kehtiv elamisluba või -õigus 87 368 Vene kodanikul. Seega on Eestis seaduslikult elavate Venemaa kodanike arv nelja aastaga vähenenud 8549 inimese ehk 9,78 protsendi võrra.

"Seda, kas nad kõik Eestis elavad, ei ole võimalik öelda," tõdes Raid.

Statistikast on ka näha, et laste seast lisandub Eestis üha vähem Vene kodanikke ning eriti järsk on olnud muutus viimase viie aastaga, kui kuni nelja-aastaseid Vene kodanikke on peaaegu kaks korda vähem kui viie- kuni üheksa-aastaseid Vene kodanikke.

Praegu Eestis elamisõigust omavatest Vene kodanikest ligi 90 protsenti elab siin pikaajalise elaniku elamisloa alusel (selliseid on 70 601). Tähtajaline elamisluba on 7919 Vene kodanikul, alaline elamisõigus 126 ja tähtajaline elamisõigus
173 Vene passi omanikul.

Viimase viie aastaga on järsult kukkunud ka tähtajalise elamisloa saanud Vene kodanike arv, kusjuures pärast Venemaa täiemahulise agressioonisõja algust Ukrainas 24. veebruaril 2022 on Eesti täielikult peatanud äri ja õppimise alusel elamislubade andmise.

Naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse saanud Venemaa kodanike arv oli viimase viie aasta suurim 2023. aastal, tänavu ja eelmisel aastal on see olnud märksa väiksem.

Enim Vene kodanikke elab Tallinnas ja Ida-Virumaa linnades

Kõige suurem arv Vene kodanikke elab siseministeeriumi andmeil Tallinnas, kus 26. novembri hommikuste andmete kohaselt on registreeritud 30 836 Vene passiga inimest.

Narvas elab 17 121, Kohtla-Järvel 6795 ja Sillamäel 4427 Vene kodanikku.

Protsentuaalselt on aga enim Vene kodanikke Sillamäel (37,4 protsenti), millele järgnevad Narva 32,9 ja Kohtla-Järve 21,5 protsendiga. Tallinna elanikest on Vene kodanikke 6,7 protsenti.

Kõige vähem Vene kodanikke elab rahvastikuregistri andmeil Hiiumaal – neli, Saaremaal on 57, Põlva maakonnas 89 ja Viljandi maakonnas 117 Vene kodanikku.

Toimetaja: Mait Ots

