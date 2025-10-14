X!

Eesti valiti teist korda ÜRO inimõiguste nõukogu liikmeks

Eesti
Eesti ja ÜRO lipp välisministeeriumi hoonel. Pilt on illustratiivne.
Eesti ja ÜRO lipp välisministeeriumi hoonel. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Välisministeerium
Eesti

Teisipäeval valiti Eesti teist korda ÜRO inimõiguste nõukogu (IÕN) liikmeks, asudes liikmekohustusi täitma perioodil 2026–2028.

Välisminister Margus Tsahkna sõnul kinnitab liikmesus Eesti usaldusväärsust ning aktiivset rolli inimõiguste eestkõnelejana maailmas.

"Oleme järjekindlalt seisnud ÜRO põhikirjal ja rahvusvahelisel õigusel põhineva maailmakorra eest, kus inimõigused on tagatud kõigile – sõltumata rassist, rahvusest, usulistest veendumustest või seksuaalsest orientatsioonist," rõhutas Tsahkna.

Minister lisas, et autoritaarsete jõudude esiletõusu ja demokraatlike väärtuste taandumise taustal on ülioluline, et inimõigused säilitaksid maailmapoliitikas keskse koha.

"IÕN-i liikmesus annab Eestile võimaluse seista globaalsel tasandil meie jaoks oluliste inimõigusküsimuste eest ning kujundada rahvusvahelist väärtusruumi, mis austab ja kaitseb inimeste põhiõigusi."

Eesti tegevus IÕN-is hakkab keskenduma kolmele prioriteetsele valdkonnale. Esimene on laste õiguste kaitse.

"Lapsed on muutunud sõjategevuse üha sagedasemaks sihtmärgiks," märkis Tsahkna, tuues esile, et Venemaa agressiooni algusest on hukkunud või vigastada saanud üle 3000 Ukraina lapse ning Venemaale küüditatud üle 19 500 Ukraina lapse.

"Peame tegema kõik, et lõpetada igasugune vägivald laste vastu ning andma kõigile lastele võimaluse kasvada rahulikus ja turvalises keskkonnas."

Samuti on fookuses inimõiguste tagamine digikeskkonnas. Välisminister rõhutas, et Eesti seisab selle eest, et digiruumis kehtiksid samad inimõiguste standardid kui sellest väljaspool.

"Uued tehnoloogiad, tehisintellekt ja digiruum peavad austama rahvusvahelise õiguse põhimõtteid, sealhulgas inimõigusi. Meie eesmärk on tagada kaasav, avatud, turvaline ja inimkeskne digitaalne tulevik kõigile ning vähendada globaalset digilõhet."

Eesti täidab 2025. aastal ka Internetivabaduse Koalitsiooni eesistuja rolli.

Kolmandaks keskendub Eesti meediavabaduse edendamisele.

"Teame oma ajalugu vaadates väga hästi, kui raske on elada ühiskonnas, kus sõnavabadus on piiratud ja vaba ajakirjandus keelatud. Seetõttu on meie jaoks ülioluline, et säiliks sõltumatu ja mitmekesine meediaruum," ütles Tsahkna.

Eesti teine koht 2025. aasta ajakirjandusvabaduse indeksis ning roll Meediavabaduse Koalitsiooni kaaseesistujana (juuli 2023 – juuli 2025) kinnitavad pühendumust avatud ja demokraatliku meediaruumi hoidmisele.

Lisaks kolmele fookusvaldkonnale tegeleb Eesti jätkuvalt ka naiste õiguste edendamise ja kaitse, inimõiguste ja kliimakriisi seoste väljatoomise ning karistamatuse vastu võitlemisega.

ÜRO inimõiguste nõukogu loodi 2006. aastal ÜRO Peaassamblee otsusega. Tegemist on valitsustevahelise organiga, mille ülesanne on inimõiguste kaitsmine ja edendamine kogu maailmas. Nõukogusse kuulub 47 liikmesriiki, kes valitakse kolmeks aastaks. Eesti kuulus inimõiguste nõukogusse ka aastatel 2013–2015.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:26

Suri neo soul'i pioneer D'Angelo

20:23

VAATA OTSE | Moldova viigistas Eesti vastu seisu Uuendatud

20:19

Kahe päevaga on oma hääle andnud 113 217 valijat

20:08

Belgias avaldasid kümned tuhanded meelt valitsuse kasinusmeetmete vastu

20:07

Tippsuusataja sai sünnipäeva tähistades tõsiselt vigastada

19:30

Vene rünnakus Harkivi haiglale sai viga vähemalt kuus inimest Uuendatud

19:27

Bigbanki juhendaja: suuri muresid meil pole, aga Hurda näol üks mees vähem

19:24

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:20

Liivalaia tänava plaani tutvustus ootab täpsemaid liikluslahendusi

19:10

Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku auhinnale kandideerib 154 kunstnikku

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:33

Tallinna-Tartu rongid hakkavad tuleval nädalal taas kiiremini sõitma

10:18

Finnair pidi istmete puhastamise tõttu tühistama kümneid lende

11:19

Swedbank ei arvesta enam peretoetusi kodulaenuvõtja sissetulekute hulka

13.10

Birgit Sarrap: isa armastas vahel alkoholi natuke rohkem kui oma peret

19:30

Vene rünnakus Harkivi haiglale sai viga vähemalt kuus inimest Uuendatud

13.10

Arstide seast teenivad enim suu-, näo- ja lõualuukirurgid

13.10

ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

20:23

VAATA OTSE | Moldova viigistas Eesti vastu seisu Uuendatud

14:50

Paljud gümnasistid ei käi kodulähedases koolis ja see süvendab ebavõrdsust

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

20:23

VAATA OTSE | Moldova viigistas Eesti vastu seisu Uuendatud

20:07

Tippsuusataja sai sünnipäeva tähistades tõsiselt vigastada

19:27

Bigbanki juhendaja: suuri muresid meil pole, aga Hurda näol üks mees vähem

18:40

Eesti malenaiskond saavutas EM-il 13. koha, individuaalselt säras Narva

loe: kultuur

20:26

Suri neo soul'i pioneer D'Angelo

19:10

Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku auhinnale kandideerib 154 kunstnikku

19:01

EMTA Müriaadfest on tänavu pühendatud juubilaridest eesti heliloojatele

15:24

Purga vihjas võimalusele kultuuritöötaja palgamiinimum kaotada

loe: eeter

17:29

Pildid: laulu- ja tantsupeo korraldajad tänasid rahvusringhäälingu tegijaid

16:18

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

15:46

Eurovisiooni uus peaprodutsent Gert Kark: ETV-st on pärit minu tööeetika ja -tahe

15:22

EBU lükkab Eurovisiooni teemalise arutelu detsembrisse

Raadiouudised

18:45

Pärnakad on KOV valimiste esimestel päevadel käinud aktiivselt eelhääletamas

18:45

PÖFF saab juurde uue võistluskava

18:35

Päevakaja (14.10.2025 18:00:00)

17:25

Venemaa valitsus vähendas piiranguid reserv-väelaste kasutamiseks välismaal

17:25

Enamik Eesti gümnaasiumiõpilasi ei käi kodule lähimas koolis

17:25

Saatse saabaste ümbersõiduteed valmivad erinevatel aegadel

15:25

Raadiouudised (14.10.2025 15:00:00)

13:55

Euroopa Liidu liikmesriigid lükkasid edasi sõnumite lugemise hääletuse

13:10

Põllumajandus-Kaubanduskoda seoks välistöölise palga valdkonna keskmisega

12:25

Raadiouudised (14.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo