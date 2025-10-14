Belgias avaldasid kümned tuhanded meelt valitsuse kasinusmeetmete vastu

Belgia pealinnas Brüsselis tulid teisipäeval kümned tuhanded inimesed tänavatele avaldama meelt valitsuse kasinusmeetmete vastu, samas kui üleriigiline streik peatas lennuliikluse ja häiris ühistransporti.

Flaami rahvuslase Bart De Weveri juhitav koalitsioon kavatseb suure eelarvepuudujäägi lappimiseks reformida pensione ja kärpida muid kulusid, kuid ametiühingud pole sellega nõus.

Brüsseli lennujaam tühistas kõik väljuvad lennud, kuna turvatöötajad alustasid streiki. Charleroi lennujaam, mis on odavlennufirma Ryanair jaoks oluline Euroopa sõlmpunkt, teatas, et ei saa personalipuuduse tõttu ühtegi lendu teenindada.

Hilinemisi ja tühistamisi esines ka Brüsseli metroo-, trammi- ja bussiliikluses. Pealinna politsei soovitas kodanikel vältida teatud kesklinna piirkondi ning autoga liiklemist.

Protest suurendab survet De Weveri koalitsioonile, mis ei suutnud esmaspäeval eelarves kokkuleppele jõuda, mille tõttu lükkas peaminister edasi teisipäevaks kavandatud olulise parlamendikõne.

Ametiühingud on avaldanud kavandatavatele reformidele tugevat vastuseisu, sealhulgas plaanile tõsta pensioniiga ja piirata ennetähtaegselt pensionile jäämist.

Valitsus otsib võimalusi umbes kümne miljardi euro säästmiseks, olles samas lubanud suurendada oluliselt ka kaitsekulutusi osana NATO laiemast taasrelvastumisest.