Itaalia valitsus tahab pangamaksu toel lappida auku riigi rahakotis

Itaalia kiitis heaks eelarve eelnõu, mille raames kavatseb valitsus koguda pankadelt ja kindlustusfirmadelt kuni 4,5 miljardit eurot. Täpses maksuseaduses pole veel kokkuleppele jõutud, kuid valitsus soovib selle meetme abil rahastada maksukärpeid ja hoida eelarvepuudujääki kontrolli all.