Itaalia valitsus tahab pangamaksu toel lappida auku riigi rahakotis

Välismaa
Itaalia peaminister  Giorgia Meloni
Itaalia peaminister  Giorgia Meloni Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Maurizio Brambatti
Välismaa

Itaalia kiitis heaks eelarve eelnõu, mille raames kavatseb valitsus koguda pankadelt ja kindlustusfirmadelt kuni 4,5 miljardit eurot. Täpses maksuseaduses pole veel kokkuleppele jõutud, kuid valitsus soovib selle meetme abil rahastada maksukärpeid ja hoida eelarvepuudujääki kontrolli all.

Itaalia rahandusminister Giancarlo Giorgetti käis välja 18 miljardi euro suuruse paketi, mis peaks suurendama leibkondade ostujõudu ja toetama ettevõtteid.

Peaminister  Giorgia Meloni valitsus tahab aga vähendada Itaalia puudujääki, kuna proovib viia eelarve vastavusse EL-i reeglitega.

Tuleva aasta eelarves peaks Meloni valitsus langetama  keskmise sissetulekuga inimeste maksumäära praeguselt 35 protsendilt 33 protsendile. See peaks vähendama eelarve tulusid ligi üheksa miljardi euro võrra.

Valitsusel on seega vähe manööverdamise ruumi ja pööras seetõttu pilgu finantsfirmade poole.

Valitsus ja pangad pole käimasolevate arutelu raames veel maksu osas kokkuleppele jõudnud. Itaalia koalitsioonipartei parempopulistlik Liiga soovib aga pankadelt saada ligi 4,5 miljardit eurot. Ühe allika sõnul kehtiksid need meetmed ka kindlustusandjatele. 

Itaalia valitsus tegi nädala alguses ettepaneku taastada 2023. aastal kehtestatud erimaks pankade kasumile. Toona proovis valitsus maksustada pankade erakorraline intressitõusust tekkinud kasum 40 protsendi suuruse maksuga. Finantsturud reageerisid sellele raevukalt ning plaan jäi katki. 

Varasema plaani nurjumise järel seisavad pangad nüüd silmitsi madalama maksumääraga. Pangad on juba nõustunud maksusoodustuste ajutise peatamisega. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

