David Vseviov: Gaza pärast muretsejad võiksid kirjutada kirja Hamasi vastu

"Ma pigem usun terroristide puhul, et nad võisid oma kuulipilduja ja raketiseadeldised paigutada haiglate katustele, mingite lasteasutuste keldritesse, et nende tunnelite sissepääsud võisid paikneda haiglate all ja nii edasi, sellepärast et terroriste eristab tavasõjaväelastest, et nende jaoks ei ole pühad mitte ainult nende vaenlaste elu, vaid nende jaoks ei loe ka mitte midagi nende inimeste elu, keda nad formaalselt kaitsevad või kelle nimel nad tegutsevad. Nõukogude võim on ka täpselt samasugune näide. Ja nüüd me ju näeme seda viimastel päevadel Gazas," lausus Vseviov.

"Minu meelest praegu ausad inimesed, kirjakirjutajad, võiksid ju astuda välja palestiinlaste kaitseks Hamasi eest," sõnas Vseviov.

Vseviov ütles, et tema ei suuda hinnata, kui suur on Gaza elanikest see osa, kes on radikaalsed islamistid.

"Sellepärast et ikkagi valdav osa inimestest tahaks elada normaalselt rahulikku elu. Ja seda me ju kuuleme vahetevahel ka intervjuudes, see lipsab läbi – üldiselt me armastame võtta neid vastuseid inimeste käest, kes ütlevad meile enam-vähem seda, mida me tahame kuulda nende suust –, aga vahel lipsab ka läbi, et normaalsed inimesed siit ja sealt tahavad elada oma igapäevast normaalset elu. Aga seda elu ju Hamas neil ei lasknud elada," lausus Vseviov.

Vseviov sõnas, et on ka neid äärmuslikke juute, kes ei lase elada normaalset elu ülejäänud Iisraeli elanikkonnal.

Radikaalse islami kartusest Eestis rääkides ütles Vseviov, et väljapääs on väga lihtne – kartusi tuleb seostada konkreetsete inimestega, aga mitte mingisuguste siltidega.

"Radikaalne eestlane on sama ohtlik kui radikaalne venelane, radikaalne juut, radikaalne muslim. Nii et tuleb seda silmas pidada. No me ju oleme oma ajaloos selle läbi teinud, me ju teame nimesid Viktor Kingissepp, Jaan Anvelt ja nii edasi. Nad olid radikaalsed inimesed, eestlased, nad olid ju ohtlikud. 1924. aasta 1. detsembri mässus radikaalseid muslimeid ei olnud. Nii et veel kord, tuleb näha neid õigeid seoseid, muidu me lähme rappa. Me hakkame taga ajama kõiki muslimeid ja võime kaotada silmist need tõelised radikaalid, kes võivad olla jumal teab kust pärit," rääkis Vseviov.

Viimaste päevade Gaza sündmusi kommenteerides ütles Vseviov, et Hamas tegeleb seal sellega, et sisuliselt võim taas legaliseerida. "Ja nüüd võib tekkida ka küsimus, et kogu aeg olid rahumeelsed inimesed, aga kust siis välja tulid kõik need relvastatud tegelased, keda ei peaks ju enam olema," arutles Vseviov.

Rääkides rahu püsimisest Lähis-Idas, ütles Vseviov, et kui Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on teavitanud kogu maailma, et ta on saavutanud kaheksanda või üheksanda suure rahu, mis talle toob teatud preemia, siis vaevalt ta tahab sellest nüüd loobuda ja öelda, et näed, üks jäi ikka vähemaks, kukkus läbi.

"Ja näha on, et ta on võimeline pressima ja oma tahet läbi suruma. Ja veel üks väga oluline moment. Kõikide nende arutelude käigus unustatakse ära, millist rolli selles konfliktis on mänginud Araabia riigid – kaugeltki mitte ihu ja hingega Hamasi toetavat rolli," lausus Vseviov.