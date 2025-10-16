X!

Tee Jõhvi ja Narva vahel võib neljarajaliseks saada alles kümnendi pärast

Kitsas maantee Jõhvis
Kitsas maantee Jõhvis Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Transpordiametil on olemas eelprojektid neljarealise maantee ehituseks Jõhvi ja Narva vahele, kuid ehitus võib parimal juhul alata alles kümne aasta pärast.

Viimane suurem investeering Tallinna-Narva maantee kaasajastamisesse Ida-Virumaal oli Sillamäe eritasandiline liiklussõlm.

Liiklussõlme ehitus lõppes neli aastat tagasi ja sellest ajast pole midagi nii mahukat põhimaanteel enam tehtud. Tänavu vahetati teekatted Sinimäe juures, teehoiu kava näeb ette teekatte rekonstrueerimist Kiviõli kandis, kuid mitte enamat.

Transpordiameti teehoiuteenistuse Ida osakonna juhataja Anti Palmi sõnul peaks teekond Jõhvist Narvani kulgema mööda neljarealist maanteed, sest liiklussagedus on seal isegi vaatamata Narva silla sulgemisele päris suur.

"Seal on see ränne hästi tihe: Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe, Narva on omavahel hästi seotud. Just ettevõtlustegevuse tõttu ilmselt sõidetakse palju ja ei sõideta ainult hommikusel ja õhtusel tipptunnil, vaid tegelikult on sõitmine terve tööpäeva vältel suhteliselt tihe," rääkis Palmi.

Probleem on ka Jõhviga, kus äripargi arengu tõttu liiklussagedus aina kasvab ja korraliku ümbersõidutee puudumine on hakanud juba maakonnakeskuse arengut pärssima.

Neljarajalise maantee ehituseks on eeltööd ammu tehtud.

"Eelprojektid on meil valminud. Jõhvist kuni Toila ristmikuni on täielikult valmis, nii et me oleksime võimelised käivitama maade omandamise ja siis ette valmistama vajadusel juba ka ehitushanget. Ja on olemas eelprojekt Sillamäe-Narva lõigule, kus me samamoodi oleme valmis põhimõtteliselt kohe käivitama maade omandamise ja alustama järgmise etapi hankega. Selles mahus me oleksime täna valmis juba tegema," selgitas Palmi.

Samas, nagu kinnitab Anti Palmi, ei anna praegune riiklik teehoiukava Jõhvi-Narva maantee ehituseks mingit lootust. Riik on keskendunud Tallinna-Pärnu ja Tallinna-Tartu maanteele, Narva suund on mängust väljas.

Parimal juhul võiks 2+2 maantee ehitus kõne alla tulla alles 30-ndate aastate teises pooles. Praegu keskendub transpordiamet Ida-Viru maanteede teekatte remondile ja säilitamisele, et asi aastatega hullemaks ei muutuks.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

