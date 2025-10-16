X!

Leedu kaalub uue kaitseliini osana piirialadel soode taastamist

USA mereväe sukeldujad tänavu kevadel Leedu soises metsas uppunud soomuki päästeoperatsioonil.
USA mereväe sukeldujad tänavu kevadel Leedu soises metsas uppunud soomuki päästeoperatsioonil.
Leedu mõtleb laiema Balti kaitseliini rajamise raames oma piirialadel asuvate soode taastamisele.

Märgalad katavad ligi kümnendiku Leedu territooriumist, kuigi osa neist on pöördumatult kaotatud. Järgmisel aastal eraldatakse aga umbes 10 miljonit eurot turbaalade taastamise katseprojektidele, mida koordineeritakse kaitseministeeriumiga, teatas Leedu rahvusringhääling LRT.

"Esialgsete hinnangute kohaselt võiks laiema kaitsekontseptsiooni osana umbes kolm kuni neli protsenti piirialadest muuta tagasi märgaladeks. Ootame relvajõudude lõplikku hinnangut ja teeme keskkonnaministeeriumiga koostööd, et tagada terviklik lähenemisviis," ütles kaitseministri asetäitja Tomas Godliauskas.

"Püüame kindlaks teha, kus taastamisel oleks suurim mõju ja kust on kõige mõistlikum alustada," ütles keskkonnaministeeriumi kantsler Povilas Poderskis.

Tulevase looduse taastamise määruse kohaselt tuleb alates järgmisest aastast taastada Leedus umbes 40 000 hektarit turbaalasid.

LRT märkis, et Vene propagandistid on algatust juba pilganud, seda hoolimata Venemaa enda sõjatehnika kaotustest Ukraina märgaladel.

Samas on leedulased ise soid juba pikka aega kaitsemeetmena kasutanud – isegi keskaegsetes lahingutes Saksa ja Liivi ordu vastu, lisas Leedu ringhääling.

LRT meenutas ka, et mõni aasta tagasi nägid Valgevene võimud vaeva soos lõksu jäänud lehmade päästmisega.

Ka Leedu väed said teada, kui keeruline võib olla rasketehnika märgaladelt väljatoomine, kui tänavu märtsis uppus tema soises metsas Pabrade polügooni lähedal USA soomuk ja selles sai surma neli Ameerika sõdurit ning nende päästmiseks korraldati päevi kestnud ühisoperatsioon.

Toimetaja: Mait Ots

