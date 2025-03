Leedu loodab soomukisse jäänud USA sõduriteni jõuda laupäeval

Pabrade polügoonil jätkus kogu öö USA sõdurite otsingu- ja päästeoperatsioon, ütles Leedu kaitseminister Dovilė Šakalienė rahvusringhäälingule LRT.lt. Tema sõnul kasutati neljapäeval sündmuskohal mudaimemismasinat ning reedel tuleks appi võtta veel ka siseveeteede ameti pikema toruga süvendaja, millega plaanitakse kogu vesi soomuki uppumiskohas välja imeda.

Ministri sõnul eemaldati öö jooksul sündmuspaigas 2-3 meetrit muda, mis soomukit kattis.

"Me teame, kus soomuk asub, aga pole veel selge, mis asendis see on. (...) Olud on väga keerulised, sest kui sellise suurusega järv on ühendatud sooga, kus on nii palju allikaid, mis järve toidavad ja vesi pidevalt tõuseb," rääkis Šakalienė. Lisaks on maapind ebastabiilne, märkis minister.

"Peaksime täna õhtul viimasest mudamüürist meie ja soomuki vahel läbi murdma. Laupäeva hommikul saame ehk koos tuukri ja hüdrograafide meeskonnaga kajaloodi abil täpse asukoha määrata ja trossid kinnitada," avaldas ta lootust.

Teisipäeva õhtul teatati, et Pabradė polügooni ümbruses toimunud õppusel jäi kadunuks neli USA sõdurit ja päästeotstarbeline roomiksõiduk M88. Kolmapäeval alustasid Leedu võimud päästeoperatsiooni pärast seda, kui leiti, et soomuk on sohu vajunud.

Uppumiskoht asub Pabrade polügooni lähistel, umbes kümne kilomeetri kaugusel Valgevene piirist.

Kadunud sõdureid otsivad nii Leedu kui ka USA sõjaväelased.

Leedu sõjaväelased on rõhutanud, et puuduvad veel tõendid selle kohta, et kadunud sõdurid on hukkunud. "Kinnitatud informatsioon hetkel puudub, hukkunud sõdurite surnukehi ei ole, seega väita, et sõdurid on surnud, on lihtsalt vale," ütles kaitseminister.

Teadaolevalt on soomuk soos vee all, kolme kuni viie meetri sügavusel.

USA saatkonna teatel on kadunud isikud 3. jalaväediviisi 1. brigaadist.

NATO peasekretär Mark Rutte kinnitas kolmapäeval nelja USA sõduri hukkumist Leedus, kuid tema pressiesindaja täpsustas seda infot peagi, märkides, et alliansi juht rääkis "ilmunud uudistest", kuid ei kinnitanud surmajuhtumeid.