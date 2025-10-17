Lehtme katse kriminaalmenetlus lõpetada nurjus

7. oktoobril Hrju maakohtus toimunud eelistungil osales Lehtme videosilla vahendusel, kaitsja sõnul viibis ta välismaal.

Kui tema kaitsja Dmitri Teplõhh esitas taotluse kriminaalmenetluse lõpetamiseks, siis ütles Lehtme, et ei tunnista end süüdi ning toetab menetluse lõpetamise taotlust, kuna see on kõige mõistlikum lahendus.

"Süüdistus on täiesti alusetu ja tõendamata," sõnas Teplõhh.

Riigiprokuratuur alustas Lehtmega seotud kriminaalmenetlust 2023. aasta mais. Kaks aastat kestnud rahvusvahelise kriminaalmenetluse tulemusena koostas keskkriminaalpolitsei koostöös Ukraina kolleegidega mahuka toimiku, mille põhjal koostatud süüdistusakt saadeti augusti alguses üldmenetluses Harju maakohtusse.

Süüdistuses heidetakse Lehtmele ette MTÜ usalduse kuritarvitamist ning annetusrahade omastamist suures ulatuses.