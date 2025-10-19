Galeriid: Ida-Virumaal oli valimisaktiivsus Eesti väikseim
Ida-Virumaa valimisaktiivsus oli 53,5 protsenti, mis oli riigi madalaim.
Ka eelhääletamisel jäid Ida-Virumaa valijad valimisaktiivsuselt madalaimate sekka, maakonnas andis e-hääle 37,5 protsenti valijaist. Sama palju oli eelhääletajaid ka Raplamaal, kuid 0,1 protsendipunkti võrra veel vähem Pärnumaal.
Elektrooniliselt andis Ida-Virumaal hääle 13 471 valijat.
Jüri Nikolajevi "Aktuaalse kaamera" uudis Narvast.
