Rae vallas sai Isamaa selgelt rohkem hääli kui Reformierakond

Niinimetatud pealinna kuldse ringi valdade sekka kuuluvas Rae vallas võttis valimistel selge võidu Isamaa, kes kogus pea kolmandiku antud häältest.

Isamaa kogus Rae vallas 31,1 protsenti häältest ning sai sellega 25-liikmelises vallavolikogus üheksa kohta.

Rae vallas pikalt võimul olnud Reformierakond kogus 21,2 protsenti häältest ning Parempoolsed 16,9 ja Keskerakond 14,6 protsenti häältest.

Reformierakond saab volikogus kuus kohta, Parempoolsed ja Keskerakond kumbki neli ning sotsiaaldemokraadid kaks kohta.

Isamaa nimekirja suurim häältemagnet oli Gerli Lehe, kes kogus 1304 häält. Reformierakonna edukaim oli Bärbel Salumäe 405 häälega, endine rahandusminister Mart Võrklaev kogus vaid 262 häält. Paremppolsetest kogus enim hääli Andrus Kaarelson (583 häält).