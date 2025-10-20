X!

Otse kell 18.30: Perling tutvustab Parempoolsete plaane Tallinnas

Eesti
Eesti

Erakonna Parempoolsed esimees Lavly Perling tutvustab esmaspäeva õhtul erakonna plaane seoses Tallinnas pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi välja kujunenud olukorraga. Perlingu ülevaadet näeb otsepildis ERR-i portaalis algusega kell 18.30.

Parempoolsed kogusid Tallinnas 7,8 protsenti häältest, mis andis neile volikogus kuus mandaati.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ja Tallinna linnapeakandidaat Jevgeni Ossinovski on teinud ettepaneku koalitsioonikõneluste alustamiseks Isamaale, Reformierakonnale ja Parempoolsetele.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:37

Pildid: Rüki galeriis avati Anna-Liisa Kree näitus "Suvi on vaid meeleseisund"

16:33

Daniel Vaarik: proovime ajakirjandust ja filmi ühildada

16:27

Otse kell 18.30: Perling tutvustab Parempoolsete plaane Tallinnas

16:19

Ossinovski tegi ettepaneku erakondadele alustada Tallinnas võimukõnelusi Uuendatud

16:15

Karis kuulutas välja numbrituvastuskaamerate kasutamist reguleeriva seaduse

16:14

Eesti ronijad tegid Põhjamaade meistrivõistlustel ajaloolise tulemuse

16:10

Kõrge valimisaktiivsuse tõttu võttis häälte lugemine kauem aega

15:51

Nädalavahetuse vaadatuim linateos Eesti kinodes oli "Gabby Nukumaja: Film"

15:42

Kertu Laak oli Poolas avamängu parim

15:36

EL saavutas kokkuleppe Vene gaasi impordi lõpetamiseks 2028. aastaks

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.10

ERR.ee valimisblogi: uudised ja tähelepanekud KOV valimistest

01:58

Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud

00:57

Mõru valimisvõit: Keskerakond jäi Tallinnas ainuvõimuta, volikogust jäi välja EKRE

19.10

Esialgsed andmed: valimistel andis oma hääle 59,2 protsenti valijatest Uuendatud

01:44

Klaas süüdistas Tartu kaotuses Tallinnas toimunut

09:00

Kris Kärner: ei ole vahet, mis erakonda kuulun, seisan oma valijate eest

07:47

Kõlvart: loogiline valik oleks teha koalitsiooniettepanek Isamaale

19.10

Järgmisest aastast tekib elektriarvele kaks uut rida ja neljaeurone lisakulu

11:38

Helme: me alahindasime eelmise suve tüli mõju

19.10

Sõja 1334. päev: Washington Post: Putin nõuab täielikku kontrolli Donetski üle Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

16:14

Eesti ronijad tegid Põhjamaade meistrivõistlustel ajaloolise tulemuse

15:42

Kertu Laak oli Poolas avamängu parim

15:02

Võiduhoos Red Wings murdis ka Oilersi

14:25

VIDEO | Vahetusmehe rumalus röövis Getafelt võimaluse Reali nõelata

loe: kultuur

16:37

Pildid: Rüki galeriis avati Anna-Liisa Kree näitus "Suvi on vaid meeleseisund"

16:33

Daniel Vaarik: proovime ajakirjandust ja filmi ühildada

15:51

Nädalavahetuse vaadatuim linateos Eesti kinodes oli "Gabby Nukumaja: Film"

12:26

Vanemuise teatris esietendub komöödia maailma halvimast lauljast

loe: eeter

15:14

Navitrolla: kõige paremad pildid sünnivad ilma igasuguse taotluseta

09:03

"Klassikatähtede" popitöötluste vooru võitis Havryil Sydroyk

08:15

Vaata uuesti: Annabel Soode esituses kõlas Toe Tagi lugu "Pankrot"

08:15

Vaata uuesti: Havryl Sydoryki esituses kõlas "Eesti muld ja eesti süda"

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (20.10.2025 15:00:00)

13:15

Narvas hakkab koalitsioonikõnelusi pidama Mihhail Stalnuhhin

13:05

Ilm püsib suuremate külmadeta

12:45

Valgas senine võimuliit jätkata ei saa

12:25

Raadiouudised (20.10.2025 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (20.10.2025 09:00:00)

19.10

Päevakaja (19.10.2025 18:00:00)

18.10

Vene paadid peavad Narva jõelt Peipsi järvele pääsemiseks läbima Eesti territooriumit

18.10

Pärnusse on lähiaastatel lisandumas mitu uut toidupoodi

18.10

Päevakaja (18.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo