Otse kell 18.30: Perling tutvustab Parempoolsete plaane Tallinnas
Erakonna Parempoolsed esimees Lavly Perling tutvustab esmaspäeva õhtul erakonna plaane seoses Tallinnas pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi välja kujunenud olukorraga. Perlingu ülevaadet näeb otsepildis ERR-i portaalis algusega kell 18.30.
Parempoolsed kogusid Tallinnas 7,8 protsenti häältest, mis andis neile volikogus kuus mandaati.
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ja Tallinna linnapeakandidaat Jevgeni Ossinovski on teinud ettepaneku koalitsioonikõneluste alustamiseks Isamaale, Reformierakonnale ja Parempoolsetele.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi