Otse kell 18.30: Perling tutvustab Parempoolsete plaane Tallinnas

Parempoolsed kogusid Tallinnas 7,8 protsenti häältest, mis andis neile volikogus kuus mandaati.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ja Tallinna linnapeakandidaat Jevgeni Ossinovski on teinud ettepaneku koalitsioonikõneluste alustamiseks Isamaale, Reformierakonnale ja Parempoolsetele.