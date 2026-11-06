Kõik erakondade peaministrikandidaadid ei pruugi Harju- ja Raplamaal kandideerida

Kuigi tavapäraselt on riigikogu valimistel Eesti suurimas valimisringkonnas Harju- ja Raplamaal kandideerinud erakondade peaministrikandidaadid, kes reeglina on ka erakonnajuhid, siis seekordsetel riigikogu valimistel võivad mõned neist kandideerida mujal.

Valimisringkonnast, kust on võimalik saada enim mandaate - Harju- ja Raplamaal kandideerimisest on seni teada andnud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peaministrikandidaat Jonatan Vseviov, Isamaa esimees Urmas Reinsalu ja Parempoolsete juht Lavly Perling, kes on samuti oma erakondade tõenäolised peaministrikandidaadid.

EKRE-t esindab aga Harju- ja Raplamaal Siim Pohlak, erakonna peaministrikandidaat Martin Helme kandideerib hoopis Tallinna Mustamäe ja Nõmme valimisringkonnas. Varem on EKRE liikmetest Harju- ja Raplamaal kandideerinud Henn Põlluaas, tema on aga nüüd EKRE-st Isamaasse siirdunud.

Keskerakonna esimees ja erakonna tõenäoline peaministrikandidaat Mihhail Kõlvart on eelmistel valimistel kandideerinud Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa ringkonnas. Kõlvart ütles aga ERR-ile, et kui erakond Harju- ja Raplamaale sobivat esinumbrit ei leia, on ta sunnitud seal ise kandideerima.

Võiks arvata, et Harju- ja Raplamaal kandideerib ka peaminister, Reformierakonna esimees Kristen Michal, kes on ka peaministrikandidaat. See ei ole aga täielikult selge, sest endiselt on lahtine, kas kaitseminister Martin Herem otsustab riigikogu valimistel kandideerida. Kui Herem otsustaks kandideerida, tähendaks see, et Reformierakond, mille mitu tipp-poliitikut on hiljuti teatanud poliitikast lahkumisest, peab Heremile leidma tugeva valimispositsiooni.

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets on esinumber Järva- ja Viljandimaal.

Eesti 200 kommunikatsioonijuht Johannes Merilai ütles, et valimisteks valmistumine veel käib ja veel on vara öelda, kes millises kohas kandideerib. Eelmistel valimistel kandideeris Harju- ja Raplamaal esinumbrina Lauri Hussar, erakonnajuht Kristina Kallas aga Tartu linnas.

Harju- ja Raplamaal tegi ajaloolise valimistulemuse eelmine Reformierakonna juht ja endine peaminister Kaja Kallas, kes sai seal 31 816 häält. Ka nii mõnigi teine erakonnajuht on just selles valimisringkonnas kogunud oma erakonna suurima häältesaagi.

Reformierakond on lubanud oma valimisringkondade esinumbrid avalikustada novembri jooksul, teised erakonnad teevad seda, kas aasta lõpu poole või uue aasta alguses.

Riigikogu valimised toimuvad tuleva aasta märtsis.